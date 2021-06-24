"Дождались третьей волны, идиоты?": что российские звезды и антипрививочники говорят о вакцине

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Российские знаменитости разделились на два лагеря: кто-то активно прививается, другие выступают резко против. Мы собрали высказывания звезд о вакцинации. А вы будете прививаться?
1. Российские знаменитости разделились на два лагеря: пока кто-то прививается, другие выступают резко против
Актер Егор Бероев поддержал тех, кто не делает прививку, и назвал новые коронавирусные ограничения в Москве - Холокостом.
Шукшина регулярно следит за новостями в РФ о вакцине, публикует свои мысли в инстаграме и телеграме, ведет активную пропаганду против обязательной вакцинации
3. Высказывания Виктории Бони о вакцине слышали и читали многие, устав транслировать о 5G-вышках, она перешла к запугиванию женщин
"Мало того что в вакцине содержатся мощнейшие тяжелые металлы, но также еще и содержится один из компонентов белка, который приводит к бесплодию женщин", - пишет Виктория в инстаграме.
4. Соловьев и Мясников осуждают тех, кто отговаривает людей делать прививки или покупает сертификаты о ложной вакцинации
6. Другой писатель - Александр Цыпкин - тоже высказался о ситуации в стране
7. Лидер группы "Машина времени" лаконично высказался в микроблоге
8.
Пугачева и Галкин привились еще зимой
11. В рядах российских знаменитостей есть как привившиеся, так и антипривиочники, к последним относятся Волочкова, Сергей Жуков и другие
А вы за или против прививки?
* Медуза признана судом России иноагентом
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Песков настойчиво обьяснял , что всем надо привиться , всем -всем.
на вопрос , привился ли он сам , сказал что нет , у него антитела есть , ему не надо.
.
Точно такая же ситуация Усков (главный в журнале Форбс)
Минут 10 обьяснял об обязательности прививки. И не важно болел- не болел , Очень важно всем -обязательно- и тд.
На вопрос привился ли он сам , сказал что нет , то время нет , то места не найдет (
.
Депутаты госдумы . 450 человек.
Сказали что сделали прививку только около 110 .
Остальные 340 прививку не делают , обьясняя разными причинами.
.
Выводы каждый делает сам )
Пздц дегенераты. Главное сделай и гуляй дальше, будто после неё пи*аром станешь.
Как сказал 1 умный человек: вы сосиски жрёте за 160р и не знаете состава, а тут вы не доверяете вакцине.
1. Население России грубо 150млн
2. Текущая смертность от ковид примерно 2%.
3. По данной логике до момента когда все переболеют смертность от ковид составит 3 млн человек
4. Если предположить что 1 зафиксированный случай заболевания существует 2 человека бессимптомных (это с запасом) - то сократим количество умерших до 1 млн
Что имеем в промежуточном итоге. До того, как все переболеют поголовно по 1му разу должно умереть только в России от 1 до 3млн человек.
Остановимся на цифре в 1млн (как минимум)
Эта цифра более-менее актуальна при условии, что каждый человек переболеет только 1 раз ну и что медики будут успевать лечить всех больных, чтобы не умирали просто от недостачи лекарств и врачей.
Теперь наглядно на пальцах
Возмем хрущевку 6 подъездов по 5 этажей. То есть примерно 270-320 человек.
Вот и получается, что в каждом таком доме - двое человек умрут от ковида. Порядка 50-70 человек побывают в реанимации (часть из них умрет чуть позже от последствий ковида).
А теперь представьте ситуацию, когда вокруг все нормально - никаких эпидемий. А только в вашем доме за неделю умерло 2 человека и 50 человек легло в реанимацию. Возможно вы в списке умерших, с большей вероятностью вы сейчас в реанимации. И так же существует большой риск, что когда вас выпишут - вы не сможете нормально работать, будете мучаться с сосудами всю оставшуюся жизнь, скорей всего не очень долгую.
А теперь, если предположить, что в этом доме каждый второй получит вакцину и как минимум не попадет в реанимацию, а с большей вероятностью не заболеет и на заразит других в этм доме.
И все кто не верит в ковид и вакцины - по моему опыту. За последние полтора года у меня среди друзей, родственников и знакомых переболело уж точно более 100-150 человек. Тяжело переболело с госпитализацией 24 человека (это кого я знаю). И умерло 4 человека. Из них двое в возрасте 32 года и 37 лет.
не хотите прививаться - ваше право. Но мне вас ни капли не жаль. Мне жаль, что из-за вашего бреда в вашей голове я до сих пор не могу нормально скататься в соседнюю страну к родственникам. Не могу нормально работать. Таскаю с собой эти гребанные маски. И жду писдеца в экономике.
Вперед родные. Не вакцинируйтесь. Глядишь и квартиры когда начнут пустеть подешевеют - и я куплю дополнительную квартиру для дочки. Глядишь и из-за вас, дополнительных инвалидов от ковида рабочих рук станет меньше, и зарплаты поднимут.
Только я понимаю - что как только вы попадете в больницу - то начнете ныть, что вам нужна высококлассное дорогостоющее лечение. Потом будут нужны пособия по нетрудоспособности и прочее. У вас же либеральное мышление - что каждый человек важнее общества и что он сами может выбирать.
Поэтому несите отвественность за ваш отказ от привики от начала и до конца. Вы индивид, самостоятельный, самодостаточный, который насрал на других. А когда это коснется вас - не кричите что общество и государство вам обязано по гроб жизни. Отвечайте за свои поступки перед собой.
Осенью заболели близкие родственники. "Ковидный врач", вызванная "по горячей линии", выписала лекарства - чек от 3,5 т.р. до 4,5 т.р (цены взлетели). Бесплатно - флюорография. Это вся забота государства о заболевших. Покупал лекарства, носил еду. Близко общался.
Ждал, что заболею сам.
Работал без карантинов и самоизоляций. Иначе вакцинировать было бы некого - передохли бы от голода и холода.
Нынче меня ставят вне закона. Потому что здоров.
КТ абсолюбно бесплатно в моей поликлинике, да, думается мне и во многих других.
А насчет стоимости лекарств, причем тут государство, когда хозяин аптеки частник?
Это ваши же собратья, которые винят во всем государство, но при случае всегда рады нажиться на ближнем
Ну а в капиталистическом государстве бесплатный вызов врача и флюорография это вам ещё плакать от счастья надо.
80 процентов людей ковид переносят без симптомов или в лёгкой форме - это из официальных данных и заявлений. Ладно.
Привитые также заражаются и являются такими же переносчиками ковид, как и непривитые - это официально.
Где же, спрошивается, логика? Зачем прививаться тем, кто не входит в группы риска? Или зачем прививаться тому, кто вообще решил сдохнуть? Личное дело человека.
Ведь вдумайтесь - прививка никак не влияет на распростнение вируса. Никак!
Прививка защищает человека от тяжёлого течения заболевания. Все!
Поэтому также причем здесь прививочные локдауны, когда не пускают куда-нибудь тех, кто непривит. Он точно такой же разносчик вируса, как и привитый. Точно такой же!
Остановите уже этот дурдом!
Не хочу вас обидеть, но ликбез от вас, врядле будет мне полезен, особенно учитывая то, какие ссылки вы мне предоставляете.
Что же касается "массово выявляются", то это ваше утверждение не говорит ровным счетом ни о чем.
Это не количественный показатель и уж тем более он не подтвержден ничем кроме ваших слов.
https://turbo.ria.ru/20200505/1570984860.htmlhttps://turbo.ria.ru/20200505/1570984860.html
Только сейчас не май 2020 года, а июнь2021 и интересно послушать академика сейчас.
Думаю его риторика была бы прямо противоположной)))
Далеко пойдем...
А что вы собственно предлагаете делать, чтобы выйти из этой ситуации?
Вам предложили решение, а вы в ответ просто протестуете, не предлагая ровным счетом ничего.
Вопрос в коллективнои иммунитете.
Лично меня последствия прививки пугают гораздо меньше, чем последствия ковида.
Вплоть до импотенции.
Но полностью с вами согласен, что лучше уж так, чем фиброз и инсульт)))
Если прививка не защищает от заболевания накуа такая прививка?
Если привитый всёравно заболеет какой накуй коллективный иммунитет?
"Выздесьвласть"?