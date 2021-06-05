Иллюстрации, которые объясняют интернет-термины

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Словарь чудных слов с царства-государства интернетовского.
Ежели вы хоть разок в интернеты одним глазком заглядывали, то уж точно видали там словеса заморские и непонятные. Али имена бояр, которых люд онлайновый почитает. Словеса-то эти красивы да пригожи, токмо не разумеет честной народ, что за диво заморское всё это, да что оно означает. Тут-то и придут на выручку скоморохи, что лубки потешные малюют да хохмы интернетовские неучам разъясняют. Да так лихо у них всё выходить, что любо-дорого такой красой любоваться!
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На енти да другие лубки красочные в горнице маляра-скомороха можно поглядеть всегда. Милости просим!
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