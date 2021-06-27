Люди, которым повезло встретиться с тем, что не каждый день увидишь

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Этим людям повезло стать свидетелями уникального, неожиданного и просто интересного зрелища - и конечно, они не могли не поделиться своей удачей в соцсетях.
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"В вендинговом аппарате у меня на работе случилась поломка - и он выдал мне сразу весь свой запас"
"Ремонтировал дом - и обнаружил в стене спрятанный рождественский набор от McDonalds 1977 года"
"Уронил рамку с фотографиями. Трещина пришлась ровно на то место, покоторому я на фото бью бейсбольной битой"
"Иногда жизнь складывается не так, как рассчитываешь, а ровно наоборот. У нас загорелась пожарная сигнализация, но, к счастью, я вовремя заметил опасность"
"В классе случайно очутились три одинаковые девушки, сидящие в одном ряду. И нет, они не близнецы и даже не сестры"
"Разбирая бабушкины запасы для шитья, я нашла в точности такой набор пуговиц, какой купила сама на днях. Она приобрела их 35 лет назад"
"Встретился на свадьбе друга с парнем, который не только похож на меня как две капли воды, но и одет точно так же! Может, мы разлученные близнецы?"
"Миска сыграла роль параболического зеркала и сама поджарила чипсы. Вот оно какое, самовозгорание!"
"Получил медиатор с логотипом iStock. Редкий случай использования пиратского контента в производственном дизайне"
"Мне случайно выписали билет на самолет, которым должны были перевозить экипажи. В итоге, я летела в самолете совершенно одна"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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эммм я не правильно понял или тут запятая не там стоит????
Я негодую !!!
Казнить нельзя помиловать.
Из-за одной неточности могут неправильно понять.
У меня почему-то гомоассоциаций не возникло
После того как я им позвонил и отправил фото, ко мне приехал менеджер.
Извинился и привёз большой мешок разных продуктов.
Претензий не имею.
От англ. drone - трутень - летательный аппарат без экипажа на борту.