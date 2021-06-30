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"А что, так можно было?": наглая туристка в Анапе стала есть ягоды прямо с прилавка рынка

"А что, так можно было?": наглая туристка в Анапе стала есть ягоды прямо с прилавка рынка (5 фото + 1 видео)

Автор:
30 июня 2021 11:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: анапа   видео   рынок   торговля   туристы   ягоды   
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Ну, перепутала девушка турецкий all inclusive с краснодарским "деньги давай!" С кем не бывает?!

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Метки: анапа   видео   рынок   торговля   туристы   ягоды   
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18  комментариев
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4k
Борис Карабанов 39 минут назад
Это проявление распространенного люмпен-менталитета: "Обнаглели торгаши - не дадут покушать. У торгашки полно этой ягоды, она уже зажралась от выручки с такими ценами. Что, жалко что ли? Всё равно на юге всё само растёт. Трудно набрать и угостить?"
.................................................
Только не надо предлагать вырастить самому! Это запрещенный приём и приводит к агрессии!
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9k
Шурум-бурум 51 секунду назад
надо было срочно вызывать этого чувака из Челябы с ремнем

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1k
Алексей Заг 7 минут назад
Накуренная похоже
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16k
Денис 17 минут назад
Через неделю чую эта "быдлодевушка" позвонит в больницу.

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6k
Sterling Malory Archer 21 минуту назад
Ссылка youtu.be
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518
alienator Полчаса назад
да по ней видно что она обкуринная а вообще продовцу стоило взять с той же наглостью ее очки и дать ей одну упоковку
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11k
Artem Полчаса назад
Перегрелась... наглухо... еще в детстве...
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7k
Влад Полчаса назад
она под чем то-наркоманка хренова
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22k
Батончик с маком Полчаса назад
2 крокодила в одном видео
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1k
Роман Бумеров Полчаса назад
Да гашенная она :)
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14k
Serg2001 Полчаса назад
– Откуда? – задаю я всем вопрос! Он истомлен голодом и жаждой! Ему жарко. Ну, взял на пробу горемыка мандарин. И вся-то цена этому мандарину три копейки. И вот они уж свистят, как соловьи весной в лесу, тревожат милицию, отрывают ее от дела. (с) ... )))
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978
Татьяна Юсова Полчаса назад
Наглость - второе счастье!
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23k
Vazari 40 минут назад
У меня сосед по даче выращивает малину. Регулярно опрыскивает какой-то х.ней. Я бы такую малину немытой есть бы точно не стал
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4k
Дарвин и аморальная премия 40 минут назад
Надо было ее раком поставить и тоже "попробовать"
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4k
Бу 42 минуты назад
Комментарии продавцов доставляют)
...истинно русские торговцы)
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880
Вано 45 минут назад
Да вообще ели уху...
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54k
pynh 53 минуты назад
С такими ценами, как там, подобные дэвушки уже заложены в стоимость.
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