FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 706 постов • 227 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Рыбный дождь: в США проводят зарыбление водоемов с самолетов

Рыбный дождь: в США проводят зарыбление водоемов с самолетов (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 июля 2021 08:02
Сообщество : Жизнь в США
Метки: ynews   водоемы   зарыбление   новости   озера   сша   штат юта   
340
4
1

Вы, конечно же, слышали о летучей рыбе, но недавно с небес в США посыпалась самая обычная форель. Отдел ресурсов дикой природы штата Юта сбросил с самолета в водоемы тысячи мальков в рамках зарыбления озер.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: ynews   водоемы   зарыбление   новости   озера   сша   штат юта   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Батончик с маком Час назад
Мне кажется что это не "зарыбление", а кормёжка. Интересно кто такой опасный, что даже кормить можно только с самолёта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
kca-opa 5 минут назад
Толку от этого зарыбления 0, со времён Лужкова высаживают мальков стерляди в окружающие Мск водоёмы, последний раз я стерлядку коптил в 2005 году, больше не видел, у браков спрашивал, говорят нет совсем, хотя в СССР провели экскремент, завезли канадского карася буффало, вот его как гна, а он и есть гно, жрёт всё, хуже ротана, хотя на вкус мне нравится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
grimmsan 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Батя учит фишкян делать отверстие Батя учит фишкян делать отверстие Американские летчики испытали летающий автомобиль Американские летчики испытали летающий автомобиль Огненный смерч над Калифорнией Огненный смерч над Калифорнией Американский Павлик Морозов боится мести отца Американский Павлик Морозов боится мести отца Американцы запускают новый "Конкорд" Американцы запускают новый "Конкорд" Американцы в панике скупают бензин Американцы в панике скупают бензин
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

284061



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Они бессмертные что-ли?": в Дагестане туристок приняли за мужчин, переодетых в платья
0
108
"Они бессмертные что-ли?": в Дагестане туристок приняли за мужчин, переодетых в платья
Бдительный сосед спас ребенка от похитителя
0
52
Бдительный сосед спас ребенка от похитителя
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Хорошо в жару прокатится с "ветерком"
0
20
Хорошо в жару прокатится с "ветерком"
Якутия горит
0
40
Якутия горит
Батя учит фишкян делать отверстие
Батя учит фишкян делать отверстие
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#аварии#факты#Россия#люди#футбол#в мире#дети#смертельное дтп
#Юмор#ynews#авто аварии#прикол#автомобили#сша#автомир##приколы#прикольные
#интересно#дтп#история#подборка#картинки#фотографии#Москва#авария дня#СССР#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться