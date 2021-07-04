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Китайские астронавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос

Китайские астронавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос (7 фото + 3 видео)

Автор:
04 июля 2021 16:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Орбитальная станция   астронавты   видео   китай   космос   наука   
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В последнее время китайские товарищи активно осваивают космическое пространство. Успешно запускают марсоходы, привозят грунт с Луны и строят свою орбитальную станцию «Тяньгун».

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Метки: Орбитальная станция   астронавты   видео   китай   космос   наука   
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7  комментариев
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5k
Андрей Крылов 37 минут назад
Что тут сказать? Молодцы! надеюсь что всё у них будет успешно. Тем более, что в планах очен честное сотрудничество России и Китая в космосе. Надеюсь, что те планы будут воплощены в жизнь. МКС чрез несколько лет будет списана в утиль неизбежно. И нам лучше что-то общее в Китаем развивать, чем с недружественными нам странами.
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Incognito 41 минуту назад
Господи, да всем насрать!
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Шурум-бурум 44 минуты назад
китайские тайконавты
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