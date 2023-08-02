Стоп смартфон! В Китае детям и подросткам запретят доступ к Интернету в ночное время

Китайские дети и подростки будут лишены доступа к Интернету в ночное время

а использование их смартфонов ограничено. Все эти меры направлены на борьбу с интернет-зависимостью подрастающего поколения.

В последние годы во всем мире, а не только в Китае растет опасение по поводу зависимости молодежи от интернета. Но Китай пошел дальше всех - новые меры включают в себя запрет на выход в интернет для несовершеннолетних с 22:00 до 6:00.

Пользователям в возрасте от 16 до 18 лет разрешат использовать мобильные устройства не более двух часов в сутки. Причем каждые полчаса устройство должно напоминать пользователю о необходимости сделать перерыв.

Также будет введена многоуровневая система управления временем использования смартфона, охватывающая максимум 40 минут в день для детей младше восьми лет и час для детей от 8 до 15 лет.

Исключение составляют приложения для образовательных целей, сервисы для защиты личной безопасности, вызов экстренных служб и сертифицированные развивающие физические и умственные способности программы.