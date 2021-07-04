Китайские астронавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос

По сравнению с выходом в открытый космос 13 лет назад, который длился всего около 20 минут и был направлен проверку скафандров, мероприятие в этот раз было более масштабным. Проверялась работа уникальной роботизированной руки. Длина в разложенном состоянии роботизированного манипулятора составляет 10,2 метра, а его максимальная грузоподъемность составляет 25 тонн, что позволяет в будущем перемещать модули космической лаборатории станции.

2021-07-04T16:44:00+03:00