Американский Павлик Морозов боится мести отца

18-летний Джексон Реффитт заявил в ФБР о том, что его отец, 48-летний трампист Гай Реффитт, участвовал в захвате Капитолия. Теперь Реффитт-старший арестован, а его сын сбежал из дома и никому не открывает свое местонахождение, поскольку боится встречи с отцом, который уже намекнул отпрыску, что предатели долго не живут.
18-летний Джексон Реффитт, сообщивший ФБР об участии своего отца в штурме Капитолия, утверждает, что чувствует вину перед отцом, но и сегодня поступил бы так же. "Я сделал это, исходя из своих нравственных убеждений, - говорит подросток. - Я считаю, что таким образом защищаю свою семью, в том числе, и отца".
Отец Джексона, 48-летний Гай Реффитт, после доноса сына был арестован у себя дома в Уайли, Техас.
Отец Джексона, 48-летний Гай Реффитт, после доноса сына был арестован у себя дома в Уайли, Техас.
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Реффитта-старшего обвиняют в незаконном проникновении в административное здание. Как рассказала его жена, до ареста он спорил о происшедшем с сыном и дочерью, заявив им: "Если вы меня выдадите, станете предателями, а вы знаете, что бывает с предателями... их всегда найдет пуля".
По словам Реффитта-младшего, он не общался с отцом со дня его ареста, но хотел бы с ним поговорить. "Я бы сказал ему, что мне очень жаль, - говорит Джексон. - Не я загнал его в такую ситуацию, но я все равно чувствую себя виноватым".
После ареста отца Джексон ушел из дома и никому не рассказывает о своем местонахождении, опасаясь за свою безопасность.
По словам Реффитта-младшего, он не общался с отцом со дня его ареста, но хотел бы с ним поговорить. "Я бы сказал ему, что мне очень жаль, - говорит Джексон. - Не я загнал его в такую ситуацию, но я все равно чувствую себя виноватым".
После ареста отца Джексон ушел из дома и никому не рассказывает о своем местонахождении, опасаясь за свою безопасность.
По словам Джексона, он впервые связался с ФБР за день до захвата Капитолия. "Отец говорил, что собирается сделать что-то грандиозное, - рассказал он. - Я не знал, о чем идет речь, и связался с властями просто чтобы обезопасить нас всех, и его тоже". После захвата Капитолия сотрудники ФБР вновь связались с юношей, который рассказал об участии отца в мероприятии.
По словам Джексона, он боится за мать и двух своих сестер: отец может решить, что они были в курсе его действий, тогда как на самом деле они узнали о его контактах с ФБР только из новостей. Характеризуя Трампа и отношение к нему отца, Джексон заявил: "Мне кажется, этот человек, который в тот момент возглавлял страну, манипулировал им, заставив мыслить так, как он мыслит сейчас. Я не уверен в этом, да и кто может быть уверен? Но я уверен: всему виной - та политика, которую он одобрял и которой восхищался".
Как заявили члены семьи Реффитт, отец семейства рассказал им, что едет в Вашингтон "защищать страну", берет с собой ружье и собирается "штурмовать Капитолий". Вернувшись, он запретил детям сообщать о его поездке властям, заявив, что в противном случае "сделает то, что обязан сделать". Дочери он пригорзил тем, что "ее красивый телефончик будет прострелен насквозь". По словам жены Реффитта, она не верит, что он действительно мог бы воплотить свои угрозы в жизнь, хотя они ее "сильно обеспокоили".
Реффитт-старший был замечен на видеозаписи в толпе, штурмующей Капитолий. По его словам, он участвовал в акции, но не заходил в здание. Во время обыска в его доме нашли ружье и пистолет. Как сообщила его жена, Реффитт - член антиправительственного движения "Три процента".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Оплата телефона и интернете, брендовых шмоток, денег на транспорт, разносолов родитель не обязан предоставлять.
Макарошки красная цена с рисиком и гречкой того же производителя и раз в год самые дешманские вещи с самого сранного рынка, без перспектив получить образование, зато с перспективой в 18 лет переехать к теплотрассе ребенка совсем не пугают?
Даже на пиво "каждый день" денег не будет. Скопить-без вариантов. Так что с теплотрассы его без интима попрут...
Клевая перспективка!
Мастер заголовка, бл...
Так, что уничтожение семьи, как ячейки общества прогрессирует, что и наблюдаем ...
Американского стукача, надеюсь, родные накажут. Выпрут из дома. Впрочем им самим несладко, что воспитали такого.
В комментариях лучшим стоит картинка с Тарасом Бульбой, убившим Андрия. Хорошая картинка. Точно подходит к американской ситуации.
А вот к истории Павлика Морозова вообще не подходит. Отец Павлика продавал бланки с печатью колхоза. То есть вор. Жене денег на детей не давал, то есть нарушал и воровские понятия. Беспредельщик.
источник: e-news.su
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и правильно, вешать надо таких идейных.
Сколько народу погибло из-за идейных фанатиков