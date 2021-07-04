Китайские астронавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос

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В последнее время китайские товарищи активно осваивают космическое пространство. Успешно запускают марсоходы, привозят грунт с Луны и строят свою орбитальную станцию «Тяньгун».
Так, 17 июня к строящейся многомодульной станции была запущена ракета «Чанчжэн-2F», которая вывела на орбиту пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12». Он благополучно доставил трех космонавтов на борт станции.
Командир экипажа Ни Хайшен и его коллеги Лю Бомин и Тан Хунбо проведут в центральном модуле три месяца. Китайцы не запускали людей в космос уже почти пять лет, и эта экспедиция станет самой долгой в истории китайской космической программы.
Предполагается, что строительство космической станции будет завершено до 2022 года. По заверениям китайских разработчиков их детище сможет успешно функционировать на орбите не менее 10 лет, но при необходимости срок службы может быть увеличен до 15 лет после модернизации станции.
Two Chinese astronauts out of the space station core module Tianhe on Sunday for extravehicular activities https://t.co/9gjTZRVIax pic.twitter.com/wtsAWsa5TM— China Xinhua News (@XHNews) July 4, 2021
Эта миссия была для Китая особая. Астронавты Лю Бомин и Тан Хунбо вошли в открытый космос. Центральное телевидение страны вело прямую трансляцию этого мероприятия. Весь выход в открытый космос длился 7 часов.
Активность двух астронавтов в открытом космосе поддерживался скафандром нового поколения под кодовым названием Feitian, который разработан для пользователей с диапазоном роста от 160 до 180 сантиметров. Разработчики объяснили, что несмотря на то, что каждый скафандр весит 130 килограммов, на то, чтобы надеть его требуется всего 3-5 минут.
По сравнению с выходом в открытый космос 13 лет назад, который длился всего около 20 минут и был направлен проверку скафандров, мероприятие в этот раз было более масштабным. Проверялась работа уникальной роботизированной руки. Длина в разложенном состоянии роботизированного манипулятора составляет 10,2 метра, а его максимальная грузоподъемность составляет 25 тонн, что позволяет в будущем перемещать модули космической лаборатории станции.
Еще одним ярким событием, которое впечатлило многих пользователей сети, когда они смотрели прямую трансляцию в Sina Weibo, было хорошее качество передаваемого сигнала в открытом космосе. Оно достигалось благодаря китайским спутникам Tianlian.
Скорость нисходящего канала космической сети станции составлял 1,2 гигабита в секунду, что эквивалентно скорости 5G на земле, а временная задержка была всего 1 секунду.
#BREAKING: Taikonauts Liu Boming, Tang Hongbo safely return to Tianhe core cabin, after having completed China's space station 1st spacewalk. https://t.co/vVA0PF2S34 pic.twitter.com/9FfJst3DRe— Global Times (@globaltimesnews) July 4, 2021
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