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"Дождались третьей волны, идиоты?": что российские звезды и антипрививочники говорят о вакцине

"Дождались третьей волны, идиоты?": что российские звезды и антипрививочники говорят о вакцине (10 фото + 1 видео)

Автор:
24 июня 2021 08:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вакцина   за и против прививки   звезды   знаменитости   про вакцину   шоу бизнес   
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Российские знаменитости разделились на два лагеря: кто-то активно прививается, другие выступают резко против. Мы собрали высказывания звезд о вакцинации. А вы будете прививаться?
* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: Вакцина   за и против прививки   звезды   знаменитости   про вакцину   шоу бизнес   
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25k
blus Час назад
Прививки надо сделать дефицитными, труднодоступными, дорогущими и по блату. Вот тогда все побегут. П.С. Макаревич в кои веки что-то умное сказал...
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18k
иванов дмитрий 8 минут назад
Вчера по бизнес фм
Песков настойчиво обьяснял , что всем надо привиться , всем -всем.
на вопрос , привился ли он сам , сказал что нет , у него антитела есть , ему не надо.
.
Точно такая же ситуация Усков (главный в журнале Форбс)
Минут 10 обьяснял об обязательности прививки. И не важно болел- не болел , Очень важно всем -обязательно- и тд.
На вопрос привился ли он сам , сказал что нет , то время нет , то места не найдет (
.
Депутаты госдумы . 450 человек.
Сказали что сделали прививку только около 110 .
Остальные 340 прививку не делают , обьясняя разными причинами.
.
Выводы каждый делает сам )
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28k
Кот Баюн 13 минут назад
Господи, сколько бреда что с одной, что с другой стороны... забавно , сколько у нас вирусологов и икспердов в стране...
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183k
BEAR 16 минут назад
))))))))
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9k
Александр 21 минуту назад
Ссылка coub.com
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4k
samsr 22 минуты назад
Таким как Боня нужно делать укол чтоб не размножались.
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7k
Maddy8 23 минуты назад
Ну так откажитесь о прививок от оспы. Вот смешно будет. От столбняка, да и вообще от бешенства. Само пройдёт.
Пздц дегенераты. Главное сделай и гуляй дальше, будто после неё пи*аром станешь.
Как сказал 1 умный человек: вы сосиски жрёте за 160р и не знаете состава, а тут вы не доверяете вакцине.
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28k
Fat Lynx Полчаса назад
Коронавирус жрет ковиддиссидентов и антипрививочников пачками! вот, не так давно сожрал создателя Ералаша Бориса Грачевского... Печально, что в общем-то умный и деятельный человек не принял мер, что бы защитить свою жизнь и будучи уже больным отрицал болезнь и не лечился, и к медикам попал уже с сильно пораженными легкими.
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210
Vadim Fat Lynx 22 минуты назад
Не стоит приводить такой пример об осуждении человека которого Вы не знали лично!
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42
Sw@p Полчаса назад
для всех антипрививочников - простая математика.
1. Население России грубо 150млн
2. Текущая смертность от ковид примерно 2%.
3. По данной логике до момента когда все переболеют смертность от ковид составит 3 млн человек
4. Если предположить что 1 зафиксированный случай заболевания существует 2 человека бессимптомных (это с запасом) - то сократим количество умерших до 1 млн

Что имеем в промежуточном итоге. До того, как все переболеют поголовно по 1му разу должно умереть только в России от 1 до 3млн человек.
Остановимся на цифре в 1млн (как минимум)
Эта цифра более-менее актуальна при условии, что каждый человек переболеет только 1 раз ну и что медики будут успевать лечить всех больных, чтобы не умирали просто от недостачи лекарств и врачей.
Теперь наглядно на пальцах
Возмем хрущевку 6 подъездов по 5 этажей. То есть примерно 270-320 человек.
Вот и получается, что в каждом таком доме - двое человек умрут от ковида. Порядка 50-70 человек побывают в реанимации (часть из них умрет чуть позже от последствий ковида).
А теперь представьте ситуацию, когда вокруг все нормально - никаких эпидемий. А только в вашем доме за неделю умерло 2 человека и 50 человек легло в реанимацию. Возможно вы в списке умерших, с большей вероятностью вы сейчас в реанимации. И так же существует большой риск, что когда вас выпишут - вы не сможете нормально работать, будете мучаться с сосудами всю оставшуюся жизнь, скорей всего не очень долгую.

А теперь, если предположить, что в этом доме каждый второй получит вакцину и как минимум не попадет в реанимацию, а с большей вероятностью не заболеет и на заразит других в этм доме.

И все кто не верит в ковид и вакцины - по моему опыту. За последние полтора года у меня среди друзей, родственников и знакомых переболело уж точно более 100-150 человек. Тяжело переболело с госпитализацией 24 человека (это кого я знаю). И умерло 4 человека. Из них двое в возрасте 32 года и 37 лет.

не хотите прививаться - ваше право. Но мне вас ни капли не жаль. Мне жаль, что из-за вашего бреда в вашей голове я до сих пор не могу нормально скататься в соседнюю страну к родственникам. Не могу нормально работать. Таскаю с собой эти гребанные маски. И жду писдеца в экономике.
Вперед родные. Не вакцинируйтесь. Глядишь и квартиры когда начнут пустеть подешевеют - и я куплю дополнительную квартиру для дочки. Глядишь и из-за вас, дополнительных инвалидов от ковида рабочих рук станет меньше, и зарплаты поднимут.
Только я понимаю - что как только вы попадете в больницу - то начнете ныть, что вам нужна высококлассное дорогостоющее лечение. Потом будут нужны пособия по нетрудоспособности и прочее. У вас же либеральное мышление - что каждый человек важнее общества и что он сами может выбирать.
Поэтому несите отвественность за ваш отказ от привики от начала и до конца. Вы индивид, самостоятельный, самодостаточный, который насрал на других. А когда это коснется вас - не кричите что общество и государство вам обязано по гроб жизни. Отвечайте за свои поступки перед собой.
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156
Александр Sw@p 4 минуты назад
Так вот, я отвечаю. С первых дней еб**нии не соблюдал ни одну меру, не носил маску, никаких дистанций, смеялся открыто над всей этой клоунадой ходя в любые места где кучи людей и так далее. Естественно не буду делать никаких прививок. И о чудо, я жив и здоров, как и ВСЕ люди которых я знаю и которые жили также.А слетать вы не можете в другую страну и наслаждаетесь ограничениями не потому что кто не вакцинируется, а потому что НАКОНЕЦ ТО управленцы всех стран получили возможность тотального контроля населения. Хочешь открывай, хочешь закрывай, хочешь не давай одним работать, хочешь другим, и всё оправдывается заботой о людях. ))) Да этот ковид не стоит и 1/10 внимания ему оказанного, давно уже надо было забыть про него и жить как раньше. Но нет, не хочется терять такие возможности.
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10k
Taximaxi 42 минуты назад
Надо устроить батл между Макаревичем и Волочковой. Два гиганта мысли разьяснят нам,чей Крым и как вылечить триппер,сев пздой на кактус.
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4k
rutt 46 минут назад
Да хрен с ними, пусть дохнут, достали балбесы. Из каждого утюга про эти прививки. Всё равно и те и эти могут заболеть, только один выживет, а другой "крякнет".
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43k
doker 52 минуты назад
Почему - нет.
Осенью заболели близкие родственники. "Ковидный врач", вызванная "по горячей линии", выписала лекарства - чек от 3,5 т.р. до 4,5 т.р (цены взлетели). Бесплатно - флюорография. Это вся забота государства о заболевших. Покупал лекарства, носил еду. Близко общался.
Ждал, что заболею сам.
Работал без карантинов и самоизоляций. Иначе вакцинировать было бы некого - передохли бы от голода и холода.
Нынче меня ставят вне закона. Потому что здоров.
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3k
Горожанин 58 минут назад
Где логика?

80 процентов людей ковид переносят без симптомов или в лёгкой форме - это из официальных данных и заявлений. Ладно.

Привитые также заражаются и являются такими же переносчиками ковид, как и непривитые - это официально.

Где же, спрошивается, логика? Зачем прививаться тем, кто не входит в группы риска? Или зачем прививаться тому, кто вообще решил сдохнуть? Личное дело человека.

Ведь вдумайтесь - прививка никак не влияет на распростнение вируса. Никак!

Прививка защищает человека от тяжёлого течения заболевания. Все!

Поэтому также причем здесь прививочные локдауны, когда не пускают куда-нибудь тех, кто непривит. Он точно такой же разносчик вируса, как и привитый. Точно такой же!

Остановите уже этот дурдом!
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10k
Голос Вселенной Час назад
Звезды??? То есть я правильно понимаю, что теперь эти моральные калеки будут мне (нам всем) рассказывать, что делать, прививаться или нет??..
Далеко пойдем...
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16k
KOSTELLO Час назад
Тем "звездам", которые кричат про плохую прививку, да и всем остальным противникам.
А что вы собственно предлагаете делать, чтобы выйти из этой ситуации?
Вам предложили решение, а вы в ответ просто протестуете, не предлагая ровным счетом ничего.
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126
Андрей Ы. KOSTELLO 16 минут назад
А какие последствия у вакцины. Слышал про аллергические реакции, редкие. А последствия ковида - поражения лёгких и тромбозы. Тромбоз это потенциальные инсульт, инфаркт и гангрена конечностей в обозримом будущем. Тромбозы выявляются у 20-25% переболевших. У вакцинированных переболевших их практически нет.
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475
Александр Час назад
Соловьева и так уже вся страна не переваривает, так что мог бы и не пи...еть
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475
Александр Максим Т. Минуту назад
а ты примерял кастрюльку на свою бошку с двумя извилинами?
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237
Мурчелло Час назад
Волочковой вакцины вообще не нужны.Даже от тупизма и глупости.Достаточно посмотреть на ее лицо.
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