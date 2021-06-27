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Модельный дебют Джонни Деппа: просто красавчик!

Модельный дебют Джонни Деппа: просто красавчик! (16 фото)

Автор:
27 июня 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   джонни депп   звезды   знаменитости   модель   реклама   шоу бизнес   
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Джонни Депп дебютировал в роли модели в музыкальном журнале The Scarlet Bugle в 1981 году. Он рекламировал молодежную одежду Tres Chic. Как признавался сам Джонни, работать моделью ему понравилось.Хотя, по его словам, лучшей работой на свете была бы должность помощника на автозаправке или участника группы The Kiss. В то время Деппу было 18 лет, он играл на гитаре в мальчиковой группе The Kids и даже не представлял, какой успех ждет его в Голливуде.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   джонни депп   звезды   знаменитости   модель   реклама   шоу бизнес   
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