«Мы теперь астронавты»: космоплан Virgin Galactic впервые поднялся в стратосферу при полной загрузке

Главной задачей вчерашнего полета была демонстрация условий для проведения на борту космоплана научных исследований, готовности космопорта "Америка" для будущих запусков и, конечно, испытание комфорта кабины космоплана для космических туристов.





Планируется провести еще два пилотируемых тестовых полета Unity. Ричард Брэнсон пообещал начать возить туристов в 2022 году. Стоимость билета варьируется от 200 до 250 тысяч долларов. И 600 человек уже забронировали места в космолете. Одним из них стал Илон Маск. Который после возвращения основателя Virgin Group на Землю поздравил того с "прекрасным полетом". Ожидается, что космоплан Virgin Galactic будет совершать по 36 полетов в год. Одновременно в корабле могут находиться только 6 туристов.





На успешный полет VSS Unity отреагировал и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин: