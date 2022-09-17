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Миллионер подарил свою компанию планете

Миллионер подарил свою компанию планете

Автор:
17 сентября 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Patagonia   Ynews   Земля   Ивон Шуиннар   акции   любопытно   новости   события   
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Основатель компании Patagonia, миллионер Ивон Шуинар заявил в пресс-релизе, что отныне у компании будет только один акционер — планета Земля.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Patagonia   Ynews   Земля   Ивон Шуиннар   акции   любопытно   новости   события   
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5  комментариев
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20k
Седой Бегемот 2 часа назад
Как только читаешь, что защитник природы не собирается сажать деревья или, скажем, вылавливать пластик из океана, а собирается бороться с глобальным потеплением и другими сказками, то все с ним ясно.
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23k
pssst 58 минут назад
Ремарочка про Гейтса весьма в тему. Я так понимаю, нищий миллиардер тоже будет у своего фонда денежку в долг брать? Или фонд просто будет покрывать все его расходы? Посол планеты Земля все-таки.
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1k
Sergius SPb Час назад
Очередной еб.чий бред. Миллиардер озаботился проблемами всей Земли.
Не какими-то неграми в Африке. Не какими-о точечными акциями где нужна помощь.
А потеплением и экологией. Растопим или заморозим Землю, да?
Короче,или миллиардеру все на х надоело и он прикалывается или здесь имеется гешефт.
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5k
GROMOZEKA 2 часа назад
Какой интересный парадокс - еврей дающий что то бесплатно
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31k
Snork Snorkoff 2 часа назад
За всё хорошее, против всего плохого.. ну-ну. Как итог, прибыль будет вымываться через откаты подрядчиков, а Holdfast Collective будет дудонить кабачок.
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