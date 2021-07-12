«Мы теперь астронавты»: космоплан Virgin Galactic впервые поднялся в стратосферу при полной загрузке

На борту находился 70-летний основатель компании Ричард Брэнсон. Он
осуществил давнюю мечту о полете в космос продемонстрировал миру, что его сервис способен безопасно доставлять туристов на орбиту.
В воскресенье миллиардер и основатель компании Virgin Galactiс Ричард Брэнсон осуществил давнее обещание и совершил суборбитальный полет на космоплане Unity, достигнув границы космоса - так называемой линии Кармана.
Полет был недолгим, экипаж находился в состоянии невесомости всего несколько минут. Но он привел в восторг не только 70-летнего Брэнсона и более миллиона зрителей, наблюдавших в режиме онлайн за полетом ракетоплана, но и акционеров Virgin Galactic - акции компании взлетели на 28%.
Запуск производился с частного космодрома, расположенного в штате Нью-Мексико. Самолет-носитель Eve поднял космоплан VSS Unity на высоту 15 километров, после чего он отсоединился и запустил собственный двигатель, поднявшись на высоту 88,5 километров.
На борту космоплана, помимо Ричарда Брэнсона, находились трое астронавтов Virgin Galactic: бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет. Это уже четвертый пилотируемый полет ракетоплана Virgin Galactic VSS Unity, но первый с пассажирами на борту.
Эпохальный для космического туризма полет длился чуть более часа. После нескольких минут на границе космоса аппарат начал снижение и успешно приземлился на частном космодроме, где астронавтов уже ждали репортеры американских изданий.
🚀🇺🇸 70-летний Ричард Брэнсон на борту VSS Unity: "В детстве я мечтал, глядя на звезды, а сейчас лечу на космическом корабле и смотрю на нашу прекрасную Землю. Если мы смогли добиться этого, представьте, что смогут сделать следующие поколения мечтателей!" pic.twitter.com/1XwPUrWdsb— Рустем Адагамов (@adagamov) July 11, 2021
«Несколько минут я был в перевернутом состоянии, что за день! Я мечтал об этом моменте с самого детства. Трудно подготовиться к тому, что вы видите из окна корабля. Для меня это большая честь — испытать эти ощущения, испытать, каково будет клиентам компании. Все детали имеют значение. И да, мы теперь астронавты!
17 лет напряженного труда. Я хотел бы превратить мечту о космосе в реальность для своих и ваших внуков. Мы намерены сделать космос доступным для всех. Мы взрастим вместе поколение мечтателей и астронавтов», - заявил Брэнсон во время полета.
Главной задачей вчерашнего полета была демонстрация условий для проведения на борту космоплана научных исследований, готовности космопорта "Америка" для будущих запусков и, конечно, испытание комфорта кабины космоплана для космических туристов.
Планируется провести еще два пилотируемых тестовых полета Unity. Ричард Брэнсон пообещал начать возить туристов в 2022 году. Стоимость билета варьируется от 200 до 250 тысяч долларов. И 600 человек уже забронировали места в космолете. Одним из них стал Илон Маск. Который после возвращения основателя Virgin Group на Землю поздравил того с "прекрасным полетом". Ожидается, что космоплан Virgin Galactic будет совершать по 36 полетов в год. Одновременно в корабле могут находиться только 6 туристов.
На успешный полет VSS Unity отреагировал и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин:
Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе.— РОГОЗИН (@Rogozin) July 11, 2021
Стоит отметить, что Virgin Calactic участвует в космической гонке с компанией Blue Origin, принадлежащей миллиардеру и основателю Amazon Джеффу Безосу. Его компания также планирует отправлять туристов на суборбитальную орбиту на корабле New Shepard. Свой полет в стратосферу Безос осуществит совсем скоро - 20 июля.
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Но я подумал: а как скоро какой-нибудь экстремистски настроенный частник поднимется на орбиту и распылит какую-нибудь смертельную хрень, или запустит ракету вниз, или пилот-смертник прям из космоса да на Вашингтон или Москву? Стоит ли позволять такие вещи частным лицам делать? Бесконтрольно?
Разве исламисты испытывают нехватку средств? Или какие-либо корпорации?
Походу, некоторые фильмы про Джеймса Бонда скоро станут явью. А есть ли реальный Бонд, чтоб предотвращать?
А сам Рогозин разве имеет отношение к профессиональной космонавтике?
Космоплан VSS Unity поднялся на высоту 88,5 километров.
Так что, пока еще не астронавты.