



Если вы когда-либо и считали, что законы физики нерушимы и против них не пойдешь, то герои нашей фотоподборки спешат разрушить этот миф. Они, благодаря своему упорству и креативному мышлению, оказались способны невероятным образом перевезти грузы, которые в сотни раз больше их самих. Ниже представляем 12 фотографий, на которых человеческое упорство и смекалка не знают границ.





Велосипед способен перевозить даже машины

Посмотрев на этот снимок, перестаешь понимать, зачем для перевозки автомобилей заказывают специальные грузовые машины.





И пластиковые отходы целого квартала

Велосипед выручил и этого молодого человека с очень уж габаритным грузом. Однако, понятно, что на обычной велосипедной дорожке ему будет немного тесно.





Мужчина, который подрабатывает феей

Интереснее всего в этом фото даже не то, что груз большой и неизвестно, что же такое разноцветное перевозит мужчина, а выражение его лица, которое излучат покой и умиротворение. Подобная игра на контрастах делает картинку более эмоциональной и интересной.





А здесь под грудой канистр можно разглядеть лошадь

Неизвестно, зачем этому человеку понадобилось столько канистр, однако очевидно, что лошадь от этой идеи точно не в восторге, ведь, помимо мужчины, ей теперь еще и нужно тащить дополнительный груз.





Наверняка подобный груз даже с орбиты виден





Остается надежда лишь на то, что емкости пусты





А этот груз уж слишком рискует добраться до пункта назначения в виде яичницы

Какие-то тонкости при перевозке хрупких предметов точно известны этому рискованному парню. Не каждый бы осмелился взять на себя ответственность за столь небезопасное дело.





Неизвестно, как этот транспорт еще может передвигаться





Когда вокруг сплошные корзинки





Креативная перевозка дров





Под сеном виднеется человек





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