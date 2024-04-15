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18 случаев, когда детям их идеи казались гениальными, а вот жизнь показала обратное

18 случаев, когда детям их идеи казались гениальными, а вот жизнь показала обратное

Автор:
15 апреля 2024 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   дети   забавно   иедя   подборка   фото   
2503
19

Некоторые детские преступления оказываются настолько неожиданными, что окружающие даже не знают, смеяться им или плакать.

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Теперь он сидит злющий на заднем сиденье со своей булочкой с яйцом, халапеньо и маслинами. Это будет ему уроком.

До слёз детей может довести не только позорное падение носом в свеженький бетон, но и настоящие мелочи. Вот несколько случаев, когда взрослые рассказывали о забавнейших причинах, вызвавших у малышей водопады из глаз.

Это фото сделано после того, как я закружилась и выбила себе четыре передних зуба, врезавшись в кухонный стул.

Включила пылесос, 30 секунд спустя он внезапно выключился, и я услышала плачь. С детьми всё нормально.

Некоторые дети как будто ставят своей первостепенной задачей развлечь всех окружающих. Причём не важно, какой ценой!


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Метки: Прикол   Юмор   дети   забавно   иедя   подборка   фото   
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7  комментариев
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39k
russger Полчаса назад
"9. Мой брат сломал тюльпан и попытался это скрыть с помощью помидора"

В принципе молодец, догадался))
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10k
Trenzel2003 23 минуты назад
Нормальные дети, с нормальным умственным развитием. Мир познается через боль, унижение. Кто не совершает ошибок, тот не познает мир. Конечно есть некоторые моменты, когда кроме как ремня ничего не остается.
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Комментарий удален
−6
37
Самуил Маршак 37 минут назад
По поводу тапочка - мужик реально молодец, посмотрел
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1k
MAD_SERGANT 42 минуты назад
самое интересное, что дети все и просветлённых стран запада, хотя скоро и у нас таких будет полно
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 43 минуты назад
2. 9-летняя сестра решила сделать беспроводные наушники. Решила сделать и сделала
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1758 постов (1729 в горячем)

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