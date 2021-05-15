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Американцы в панике скупают бензин

Американцы в панике скупают бензин (22 фото)

Автор:
15 мая 2021 10:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Colonial Pipeline   ynews   дефицит бензина   новости   потребительская паника   сша   трубопровод   хакерская атака   
683
22
Хакерская атака на систему магистральных трубопроводов Colonial Pipeline произвела в Америке эффект разорвавшейся бомбы. Президент Байден объявил чрезвычайное положение, а простые американцы, которые не мыслят жизни без автомобиля, начали в панике скупать бензин. Торговцы тотчас подняли цены: стоимость бензина взлетела до $9,99 за галлон, что примерно соответствует 165 рублям за литр.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Colonial Pipeline   ynews   дефицит бензина   новости   потребительская паника   сша   трубопровод   хакерская атака   
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19  комментариев
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9k
Kostick 55 минут назад
гм, судя по всему, пендосцы нормально так живут, раз могут себе позволить в таких количествах горючку скирдовать. не на последние, чай? а на наших глюкойлах самый популярный объем - "на пицот или на тыщу".
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10k
Максим 2 минуты назад
целых 5 американцев скупило? уже вся америка в панике?
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14k
Жупел - Кипучая сера 14 минут назад
С их расходами топлива запасают бензин канистрами , бочками, ванными........


У меня у самого автомобиль "америкос", ему эти канистры, бочки, ванные - только завестись.....
Ему нужна не своя заправка, а свое нефтяное месторождение!!!!!
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10k
Михалыч 22 минуты назад
Ну, в ЕС, у некоторых такие цены постоянно. Я уже за 1.3евро/ литр заправился (так у нас не самая дорогая топка). Правда, тут и машинки поскромнее питаются.
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8k
Клёст Полчаса назад
,,...При этом, по мнению разумных автовладельцев, причиной дефицита стала не пятидневная остановка трубопровода, а неразумное поведение автовладельцев, запасающих бензин буквально цистернами...,,
-----
Цены так взлетели тоже из-за этого?
Или всё же из-за резкого удорожания доставки топлива?
Ещё хватает наглости советовать Европе променять трубный газ на сжиженный))
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12
tutu Полчаса назад
это как у нас в том году с гречкой...
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2k
Pechenegiatakuyt Полчаса назад
Хакеры хоть русские, надеюсь?!
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42k
doker 38 минут назад
Эх, не тот бензин пошёл, не тот...
Помню времена, когда тоже запасы горючки делали.

Но если приехал с пластиком или полиэтиленом - гнали с заправки.
Только в металлическую посуду разрешали заливать.
Я так понимаю, сейчас от статического электричества заговоры или молитвы есть?
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10k
котегRUS 39 минут назад
Петрову с Бошировым просто включили интернет.. а это вам не шуточки..))
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140
Лучший Друг 40 минут назад
Интересно, это те же люди, которые год назад закупали тонны туалетной бумаги? Интересно, как там с её запасами?
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2k
Frank Borman 48 минут назад
Хорошо поработали хакеры в погонах. Скоро Шойгу наградит кое кого орденами и внеочередными воинскими званиями. Гибридно-асимметричная война продолжается.
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2k
LekS Час назад
Газопровода?
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