Поход к врачу — всегда непростое испытание.
Стоит некоторым из нас увидеть человека в белом халате, как они готовы забыть о всех проблемах со здоровьем, лишь бы не оказаться в кабинете у специалиста. И многие врачи прекрасно знают о страхах своих пациентов, и потому готовы сделать всё возможное, чтобы успокоить и даже развеселить их.
Увидел этот снимок в кабинете детского врача
Смех — это лучшее лекарство
Ну а что вам мешает верить в то, что под маской действительно Брэд Питт? Особенно если вы как раз отходите от наркоза!
У моего доктора висит картина с курящим скелетом
На потолке в кабинете врача нарисована пальма с райского острова, чтобы пациентам было спокойнее
Знак выхода в кабинете окулиста
Чувство юмора — отличное качество человека, способное разрядить самую напряжённую обстановку. И в кабинете врача, где мы зачастую чувствуем себя крайне неуютно, это качество приходится как нельзя кстати!
Я прошёл первую процедуру колоноскопии и получил от врача знак отличия
В кабинете у врача есть буквальный образец анализа стула
Мой врач хранит все рисунки своих маленьких пациентов
Мягкая игрушка в кабинете дантиста
Доктор разрисовал аппарат МРТ в детской клинике, чтобы он выглядел как жёлтая подводная лодка
Детский врач — это профессия, требующая огромного количества моральных затрат, ведь расположить к себе маленького пациента — очень непростая задача. Поэтому многим специалистам приходится использовать своё воображение по максимуму, и как здорово, что им это удаётся!
Доктор и его новоиспечённый медбрат
Сделала прививку и только заметила меткость своего врача
Странная картина в кабинете моего стоматолога. Кажется, он фанат своего дела
Врач готов к приёму пациентов после пандемии
Входная дверь в клинику специально для маленьких пациентов
Кресло ортодонта выглядит как человечек-лего
Надеемся, после этой подборки поход к врачу перестанет быть для вас чем-то волнующим!
Источник:
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Наводит на мысль, что будет много крови.