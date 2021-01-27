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Американский Павлик Морозов боится мести отца

Американский Павлик Морозов боится мести отца (8 фото)

Автор:
27 января 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Гай Реффитт   Джексон Реффитт   новости   отец и сын   предательство   семейная драма   сша   
5198
8
18-летний Джексон Реффитт заявил в ФБР о том, что его отец, 48-летний трампист Гай Реффитт, участвовал в захвате Капитолия. Теперь Реффитт-старший арестован, а его сын сбежал из дома и никому не открывает свое местонахождение, поскольку боится встречи с отцом, который уже намекнул отпрыску, что предатели долго не живут.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Гай Реффитт   Джексон Реффитт   новости   отец и сын   предательство   семейная драма   сша   
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72  комментария
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146k
☭Cheкаво☭ 7 часов назад
Американский Павлик Морозов боится мести отца
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4
Александр Минуту назад
Либересня приветствует поступок малолетнего стукача. На брошенный им клич помочь деньгами на учёбу в колледже в считанные дни было собрано 130 тыс. бакинских ...
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727
Александр Минуту назад
Ну и сравнения в аффтара.
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7k
Computermann 6 минут назад
Чем я тебя породил-тем я тебя и убью! )))
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2k
Ivan Полчаса назад
Я просто не понимаю пистюка:
Оплата телефона и интернете, брендовых шмоток, денег на транспорт, разносолов родитель не обязан предоставлять.
Макарошки красная цена с рисиком и гречкой того же производителя и раз в год самые дешманские вещи с самого сранного рынка, без перспектив получить образование, зато с перспективой в 18 лет переехать к теплотрассе ребенка совсем не пугают?
Даже на пиво "каждый день" денег не будет. Скопить-без вариантов. Так что с теплотрассы его без интима попрут...
Клевая перспективка!
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87k
сапер Водичка 41 минуту назад
Американский Павлик Морозов боится мести отца
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2k
Шварценфегель Час назад
Автор, дубина! Ты бы поинтересовался кем был Павлик Морозов, что произошло на самом деле, что побудило мальчишку стать "стукачем", про отношение к ним со стороны отца и родни отца...
Мастер заголовка, бл...
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53
Алексей Горошко Час назад
молодежь на западе, в большинстве своем, такая же тупая и промытая как наши хомячки навальнята. Пропагандоны глобалистов отрабатывают свои шекели на ура, надеюсь найдется в мире достойный ответ этому античеловеческому скоплению ублюдков возомнивших себя хозяевами мира...
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104
Александр 2 часа назад
В посте БОЛЬШАЯ ошибочка! У них уже гендернонейтральные обозначения участников действия и рассказ заиграет новыми красками :-)
Так, что уничтожение семьи, как ячейки общества прогрессирует, что и наблюдаем ...
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427
Остап_Бендер_Задунайский 2 часа назад
Да уж...
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482
Rabie Liz 2 часа назад
Хорошего сына воспитали. Ну если идешь на "дело" - молчи об этом смело, а не вы36ывайся перед женой и детьми.
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24k
Остап Бульба 2 часа назад
Павлика Морозова зря помянули. Павлик подтвердил в суде слова своей матери. Больше ничего. А мать его сказала правду. Что муж её бил, бросил одну с детьми, денег не давал. Или по-вашему ребёнок должен был пойти против матери?

Американского стукача, надеюсь, родные накажут. Выпрут из дома. Впрочем им самим несладко, что воспитали такого.

В комментариях лучшим стоит картинка с Тарасом Бульбой, убившим Андрия. Хорошая картинка. Точно подходит к американской ситуации.

А вот к истории Павлика Морозова вообще не подходит. Отец Павлика продавал бланки с печатью колхоза. То есть вор. Жене денег на детей не давал, то есть нарушал и воровские понятия. Беспредельщик.
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1k
Andrey G Остап Бульба 2 часа назад
Да им лишь бы звучало, а что где и как уже не интересно. Главное хайпануть.
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38k
Александр 2 часа назад
Короче выгульная очень похож на девочку, скорее всего гей, мало того, что вложил папу с Капитолием, так теперь ещё одну статейку папе рисует... и эти люди учат нас свободе слова и демократии.
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1k
mikhanych 3 часа назад
18-летняя американка Хелена Дюк узнала своих родителей на видео, которое сняли при штурме Капитолия. Она опубликовала их имена в Twitter теперь родственникам американки грозит серьезное наказание. После этого девушка открыла сбор средств на свое обучение, потому что больше не сможет получать деньги от семьи. Многие поддержали её: за день на счету набралась более 12 тысяч долларов.
источник: e-news.su
18-летняя американка Хелена Дюк узнала своих родителей на видео, которое сняли при штурме Капитолия. Она опубликовала их имена в Twitter теперь родственникам американки грозит серьезное наказание. После этого девушка открыла сбор средств на свое обучение, потому что больше не сможет получать деньги от семьи. Многие поддержали её: за день на счету набралась более 12 тысяч долларов. источник: e-news.su
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1k
Владимир Порохин 3 часа назад
Я хочу напомнить всем кто забыл или не знал . Павлик Морозов был убит не за свидетельские показания против отца, да и в суде они не сыграли никакой роли, он фактически повторил слова матери . Павлик Морозов был убит по сговору , за то что разоблачал махинации кулаков с продовольствием . По версии суда исполнители двоюродный брат и дед . Ярлык "иуды-предателя" ему стали активно вешать в конце 80-ых .
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29
Андрей 3 часа назад
Автор, прежде чем делать такие сравнения, ознакомься с настоящей историей Павлика Морозова. А не с той которая у тебя в голове.
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10k
Artem 3 часа назад
Ссылка coub.com
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3k
Дарвин и аморальная премия 4 часа назад
Еще вчера батя гамбургер в маке ему покупал,а сосунок крысой оказался
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3k
Юра Гагарин 4 часа назад
хотя, вина отца тоже есть, надо было предохраняться
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880
DanzelBanzel Юра Гагарин 3 часа назад
Вина в том,что хотя бы маску а лучше балаклаву бы надел и всё
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1k
Kozlodoev DanzelBanzel 3 часа назад
Эй, чё за самозванец? Смени аватару! :)))
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3k
Юра Гагарин 4 часа назад
который уже намекнул отпрыску, что предатели долго не живут
=
и правильно, вешать надо таких идейных.
Сколько народу погибло из-за идейных фанатиков
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276
Alexey Gera 4 часа назад
Нигилизм лечится ремнем.
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