Миллионер подарил свою компанию планете

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Основатель компании Patagonia, миллионер Ивон Шуинар заявил в пресс-релизе, что отныне у компании будет только один акционер — планета Земля.
«Если у нас есть хоть какая-то надежда на процветающую планету, не говоря уже о бизнесе, нам всем придется делать все, что в наших силах, с теми ресурсами, которые у нас есть. Это то, что мы можем сделать», — написал Ивон Шуинар, американский скалолаз, эколог, филантроп и основатель бренда Patagonia. В пресс-релизе, опубликованном 14 сентября, он заявил, что в дальнейшем у компании будет один акционер — сама Земля.
Наблюдая масштабы глобального потепления и его вклад в разрушение окружающей среды, Patagonia давно взяла на себя обязательство изменить эту ситуацию. «Если бы мы могли поступать правильно, зарабатывая достаточно для оплаты счетов, мы могли бы влиять на клиентов и другие предприятия и, возможно, попутно менять систему», — говорит Шуиннар.
Наблюдая масштабы глобального потепления и его вклад в разрушение окружающей среды, Patagonia давно взяла на себя обязательство изменить эту ситуацию. «Если бы мы могли поступать правильно, зарабатывая достаточно для оплаты счетов, мы могли бы влиять на клиентов и другие предприятия и, возможно, попутно менять систему», — говорит Шуиннар.
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Однако подобной ответственной позиции, по мнению владельца компании, оказалось недостаточно. «Хотя мы делаем все возможное для преодоления экологического кризиса, этого недостаточно. Нам нужно было найти способ вложить больше денег в борьбу с кризисом, сохранив при этом ценности компании», - заявил Шуиннар.
По словам владельца бренда, он могли бы продать Patagonia и пожертвовать вырученные средства, но тогда они не смогли бы гарантировать будущее направление развития и сохранение ценностей компании. Другим вариантом, который он рассматривал, было публичное размещение акций, но это создало бы слишком большое давление для получения краткосрочной выгоды для акционеров за счет долгосрочной ответственности.
По словам владельца бренда, он могли бы продать Patagonia и пожертвовать вырученные средства, но тогда они не смогли бы гарантировать будущее направление развития и сохранение ценностей компании. Другим вариантом, который он рассматривал, было публичное размещение акций, но это создало бы слишком большое давление для получения краткосрочной выгоды для акционеров за счет долгосрочной ответственности.
«По правде говоря, хороших вариантов не было. Так что мы создали свой собственный, — заявил Ивон. - Вместо того, чтобы стать публичными, мы «идем к цели». Вместо того, чтобы извлекать ценность из природы и превращать ее в богатство для инвесторов, мы будем использовать богатство, создаваемое Patagonia, для защиты источника всего богатства».
Что же это на самом деле означает? 100% голосующих акций компании (акции, которые дают акционеру право голоса по вопросам разработки корпоративной политики) будут переданы в фонд Patagonia Purpose Trust, созданный для защиты ценностей компании. Затем 100% акций без права голоса (акции, которые дают акционеру очень мало или совсем не дают права голоса по корпоративным вопросам) будут переданы Holdfast Collective, некоммерческой организации, занимающейся борьбой с экологическим кризисом и защитой природы. При этом голосующие акции составляют 2% от общего количества акций Patagonia, а акции без права голоса составляют около 98%.
Что же это на самом деле означает? 100% голосующих акций компании (акции, которые дают акционеру право голоса по вопросам разработки корпоративной политики) будут переданы в фонд Patagonia Purpose Trust, созданный для защиты ценностей компании. Затем 100% акций без права голоса (акции, которые дают акционеру очень мало или совсем не дают права голоса по корпоративным вопросам) будут переданы Holdfast Collective, некоммерческой организации, занимающейся борьбой с экологическим кризисом и защитой природы. При этом голосующие акции составляют 2% от общего количества акций Patagonia, а акции без права голоса составляют около 98%.
Каждый год прибыль, которую Patagonia получает после реинвестирования в бизнес, будет распределяться в качестве дивидендов, чтобы помочь в борьбе с кризисом. «Если у нас есть хоть какая-то надежда на процветающую планету — а тем более на процветающий бизнес — через 50 лет, нам всем придется делать все, что в наших силах, с имеющимися у нас ресурсами, — говорится в пресс-релизе. - Это еще один способ, который мы нашли, чтобы внести свой вклад».
Ивон признался, что «никогда не хотел быть бизнесменом», но, как энтузиаст альпинизма, он просто хотел сделать альпинистское снаряжение для себя и своих друзей, а после этого по тому же принципу занялся спортивнойодеждой. В конце концов Patagonia стала чрезвычайно успешным брендом спортивной одежды, который со временем сделался культовым.
Ивон признался, что «никогда не хотел быть бизнесменом», но, как энтузиаст альпинизма, он просто хотел сделать альпинистское снаряжение для себя и своих друзей, а после этого по тому же принципу занялся спортивнойодеждой. В конце концов Patagonia стала чрезвычайно успешным брендом спортивной одежды, который со временем сделался культовым.
Продажи Patagonia, основанной в 1973 году, в этом году составили около 1,5 млрд долларов, в то время как собственный капитал Ивона оценивается в 1,2 млрд долларов. И все же Ивон вздрагивает от отвращения к цифрам. «В журнале Forbes я был указан как миллиардер, что меня очень, очень разозлило, — сказал онn. - «У меня нет $1 млрд в банке. Я не езжу на лексусах».
Ивон — не первый миллиардер, принявший участие в спасении Земли. Основатель Microsoft Билл Гейтс пообещал «исчезнуть» из списка самых богатых людей мира, сделав в этом году пожертвование в размере 20 миллиардов долларов в свой благотворительный фонд. В прошлом году глава Hut Group, владеющей рядом онлайн-брендов косметики и продуктов питания, пожертвовал 100 миллионов фунтов стерлингов в благотворительный фонд после того, как официально стал миллиардером
Ивон — не первый миллиардер, принявший участие в спасении Земли. Основатель Microsoft Билл Гейтс пообещал «исчезнуть» из списка самых богатых людей мира, сделав в этом году пожертвование в размере 20 миллиардов долларов в свой благотворительный фонд. В прошлом году глава Hut Group, владеющей рядом онлайн-брендов косметики и продуктов питания, пожертвовал 100 миллионов фунтов стерлингов в благотворительный фонд после того, как официально стал миллиардером
Многие согласятся с тем, что те, у кого больше возможностей, могут сделать гораздо больше, и все же это кажется трудным для реализации, поскольку конфликт ценностей продолжается. Чарльз Конн, председатель совета директоров Patagonia, отметил, что некоторые разделяют точку зрения Милтона Фридмана, заявляя, что единственная ответственность любого бизнеса заключается в получении прибыли для акционеров, в то время как другие считают, что компании несут более широкую ответственность перед обществом и окружающей средой. Конн считает, что этот шаг Patagonia — не пример «проснувшегося капитализма», а скорее «будущее бизнеса, если мы хотим построить лучший мир для наших детей».
«Ресурсы Земли не безграничны, и очевидно, что мы исчерпали их пределы. Но это также устойчиво. Мы можем спасти нашу планету, если возьмемся за это»., - заявил Шуиннар. Многие бизнесмены с ним согласны, заявляя, что, хотя компании должны беспокоиться о том, чтобы угодить акционерам, они должны учитывать свои долгосрочные цели, поскольку целеустремленные компании будут привлекать больше инвестиций, лучших сотрудников и более высокую лояльность клиентов. Будет интересно посмотреть, как этот новый пример экологического корпоративного лидерства изменит правила игры в бизнесе в ближайшем будущем.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Не какими-то неграми в Африке. Не какими-о точечными акциями где нужна помощь.
А потеплением и экологией. Растопим или заморозим Землю, да?
Короче,или миллиардеру все на х надоело и он прикалывается или здесь имеется гешефт.