Американский Павлик Морозов боится мести отца

По словам Джексона, он боится за мать и двух своих сестер: отец может решить, что они были в курсе его действий, тогда как на самом деле они узнали о его контактах с ФБР только из новостей. Характеризуя Трампа и отношение к нему отца, Джексон заявил: "Мне кажется, этот человек, который в тот момент возглавлял страну, манипулировал им, заставив мыслить так, как он мыслит сейчас. Я не уверен в этом, да и кто может быть уверен? Но я уверен: всему виной - та политика, которую он одобрял и которой восхищался".