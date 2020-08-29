Американские летчики испытали летающий автомобиль

В Техасе прошли успешные испытания одноместного летающего автомобиля для ВВС США. Транспортное средство, управляющееся джойстиком, по мнению разработчиков, по уровню безопасности превосходит легкомоторные самолеты.
ВВС США протестировали летающий автомобиль, который вскоре может быть принят на вооружение. Созданная компанией LIFT Aircraft из Техаса, машина под названием "Хекса" весит всего около 200 килограммов. Она поднимается в воздух с помощью 18 электромоторов. Она так проста в управлении, что водителю летающего авто не требуется пилотская лицензия. "Хекса" управляется джойстиком, а тройная система безопасности, утверждают создатели, делает ее гораздо более безопасной, чем обычный легкомоторный самолет. Испытания прошли на базе Марби в Техасе в присутствии министра ВВС США Барбары Барретт и начальника штаба ВВС генерала Чарльза Брауна.
Пилотировал "Хексу" во время испытаний пилот LIFT Aircraft Мэтью Чейзен. По его словам, управлять "Хексой" очень просто, этоне требует пилотских навыков.
"Хексе" разрешено летать на высоте 200-300 метров, за исключением населенных районов. Она вертикально опускается и поднимается, подобно вертолету. Как заявила Барбара Барретт, эта машина "похожа на технику из голливудских фильмов".
Летающая машина была создана в рамках государственно-частного партнерства по созданию летающих машин для нужд военных, в которое ВВС США в этом году вложили $25 миллионов. Создание летающих машин вертикального взлета - модная тема в сегодняшней авиаиндустрии: подобными проектами занимаются Airbus, Boeing и Uber, а японское правительство уже пообещало выпустить на рынок летающую машину к 2023 году.
Недавно японская компания SkyDive показала миру прототип своей летающей машины CD XX. Она вмещает двух человек и считается самой маленькой из ныне разрабатывающих летающих машин: она способна приземлиться на автомобильную стоянкцу, заняв лишь два стандартных стояночных места.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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На дороге и с правами полно дебилов, представляю, что будет в воздухе твориться.