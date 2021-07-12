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Прилив досады у связанного дебошира закончился демонстративным отливом из мочевого пузыря

Прилив досады у связанного дебошира закончился демонстративным отливом из мочевого пузыря (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 21:04
Сообщество : Криминал
Метки: Реакция   Россия   авиакомпания   видео   дебош   пассажир   пьяный   рейс   
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Стреноженный, точнее, зафиксированный в кресле за буйное поведение пьяный пассажир авиарейса, нашёл способ выказать презрение присутствующим и "насолить" стюардессам.

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Метки: Реакция   Россия   авиакомпания   видео   дебош   пассажир   пьяный   рейс   
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38  комментариев
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9k
Majul 3 часа назад
Животное.
Никогда не понимал этих алкашей, мотивирующих свое опъянение на борту тем, что летать бояться. Типа выжрал и телепорт до места. А по факту это просто вранье и оправдывание своего быдлячества.
Как же бесят эти животные набирающие в duty free 5-литровые ведра пойла или в туалетах заливающие в пластиковые бутылки из под чая коньяк или вскрывающих пакеты из duty free снизу (типа неповрежденная упаковка). Причем они собой довольны до усера, типа ха, обманули систему.
Позорные ублюдочные алкаши и быдло. Имеено из-за таких животных и не любят туристов из стран СНГ.
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11k
info-kozirev 6 минут назад
Мля,да разрешите на законодательном уровне уже бить этих скотов,вырубил такого покемона,и тишина весь полет,не пристает,не ссытся,ибо в отключке......реально заепывать начинают такие выходки,то один обожрался и кипишь устроил,то другой ссытся в салоне ( сиди такой со мной рядом,тут выхватил бы в голову,что за дичь себе позволяет еплан)
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10k
Джон Уик 24 минуты назад
Встать не дают а писать хочется. А кто сидит рядом?
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6k
BenderRodriguez Час назад
Быдловатый все-таки у нас народец.
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41
Vir Час назад
Самый простой способ был и есть - налить ему еще, до отключения, раньше всегда действовало, а теперь как бы нельзя спиртное.
От сюда такие и дегенераты в видео стали появляться)
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9k
Star Link Час назад
После встречи с ментами он еще и обосрется.
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4k
RomaXz Час назад
Стоило сразу в туалете запереть
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
По названию поста,практически со 100%вероятностью ,можно определить автора.
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ 2 часа назад
Я до сих пор не понимаю, ПОЧЕМУ на аэродромы вообще продолжают пускать пьяных, подвыпивших и тем более продавать алкоголь на борту?!?! Ведь это как бомба замедленного действия! Всякое чмо не только срывает мирный полет, но и очень даже может нанести вред безопастности полета и пассажирам с пилотами и т.д.! Какого фига не проверяют при подъёме на борт людей на алкоголь в крови и если видят что он высок - нафиг снимают с полета и всё?! Поверьте, куча подобных эксесов бы мгновенно уменьшилась, а то и вовсе прекратилось бы как явление! Ведь запрещено же в самолетах курить. Что мешает не бухать и не заходить на борт бухими?!
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2k
boom 2 часа назад
Надо было не только на руках узлы вязать
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45
Племянник Путина 2 часа назад
Бизнес класс... он в Чите самый суровый.
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28k
a.fey 2 часа назад
Думаю, в полиции его научат проситься.
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147
vijilante 3 часа назад
Вот из-за таких уродов и нормальному человеку на борту выпить не дают.
К стати,а как он пьяный попал на борт если везде пишут,что якобы таких не пускают ?
Значит,брехня ?!
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4k
Мих 3 часа назад
Полиция должна была заставить его все слизать. Пока не начнут применять жесткие меры воспитания, быдла будет все больше.
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2k
Стоша 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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147
vijilante Стоша 2 часа назад
А это кто?
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9k
Шурум-бурум 3 часа назад
очередной сын б@яди прославился в сети
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1k
Такие времена 3 часа назад
Как она рядом сидит?..
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17k
KOSTELLO 3 часа назад
Выдайте уже бортпроводникам такие.
За спиной лапки стреножили и тихо сидеть будет
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141k
Редька с хреном Автор поста 3 часа назад
Похоже на побочку: у кого тромбоз - у кого недержание)))
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