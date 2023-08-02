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Стоп смартфон! В Китае детям и подросткам запретят доступ к Интернету в ночное время

Стоп смартфон! В Китае детям и подросткам запретят доступ к Интернету в ночное время

Автор:
02 августа 2023 23:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   дети   доступ   интернет   ограничения   подростки   смартфон   
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В Китае вводят новые правила, согласно которым несовершеннолетним запретят пользоваться мобильным интернетом в ночное время. Цель нововведений - не дать детям проводить слишком много времени в телефонах. Об этом в среду сообщила администрация киберпространства КНР. Ранее в Поднебесной ввели запрет на использование детьми телефонов в школах.

Китайские дети и подростки будут лишены доступа к Интернету в ночное время

а использование их смартфонов ограничено. Все эти меры направлены на борьбу с интернет-зависимостью подрастающего поколения.

В последние годы во всем мире, а не только в Китае растет опасение по поводу зависимости молодежи от интернета. Но Китай пошел дальше всех - новые меры включают в себя запрет на выход в интернет для несовершеннолетних с 22:00 до 6:00.

Пользователям в возрасте от 16 до 18 лет разрешат использовать мобильные устройства не более двух часов в сутки. Причем каждые полчаса устройство должно напоминать пользователю о необходимости сделать перерыв.

Также будет введена многоуровневая система управления временем использования смартфона, охватывающая максимум 40 минут в день для детей младше восьми лет и час для детей от 8 до 15 лет.

Исключение составляют приложения для образовательных целей, сервисы для защиты личной безопасности, вызов экстренных служб и сертифицированные развивающие физические и умственные способности программы.

Каким образом власти будут осуществлять контроль, пока неизвестно, также как и о штрафах за нарушение новых правил. Пока регулятор заявил только, что ответственность за соблюдение законодательства будут нести владельцы развлекательных платформ.

Ограничения вступят в силу 2 сентября 2023 года.

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Метки: Китай   дети   доступ   интернет   ограничения   подростки   смартфон   
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9  комментариев
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Каким образом власти будут осуществлять контроль, пока неизвестно»

Но учитывая в целом подход Китая к любой инициативе, а ни разу не сомневаюсь, что будет работать.
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1k
Tevet 9 минут назад
где тут мой любимый персонаж-фишкянин, который на все посты реагирует ...ДА ПОСТАНОВА ВСЁ ЭТО
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6k
hhwost 50 минут назад
дети негодуэ!
сучья возрастрая дискриминация!!
сами в интернетах полночи зависают, а нам хер!!!
НЕСПРАВЕДЛИВО!!!!
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756
Vas_26 Час назад
Правильно. Не фиг в телефоне зависать, нужно больше арбайтен
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16k
ss 2 часа назад
Разумная мера.
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9k
Billi_Bons 2 часа назад
Очень хорошее правило.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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