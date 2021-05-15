Американцы в панике скупают бензин

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Хакерская атака на систему магистральных трубопроводов Colonial Pipeline произвела в Америке эффект разорвавшейся бомбы. Президент Байден объявил чрезвычайное положение, а простые американцы, которые не мыслят жизни без автомобиля, начали в панике скупать бензин. Торговцы тотчас подняли цены: стоимость бензина взлетела до $9,99 за галлон, что примерно соответствует 165 рублям за литр.
После хакерской атаки на трубопровод Colonial Pipeline американские автомобилисты начали в панике скупать бензин. В соцсетях самым популярным стал тэг #gasshortage ("дефицит бензина"). Немногие сохранившие способность к здравому рассуждению автовладельцы сопровождают подобные фотографии в соцсетях призывом "Don't be that person" ("Не будь таким").
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Трубопровод Colonial Pipeline ежедневно перекачивает до 50 миллионов литров топлива, снабжая около 10 тысяч заправочных станций.
При этом, по мнению разумных автовладельцев, причиной дефицита стала не пятидневная остановка трубопровода, а неразумное поведение автовладельцев, запасающих бензин буквально цистернами.
Одни водители в панике скупают бензин, другие возмущаются неразумным поведением паникеров.
"В жизни не думал, что увижу очереди на заправках в Америке!" - пишут ошарашенные пользователи.
Если бензин на заправке заканчивается - а с такими темпами закупок это бывает нередко - начинаются скандалы, временами перерастающие в драки. "Такое ощущение, что я оказался в первых кадрах фильма ужасов", - пишет пользователь, угодивший в народные волнения из-за кончившегося топлива.
Цены на бензин почти достигли $10 за галлон - или, если перевести на российские единицы измерения, 165 рублей за литр.
Хакерская атака повлияла на снабжение бензином восточных штатов. Число неработающих колонок в зависимости от округа колебалось от 3% в Кентукки до 73% в Вашингтоне.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Colonial Pipeline ynews дефицит бензина новости потребительская паника сша трубопровод хакерская атака
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У меня у самого автомобиль "америкос", ему эти канистры, бочки, ванные - только завестись.....
Ему нужна не своя заправка, а свое нефтяное месторождение!!!!!
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Цены так взлетели тоже из-за этого?
Или всё же из-за резкого удорожания доставки топлива?
Ещё хватает наглости советовать Европе променять трубный газ на сжиженный))
Цены на праздники по вашему тоже взлетают из-за доставки?
Помню времена, когда тоже запасы горючки делали.
Но если приехал с пластиком или полиэтиленом - гнали с заправки.
Только в металлическую посуду разрешали заливать.
Я так понимаю, сейчас от статического электричества заговоры или молитвы есть?