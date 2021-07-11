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Фотографии, которые доставят вам только страдания

Фотографии, которые доставят вам только страдания (33 фото)

Автор:
11 июля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Make Me Suffer   Reddit   грусть   заставь меня страдать   истории   истории в картинках   неудача   печаль   
5965
33
Вы давно не страдали? Не плакали от несправедливости жизни? Не мучились от несправедливости судьбы? Члены сообщества 'Make Me Suffer' ("Заставь меня страдать") " находят и публикуют фотографии, от которых слезы наворачиваются на глаза. Вот подборка лучших из них!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Make Me Suffer   Reddit   грусть   заставь меня страдать   истории   истории в картинках   неудача   печаль   
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18  комментариев
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13k
Роберт Шекли 2 часа назад
Зачем все усложнять, когда есть готовое решение
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gnyS i 8 минут назад
Вот вам и доказательства того что человек может жить без мозгов
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8k
Valiko Полчаса назад
Рисунок на доске серьезный по графике, но один глаз смотрит прямо, другой - вниз.
Портрет ребенка не на УЗИ, а на МРТ. УЗИ вообще сложно с чем-то перепутать, в то время как КТ, МРТ, рентген(флюра) между собой как-то коррелируют.
Кто ходит по горам, такие ступни у себя видел уже) А вот кто занимается профессионально греблей, сам может напугать такие ступни - своими руками.
Папу с детской коляской на перилах самого нужно посадить в колсяку и держать, пока не поумнеет.
Угадайте, чей это тренажер:
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15k
homerchik 36 минут назад
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4k
Дарвин и аморальная премия 36 минут назад
Да что вы знаете о страданиях?
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АнтонПолднев 42 минуты назад
На самом деле не так уж много. Пара секунд.
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5k
КремлеКот 2 часа назад
Папашка - дебил
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8k
Потапыч 3 часа назад
У меня как всегда ко многим фото черный юмор проснулся)
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4k
bumtester 4 часа назад
ребенок не УЗИ а МРТ
на последнем фото больше похоже на ос
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2k
Алексей 4 часа назад
А что не так с куриными крылышками?
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