"А что, так можно было?": наглая туристка в Анапе стала есть ягоды прямо с прилавка рынка

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Ну, перепутала девушка турецкий all inclusive с краснодарским "деньги давай!" С кем не бывает?!
Лето, рынок, жара, туристы. Торговля идет своим чередом. Однако и в привычных буднях порой случаются казусы.
Даже бывалые торговцы из Анапы удивились безмятежности дамы, которая, подойдя к прилавку, стала поглощать одну за другой ягоды малины. Ну, одну ягодку попробовать разрешают всегда, но не горсть же!
Даже бывалые торговцы из Анапы удивились безмятежности дамы, которая, подойдя к прилавку, стала поглощать одну за другой ягоды малины. Ну, одну ягодку попробовать разрешают всегда, но не горсть же!
С другой стороны, бессовестные продавцы не дают вдоволь наслаждаться вкусным летом, да еще и женщиной обзывают. Как так-то?
Видео было опубликовано в многих местных пабликах и страницах в соцсетях и вызвало бурное обсуждение.
Реакция соцсетей
В apple store тоже цен нету лол— Oleh (@MVP0111010100) June 29, 2021
Надеюсь она обосреться хорошенечко после немытых ягод— Веньямин Абрикосович (@veniyamin_abrik) June 29, 2021
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Только не надо предлагать вырастить самому! Это запрещенный приём и приводит к агрессии!
...истинно русские торговцы)