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Люди, которым повезло встретиться с тем, что не каждый день увидишь

Люди, которым повезло встретиться с тем, что не каждый день увидишь (21 фото)

Автор:
27 июня 2021 09:10
Сообщество : Истории
Метки: Удача   вот это да!   интересно   истории   истории в картинках   неожиданно   неожиданные встречи   повезло   
44126
21
Этим людям повезло стать свидетелями уникального, неожиданного и просто интересного зрелища - и конечно, они не могли не поделиться своей удачей в соцсетях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Удача   вот это да!   интересно   истории   истории в картинках   неожиданно   неожиданные встречи   повезло   
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74  комментария
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2k
Красаучег) 24 часа назад
на конце радуги должен быть горшочек золота.. где он?!
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−66
6k
dikijjim 13 часов назад
родная мать не различит,какие две капли.
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326
Vital Idol Jackson-Motor 8 часов назад
мелкий азиат, другой - нет...
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261
Alex 14 часов назад
Я, конечно, не специалист, но "военный дрон" как-то очень уж похож на крылатую ракету.
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896
¯\_(ツ)_/¯ лесная лысоешка 14 часов назад
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128
vijilante 16 часов назад
Автор фотки с концом радуги или полный идиот или на редкость не образованный !
Я негодую !!!
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−118
vova old 17 часов назад
там где конец радуги там надо копать, клад искать А Это середина дороги- неудобно
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780
Сергей 18 часов назад
Матрица дает сбои.
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323
Nane First NameLast 18 часов назад
Дык всё осталось в автомате. Что он звиздит...

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1k
AI 18 часов назад
Как то был случай, мы с одногрупником пришли в одинаковых рубашках, купленные в одном магазине. Вот ржач то был
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59
Сергей K AI 12 часов назад
А мы вот с одногруппниками пять лет во всем одинаковом проходили. Ничего ржачного не было ;)
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1k
zenon 19 часов назад
Приблизительно в восьмидесятом году на майской демонстрации встретились два парня очень похожи один на другого. Обоих звали Игорь. Один был русский, другой еврей. Встретились в одном городке. Игорь еврей в нём родился. Другой Игорь с Урала с какого-то городка. Оба закончили строительные институты строительство дорог и мостов. Одинаковые до невозможности. Обоим по 28 лет, оба курчавые с сединой. Одинаковый рост. Оба некурящие и любители езды на мотоциклах. У обоих мотоциклы Ява 250. Оба не женаты. Потом они женились. Еврей на Гене, не еврей на Евгении. Обеих по-простому зовут все Женя. У обоих первые дети мальчики, похожие один на другого. Дальше не знаю, ибо женился на девице из Черновиц.
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367
Андрей Савов zenon 17 часов назад
28 лет, оба курчавые с сединой? Строительные институты суровы.. Еврейский мальчик, думается мне, не совсем был похож на другого)
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445
cvintus_1 19 часов назад
Лосось по цене как у нас))
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2k
Past 21 час назад
Судя по всему лет через тридцать всплывут эти пуговички уже в тройном экземпляре)))
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973
Тамара Коршунова 22 часа назад
ахренеть и не встать
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8k
Касьян Пуздой 23 часа назад
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2k
neutrino 23 часа назад
А я на прошлой неделе сидел в машине - на мойку вьезжал. А напротив скамейка и баба на ней сидит, лет так 35-40. В платье. Я на неё поточил малость и в телефон уткнулся. А через пару минут взляд в окно бросил, а она точно этот момент словила и типа так на скамейке переместится решила, ноги раздвинула и вот оно - без трусов была! Случилось, значит, это и со мной! Не только в интернете в мемах бывает!
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2k
STRiX 23 часа назад
Бедный шарик, у него аж волосы дыбом встали...
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1k
Igors 23 часа назад
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1k
yuriyakpp 23 часа назад
свежеположеный асфальт похож на снимок через поляризационный фильтр. по крайней мере через очки дорога часто так выглядит
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170
bigmazy1 yuriyakpp 21 час назад
и положили его сразу с разметкой ...
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465
Tony Banano bigmazy1 20 часов назад
И он так светит радужными цветами, что просвечивает боковое зеркало... Ох уж эти гомосеки.. такие фантазёры.
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−94
Лучший Друг День назад
Большинство Из серии "Юлия якубения уронила отварную сосиску"
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2k
salim777 День назад
Это не дрон. Это самолет - мишень для отработки противовоздушных стрельб.
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408
Bastard Fat salim777 23 часа назад
это то, что было написано в предыдущем посте с этой фоткой
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