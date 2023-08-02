Стоп смартфон! В Китае детям и подросткам запретят доступ к Интернету в ночное время

В Китае вводят новые правила, согласно которым несовершеннолетним запретят пользоваться мобильным интернетом в ночное время. Цель нововведений - не дать детям проводить слишком много времени в телефонах. Об этом в среду сообщила администрация киберпространства КНР. Ранее в Поднебесной ввели запрет на использование детьми телефонов в школах.
Китайские дети и подростки будут лишены доступа к Интернету в ночное время
а использование их смартфонов ограничено. Все эти меры направлены на борьбу с интернет-зависимостью подрастающего поколения.
В последние годы во всем мире, а не только в Китае растет опасение по поводу зависимости молодежи от интернета. Но Китай пошел дальше всех - новые меры включают в себя запрет на выход в интернет для несовершеннолетних с 22:00 до 6:00.
Пользователям в возрасте от 16 до 18 лет разрешат использовать мобильные устройства не более двух часов в сутки. Причем каждые полчаса устройство должно напоминать пользователю о необходимости сделать перерыв.
Также будет введена многоуровневая система управления временем использования смартфона, охватывающая максимум 40 минут в день для детей младше восьми лет и час для детей от 8 до 15 лет.
Исключение составляют приложения для образовательных целей, сервисы для защиты личной безопасности, вызов экстренных служб и сертифицированные развивающие физические и умственные способности программы.
Каким образом власти будут осуществлять контроль, пока неизвестно, также как и о штрафах за нарушение новых правил. Пока регулятор заявил только, что ответственность за соблюдение законодательства будут нести владельцы развлекательных платформ.
Ограничения вступят в силу 2 сентября 2023 года.
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Но учитывая в целом подход Китая к любой инициативе, а ни разу не сомневаюсь, что будет работать.
сучья возрастрая дискриминация!!
сами в интернетах полночи зависают, а нам хер!!!
НЕСПРАВЕДЛИВО!!!!