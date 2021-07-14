Рыбный дождь: в США проводят зарыбление водоемов с самолетов

Вы, конечно же, слышали о летучей рыбе, но недавно с небес в США посыпалась самая обычная форель. Отдел ресурсов дикой природы штата Юта сбросил с самолета в водоемы тысячи мальков в рамках зарыбления озер.
В прошлую пятницу департамент опубликовал видео, на котором запечатлен этот необычный «дождь». Самолет пролетел через Юту примерно над 200 высокогорными озерами, до которых не добраться другим путем. Самолет вмещает сотни фунтов воды и может сбросить 35000 рыб за один полет, говорится в публикации на странице департамента в Facebook.
В департаменте сообщили, что длина рыб составляет от двух с половиной до восьми сантиметров, и они «медленно спускаются» к воде. «Воздух замедляет их падение, и они падают почти как листья. Более медленное падение позволяет рыбе выжить. Если бы рыба была крупнее, выживаемость была бы не такой высокой».
Зарыбление с воздуха практикуют в штате с середины 1950-х годов, и, по данным департамента, выживаемость рыбы составляет от 95 до 99 процентов.
Согласно публикации в блоге биолога DWR Мэтта Маккелла, обычно рыбу перевозят на грузовике, оснащенном гигантскими резервуарами для хранения, который пригоняют к озеру или ручью, «присоединяют трубу к выпускному отверстию резервуара, открывают желоб, и рыба скользит прямо в воду». Но, по словам Маккелла, до этих озер невозможно добраться на грузовиках. Раньше до высокогорных водоемов добирались на лошадях, нагруженных металлическими молочными бидонами, наполненных водой и рыбой. «В зависимости от местности и состояния дорог или троп, рыбу также доставляют в отдаленные районы пешком с ведрами или рюкзаком, или на квадроцикле», – пояснил Маккелл. Он даже вспомнил, как в 2015 году сам поднимался на каньон с рюкзаком, в котором в сверхпрочном мусорном мешке с водой плавала рыба, чтобы потом выпустить ее в ручей.
Некоторые водоемы в Юте не пополняются рыбой из-за сильной засухи. По сообщению KUTV, сейчас устанавливают все больше ограничений на рыбную ловлю, чтобы рыба не погибла из-за повышенной температуры воды.
Источник:
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