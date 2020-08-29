Американские летчики испытали летающий автомобиль

ВВС США протестировали летающий автомобиль, который вскоре может быть принят на вооружение. Созданная компанией LIFT Aircraft из Техаса, машина под названием "Хекса" весит всего около 200 килограммов. Она поднимается в воздух с помощью 18 электромоторов. Она так проста в управлении, что водителю летающего авто не требуется пилотская лицензия. "Хекса" управляется джойстиком, а тройная система безопасности, утверждают создатели, делает ее гораздо более безопасной, чем обычный легкомоторный самолет. Испытания прошли на базе Марби в Техасе в присутствии министра ВВС США Барбары Барретт и начальника штаба ВВС генерала Чарльза Брауна.