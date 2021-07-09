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16 полицейских фотороботов, во время составления которых что-то явно пошло не так

16 полицейских фотороботов, во время составления которых что-то явно пошло не так (17 фото)

Автор:
09 июля 2021 08:43
Метки: интересно   криминалисты   расследования   фото   фоторобот   
1894
17
Мы собрали самые странные, нелепые и непростые портреты, благодаря которым оперативники продолжили вести дела.
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Метки: интересно   криминалисты   расследования   фото   фоторобот   
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1  комментарий
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Light_of_freedom 16 минут назад
Почему на половине фотороботов Киркоров? 0_о
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