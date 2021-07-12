Прилив досады у связанного дебошира закончился демонстративным отливом из мочевого пузыря

Стреноженный, точнее, зафиксированный в кресле за буйное поведение пьяный пассажир авиарейса, нашёл способ выказать презрение присутствующим и "насолить" стюардессам.
Как сообщает на своём ресурсе Telegram-канал "Baza", пассажиры рейса авиакомпании S7, ни разу не бывавшие в Брюсселе, таки сумели полюбоваться на своего «Писающего мальчика».
На своём канале "База" опубликовала видео, на котором видно, как пассажир, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, привязанный к креслу экипажем за дебош в салоне выражает протест, довольно мерзопакостным способом.
Мужчину, судя по всему, употребившего лишнее, прямо перед посадкой на рейс Чита-Москва 11 июля, развезло уже в салоне. Вследствие чего гражданин начал буянить и приставать к пассажирам. Уже будучи обездвиженным в кресле, он сильно обиделся на окружающих и, мстя его, была страшна: дотянувшись и достав из шорт окаянный отросток, он выплеснул досаду вместе с содержимым мочевого пузыря прямо на пол, бизнес-класса. После посадки мужчину передали уже поджидающей его полиции, а в салоне провели тщательную уборку.
Источник:
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Никогда не понимал этих алкашей, мотивирующих свое опъянение на борту тем, что летать бояться. Типа выжрал и телепорт до места. А по факту это просто вранье и оправдывание своего быдлячества.
Как же бесят эти животные набирающие в duty free 5-литровые ведра пойла или в туалетах заливающие в пластиковые бутылки из под чая коньяк или вскрывающих пакеты из duty free снизу (типа неповрежденная упаковка). Причем они собой довольны до усера, типа ха, обманули систему.
Позорные ублюдочные алкаши и быдло. Имеено из-за таких животных и не любят туристов из стран СНГ.
От сюда такие и дегенераты в видео стали появляться)
почему в других странах нет таких проблем?
почему на борту наливают? и все норм
Во-вторых, продажа спиртного в аэропорту и тем более на борту - это огромный бизнес. Кто, интересно, Дюти-фри рискнет закрыть? В которых основные продажи - бухло, сигареты да парфюм.
К стати,а как он пьяный попал на борт если везде пишут,что якобы таких не пускают ?
Значит,брехня ?!
За спиной лапки стреножили и тихо сидеть будет