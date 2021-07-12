Прилив досады у связанного дебошира закончился демонстративным отливом из мочевого пузыря

На своём канале "База" опубликовала видео, на котором видно, как пассажир, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, привязанный к креслу экипажем за дебош в салоне выражает протест, довольно мерзопакостным способом.





Мужчину, судя по всему, употребившего лишнее, прямо перед посадкой на рейс Чита-Москва 11 июля, развезло уже в салоне. Вследствие чего гражданин начал буянить и приставать к пассажирам. Уже будучи обездвиженным в кресле, он сильно обиделся на окружающих и, мстя его, была страшна: дотянувшись и достав из шорт окаянный отросток, он выплеснул досаду вместе с содержимым мочевого пузыря прямо на пол, бизнес-класса. После посадки мужчину передали уже поджидающей его полиции, а в салоне провели тщательную уборку.