Рыбный дождь: в США проводят зарыбление водоемов с самолетов

В департаменте сообщили, что длина рыб составляет от двух с половиной до восьми сантиметров, и они «медленно спускаются» к воде. «Воздух замедляет их падение, и они падают почти как листья. Более медленное падение позволяет рыбе выжить. Если бы рыба была крупнее, выживаемость была бы не такой высокой».

Зарыбление с воздуха практикуют в штате с середины 1950-х годов, и, по данным департамента, выживаемость рыбы составляет от 95 до 99 процентов.