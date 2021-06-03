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12 фото транспортных перевозок, которые противоречат законам физики и здравому смыслу

12 фото транспортных перевозок, которые противоречат законам физики и здравому смыслу (13 фото)

Автор:
03 июня 2021 08:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   авто   забавно   перевозка   подборка   прикол   фото   
947
13

Увидев данные снимки, даже бы Ньютон зашел в тупик.

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Метки: Юмор   авто   забавно   перевозка   подборка   прикол   фото   
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котегRUS Час назад
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Puans-on Полчаса назад
А я на мотоцикле не смог привезти букет для своей любимой.
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