Наряд ДПС не пожалел казённой машины, чтобы пресечь ночной вояж ретивой автоледи: видео

По сообщению источника, выяснилось, что у нарушительницы не было водительских прав, и раньше её уже задерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Так что теперь, если у девушки нет покровителей или родственников в столичных главках, а судя по машине её фамилия далеко не Багдасарян - её будущее туманно, а судьба печальна. Может статься так, что из-за ужесточения ответственности за пьянство, за рулём, девушке на какое-то время придётся забыть аромат и уют московских кафе и начать привыкать к казённым харчам.