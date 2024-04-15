18 случаев, когда детям их идеи казались гениальными, а вот жизнь показала обратное

Некоторые детские преступления оказываются настолько неожиданными, что окружающие даже не знают, смеяться им или плакать.
4. Он отказался от моей помощи при заказе еды, потому что он уже «большой мальчик»
Теперь он сидит злющий на заднем сиденье со своей булочкой с яйцом, халапеньо и маслинами. Это будет ему уроком.
До слёз детей может довести не только позорное падение носом в свеженький бетон, но и настоящие мелочи. Вот несколько случаев, когда взрослые рассказывали о забавнейших причинах, вызвавших у малышей водопады из глаз.
6. Мы играли с ней в прятки. Это место, в котором она пряталась в первый, второй и третий раз
7. Когда я была маленькой, я сделала подставку для сковородок — на ней есть пластиковые бусины
10. В детстве одним из моих хобби было крутиться вокруг себя, пока перед глазами всё не поплывёт
Это фото сделано после того, как я закружилась и выбила себе четыре передних зуба, врезавшись в кухонный стул.
Включила пылесос, 30 секунд спустя он внезапно выключился, и я услышала плачь. С детьми всё нормально.
Некоторые дети как будто ставят своей первостепенной задачей развлечь всех окружающих. Причём не важно, какой ценой!
Источник:
- 17 внезапных посланий на чеках
- 15 рекламных вывесок и надписей, мимо которых не получится пройти мимо
- Фото людей, которые хотели сотворить шедевр своими руками, но результат получился слишком непредсказуемым
- 18 фотографий, которые должны были быть обычными, но случайно превратились настоящие шедевры
- 17 выходок детей, которые заставили родителей знатно похохотать
В принципе молодец, догадался))
Как то на кухне добрался до круп и перемешал их все устроив "песочницу" на кухне.
Любознательность детей всегда приводила, приводит и будет приводить к таким ситуациям, независимо от страны.