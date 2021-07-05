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18 человек, которым жизнь неожиданно подкинула приятные сюрпризы

18 человек, которым жизнь неожиданно подкинула приятные сюрпризы (19 фото)

Автор:
05 июля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Удача   везунчики   истории   истории в картинках   на позитиве.   повезло   счастливый случай   
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Жизнь - как коробка шоколадных конфет из буфета Хогвартса: никогда не знаешь, достанется ли тебе аромат сливочной карамели или вкус ношеных носков. Сегодня счастливчики расскажут, как им неожиданно повезло выащить самую вкусную конфету из всего набора!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Удача   везунчики   истории   истории в картинках   на позитиве.   повезло   счастливый случай   
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52k
Похабыч 2 часа назад
шкаф из книг для хранения кирпичей?
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7k
Пуриц Жорж Минуту назад
У нас соседка когда узнала про любовницу мужа вынесла на помойку всеего рыболовные принадлежности. У него одних воблеров было тыщ на 200.Плюс эхолоты, спининги и прочее. Жаль я не видел, отдал бы потом (Наверное).
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62k
Доктор Джонс 12 минут назад
"Я попытался намазать маргарин на тост - и вот что у меня получилось"
Они это еще жрут?
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1k
ah3007 Час назад
Третий ботинок нах?
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8k
Cornho 2 часа назад
Жизнь подкинула сюрприз в виде неимоверно большого пальца?

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1k
Татьяна Юсова 2 часа назад
«Я попытался намазать маргарин на тост - и вот что у меня получилось».
Маргарин!!!!
Это в какой же стране жрут маргарин с тостами????
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