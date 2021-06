Модельный дебют Джонни Деппа: просто красавчик!

Джонни Депп дебютировал в роли модели в музыкальном журнале The Scarlet Bugle в 1981 году. Он рекламировал молодежную одежду Tres Chic. Как признавался сам Джонни, работать моделью ему понравилось.Хотя, по его словам, лучшей работой на свете была бы должность помощника на автозаправке или участника группы The Kiss. В то время Деппу было 18 лет, он играл на гитаре в мальчиковой группе The Kids и даже не представлял, какой успех ждет его в Голливуде.

0

0 Источник: В 1981 году журнал The Scarlet Bugle решил провести тематическую модельную сессию: в роли моделей, рекламировавших одежду молодежного бренда, выступили музыканты молодежных групп.

×

0 Источник: Группа The Kids, в которой Джонни Депп был гитаристом, стала одними из участников фотосессии.

0 Источник: Вместе с Деппом в фотосессии принял участие другой участник The Kids, Брюс Уиткин, впоследствии известный музыкальный продюсер.

0 Источник: В то время Джонни Депп еще нуждался в представлении. В журнале имя модели значится как "Джон Депп из The Kids".

0 Источник: Работать моделью Джонни понравилось: в этом он сам впоследствии говорил в интервью.

0 Источник: Вместе с The Kids в фотосессии приняли участие музыканты еще нескольких молодых групп, популярных среди подростков.

0 Источник: В то время 18-летний Джон мечтал о большом успехе в рок-музыке и мало мог представить, что слава ждет его в Голливуде.

0 Источник: Некоторые из этих фотоснимков впоследствии стали культовыми для фанаток Деппа.

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник: