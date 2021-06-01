Стоит некоторым из нас увидеть человека в белом халате, как они готовы забыть о всех проблемах со здоровьем, лишь бы не оказаться в кабинете у специалиста. И многие врачи прекрасно знают о страхах своих пациентов, и потому готовы сделать всё возможное, чтобы успокоить и даже развеселить их.

Увидел этот снимок в кабинете детского врача