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Американские летчики испытали летающий автомобиль

Американские летчики испытали летающий автомобиль (5 фото + 1 видео)

Автор:
29 августа 2020 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   испытания   летающий автомобиль   новости   сша   техас   техника   технологии   
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В Техасе прошли успешные испытания одноместного летающего автомобиля для ВВС США. Транспортное средство, управляющееся джойстиком, по мнению разработчиков, по уровню безопасности превосходит легкомоторные самолеты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   испытания   летающий автомобиль   новости   сша   техас   техника   технологии   
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2  комментария
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141
Nane First NameLast 50 минут назад
водителю летающего авто не требуется пилотская лицензия
-------------------

На дороге и с правами полно дебилов, представляю, что будет в воздухе твориться.
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28k
winergy2012 Час назад
То что я увидел на видео,это взлет и посадка.А летать оно умеет.
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