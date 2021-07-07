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Наряд ДПС не пожалел казённой машины, чтобы пресечь ночной вояж ретивой автоледи: видео

Наряд ДПС не пожалел казённой машины, чтобы пресечь ночной вояж ретивой автоледи: видео (3 фото)

Автор:
07 июля 2021 21:37
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Погоня   Россия   автоледи   видео   дпс   задержание   нетрезвая   
1920
3

Московским автоинспекторам пришлось подставить под удар служебный автомобиль, чтобы "взять в клещи" и задержать нетрезвую владелицу иномарки.

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Метки: Москва   Погоня   Россия   автоледи   видео   дпс   задержание   нетрезвая   
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21  комментарий
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3k
Allmaster 2 часа назад
Кстати, а вот где сейчас шмара багдасарян?
Страсти поутихли, и теперь просто ездит за рулем и не выеживается на камеры? ))
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−10
Племянник Путина 17 минут назад
сажать паскуду. Без вариантов сажать.
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10k
goraccio 50 минут назад
А если есть, то ее отмажут, как и многих других. Бадумссс
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5k
Divergent?!? Час назад
Вообще-то просто бок подставить не так сложно. Во всем мире есть понятие "pit maneuver", дословно "маневр "яма", которые полицейские используют своими "кенгурятниками".
Ссылка www.youtube.com
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14k
vikklu Час назад
Опять в слове "автолядь" две ошибки сделали.
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5k
newegg Час назад
Я один мысленно заменял "автоледи" на ТП ?
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13k
Сергей Час назад
Почему какую то пьянь в юбке называют "автоледи", а меня пару раз оштрафованного за превышение скорости, не называют "автолордом" , например? Парадокс, однако.
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−72
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Так что теперь, если у девушки нет покровителей или родственников в столичных главках, а судя по машине её фамилия далеко не Багдасарян

Вот в этом и главный вопрос. Задержать тараном подержанный фокус наши бравые служители правопорядка не испугались. А вот бэнтли они бы также рьяно задерживали или все таки поостереглись...?
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1k
Broscan 2 часа назад
Красавица Багдасарян,как нам тебя не хватает!

Ты одна могла пролить правду, на коррумпированность
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