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«Мы теперь астронавты»: космоплан Virgin Galactic впервые поднялся в стратосферу при полной загрузке

«Мы теперь астронавты»: космоплан Virgin Galactic впервые поднялся в стратосферу при полной загрузке (6 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 14:08
Сообщество : Космос
Метки: Virgin Galactic   Брэнсон   видео   космос   полет   стратосфера   туристы   
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На борту находился 70-летний основатель компании Ричард Брэнсон. Он осуществил давнюю мечту о полете в космос продемонстрировал миру, что его сервис способен безопасно доставлять туристов на орбиту.

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Метки: Virgin Galactic   Брэнсон   видео   космос   полет   стратосфера   туристы   
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19  комментариев
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46k
parallax 55 минут назад
Заадные миллиардеры вкладывают деньги в новые технологии, а наше мурло только яхты да дворцы себе строят.
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42k
Дворняга 2 минуты назад
Это всё конечно здорово, космос становится ближе, доступнее (не всем, конечно, но тем не менее)...
Но я подумал: а как скоро какой-нибудь экстремистски настроенный частник поднимется на орбиту и распылит какую-нибудь смертельную хрень, или запустит ракету вниз, или пилот-смертник прям из космоса да на Вашингтон или Москву? Стоит ли позволять такие вещи частным лицам делать? Бесконтрольно?
Разве исламисты испытывают нехватку средств? Или какие-либо корпорации?
Походу, некоторые фильмы про Джеймса Бонда скоро станут явью. А есть ли реальный Бонд, чтоб предотвращать?
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662
DESANT_MSK137 2 минуты назад
Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе.__А кто им потокает в этом, чьи они лучшие друзья? Лицемеры.
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64k
Максим 3 минуты назад
Какие нах космонавты.. во всем мире космос начинается со 100 км. Тут на минутку залетели и сразу вниз. по сути развлекалово для богатых.
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−47
Ви 12 минут назад
30 - 40 лет и это будет доступно многим, главное начать, и да раньше полет туристу стоит 10 миллионов, но потом снижался. сейчас 250к на таком корабле, мечтатели и авантюристы закончились в 70х, но сейчас есть попытки и начинания, может на таких кораблях будем на лунную базу летать на выходные.
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8k
vit 12 минут назад
>>"Можно согласиться с утверждением ряда экспертов, что суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике"

А сам Рогозин разве имеет отношение к профессиональной космонавтике?
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81
TORNADO MARKETING 21 минуту назад
крутотень. Но "сделать космос доступным каждому" за 250К....прикол))) я понимаю затраты за 17 лет, конечно. Но, может, все таки "не каждому")))?
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11k
Bill 38 минут назад
В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия Кармана находится на высоте 100 километров над уровнем моря.
Космоплан VSS Unity поднялся на высоту 88,5 километров.
Так что, пока еще не астронавты.
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5k
Александр 45 минут назад
Посадку в студию!
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81
TORNADO MARKETING Booka1a 18 минут назад
одно дело хлопать после своего первого полета в стратосферу, проекта, который ты развиваешь 17 лет, и мечтал об этом всю жизнь, а другое дело - синим хлопать в полете из/в Египет в 10 раз)))))
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