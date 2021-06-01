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16 снимков, которые доказывают, что доктора — это люди с отменным чувством юмора!

16 снимков, которые доказывают, что доктора — это люди с отменным чувством юмора! (17 фото)

Автор:
01 июня 2021 08:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   врачи   доктор   забавно   подборка   прикол   фото   
258
17

Поход к врачу — всегда непростое испытание.

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Метки: Юмор   врачи   доктор   забавно   подборка   прикол   фото   
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1  комментарий
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Евгений 37 минут назад


Наводит на мысль, что будет много крови.
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