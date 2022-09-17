Миллионер подарил свою компанию планете

Каждый год прибыль, которую Patagonia получает после реинвестирования в бизнес, будет распределяться в качестве дивидендов, чтобы помочь в борьбе с кризисом. «Если у нас есть хоть какая-то надежда на процветающую планету — а тем более на процветающий бизнес — через 50 лет, нам всем придется делать все, что в наших силах, с имеющимися у нас ресурсами, — говорится в пресс-релизе. - Это еще один способ, который мы нашли, чтобы внести свой вклад».

Ивон признался, что «никогда не хотел быть бизнесменом», но, как энтузиаст альпинизма, он просто хотел сделать альпинистское снаряжение для себя и своих друзей, а после этого по тому же принципу занялся спортивнойодеждой. В конце концов Patagonia стала чрезвычайно успешным брендом спортивной одежды, который со временем сделался культовым.