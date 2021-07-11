Фотографии, которые доставят вам только страдания

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Вы давно не страдали? Не плакали от несправедливости жизни? Не мучились от несправедливости судьбы? Члены сообщества 'Make Me Suffer' ("Заставь меня страдать") " находят и публикуют фотографии, от которых слезы наворачиваются на глаза. Вот подборка лучших из них!
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Рыба-капля не такая уж и уродливая - просто большинство фотографий делается после того, как ее вытащили из воды, и недостаточное давление на поверхности повредило ткани глубоководной рыбы
Приют решил устроить кошке Монике день рождения, надеясь найти ей хозяев. Но на праздник никто не пришел
Бегуны на длинные дистанции часто натирают соски до крови. Для них даже делают специальные лифчики, предотвращающие эту проблему. Да, для мужчин
Не любите пауков? А как вам понравится паук-зомби, реанимированный захватившим его грибком?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Make Me Suffer Reddit грусть заставь меня страдать истории истории в картинках неудача печаль
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Портрет ребенка не на УЗИ, а на МРТ. УЗИ вообще сложно с чем-то перепутать, в то время как КТ, МРТ, рентген(флюра) между собой как-то коррелируют.
Кто ходит по горам, такие ступни у себя видел уже) А вот кто занимается профессионально греблей, сам может напугать такие ступни - своими руками.
Папу с детской коляской на перилах самого нужно посадить в колсяку и держать, пока не поумнеет.
Угадайте, чей это тренажер:
на последнем фото больше похоже на ос