Наряд ДПС не пожалел казённой машины, чтобы пресечь ночной вояж ретивой автоледи: видео

Московским автоинспекторам пришлось подставить под удар служебный автомобиль, чтобы "взять в клещи" и задержать нетрезвую владелицу иномарки.
Девушка, должно быть, понимая, что влипла не по-детски, не отреагировала на команду остановиться и во что бы то ни стало, пыталась уйти от преследования.
Однако глухой удар и скрежет металла о блокирующую её автомобиль полицейскую машину слегка отрезвили девушку и отчаянный порыв сменился чувством безысходности - она заглушила мотор, выключив зажигание.
Сдавшуюся автоледи, с её вынужденного согласия, отправили на медосвидетельствование, которое и зафиксировало наличие алкоголя в крови.
По сообщению источника, выяснилось, что у нарушительницы не было водительских прав, и раньше её уже задерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Так что теперь, если у девушки нет покровителей или родственников в столичных главках, а судя по машине её фамилия далеко не Багдасарян - её будущее туманно, а судьба печальна. Может статься так, что из-за ужесточения ответственности за пьянство, за рулём, девушке на какое-то время придётся забыть аромат и уют московских кафе и начать привыкать к казённым харчам.
Источник:
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Страсти поутихли, и теперь просто ездит за рулем и не выеживается на камеры? ))
Вот в этом и главный вопрос. Задержать тараном подержанный фокус наши бравые служители правопорядка не испугались. А вот бэнтли они бы также рьяно задерживали или все таки поостереглись...?
Ты одна могла пролить правду, на коррумпированность