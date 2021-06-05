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Иллюстрации, которые объясняют интернет-термины

Иллюстрации, которые объясняют интернет-термины (18 фото)

Автор:
05 июня 2021 08:08
Сообщество : Юмор
Метки: Интернетъ по-русски   Юмор   забавно   подборка   прикол   словарь   фото   
937
18
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Словарь чудных слов с царства-государства интернетовского.

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Метки: Интернетъ по-русски   Юмор   забавно   подборка   прикол   словарь   фото   
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11  комментариев
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28k
Acu900 Час назад
Комментарий к фото
С каких пор шаурма и шашлыки стали интернет терминами?
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11k
Великий Кормчий 59 секунд назад
И не жалко времени было эту муть рисовать?
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3k
★Lucifer★ Полчаса назад
Херь несусветная.
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6k
Trenzel2003 Полчаса назад
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Зато как дождесся, да радости полны штаны бывают. Потому как посылка, али береста долгожданными бывают.
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6k
Trenzel2003 Полчаса назад
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Было это в прошлом веке. Перед работой завтракал сим блюдом заморским. Каждый день вкушал на протяжении года примерно. Вкушал пока плохо не стало. отравился похлеще чем с поганок да мухоморов ентих.
С той поры смотреть противно на это блюдо заморское.
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10k
Denissg 37 минут назад
Фигня по содержанию, а попытка стилизации под старый говор - вообще мимо.
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6k
Trenzel2003 38 минут назад
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А в мое детство таких в психушку сдавали.
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6k
Trenzel2003 41 минуту назад
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Если у вас на районе открываю шаурмячную, а вас достали бродячие собаки? не расстраивайтесь. Собаки или исчезнут или переберутся на новое пмж.
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810
Yeti Siberian 57 минут назад
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13k
seller-k 59 минут назад
Не смог дочитать - коряво и неправдивонаигранно.
А вот им верю:
Ссылка www.youtube.com
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