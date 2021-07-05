18 человек, которым жизнь неожиданно подкинула приятные сюрпризы

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Жизнь - как коробка шоколадных конфет из буфета Хогвартса: никогда не знаешь, достанется ли тебе аромат сливочной карамели или вкус ношеных носков. Сегодня счастливчики расскажут, как им неожиданно повезло выащить самую вкусную конфету из всего набора!
"Благодарю человека, изготовившего эту упаковку Lay’s с серийным номером 8043000162. Я был потрясен - пакет был буквально набит чипсами!"
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"Люблю подбирать всякий мусор. Шесть лет назад нашла на дороге страшненький облезлый кулон, подобрала и забыла о нем. А недавно решила погуглить. Оказалось, что он стоит 100 долларов!"
"Однажды я нашла на дороге коробку, бквально рядом с помойкой. В ней были конверты с деньгами 1700-1900-х годов из разных стран, в том числе и тех, которые уже не существуют"
Я нашла эту серебряную шкатулку в благотворительном магазине и купила за $4,66. Оказалось, что это цельное серебро, а шкатулка изготовлена известным датским мастером в конце XIX - начале XX века@
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Они это еще жрут?
Маргарин!!!!
Это в какой же стране жрут маргарин с тостами????
Подробную информацию и маргарине без труда можно найти в Интернете.
но маргарин считается более здоровой пищей. в магазинах его очень много, по вкусу от масла не сильно отличается, поэтому многие едят маргарин