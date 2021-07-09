16 полицейских фотороботов, во время составления которых что-то явно пошло не так

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Мы собрали самые странные, нелепые и непростые портреты, благодаря которым оперативники продолжили вести дела.
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2. Фоторобот - это один из эффективных методов поиска подозреваемых. Его составляют криминалисты из кадров разных отдельных частей лиц
3. Глаза, носы, волосы, усы - все это помогает создать субъективный портрет человека по показаниям свидетелей
4. Иногда их воспоминания размыты, но фоторобот (даже отдаленно напоминающий преступника) все равно очень помогает в ходе расследований
5. В этой подборке собраны странные, нелепые, немного забавные фотороботы, которые выручили оперативников
6. А иногда фотороботы больше похожи на рисунки ребенка или карикатуриста, и по таким найти преступников не удается
7. Свидетели также из-за шока или страха могут давать ложную информацию о внешнем виде подозреваемых
9. Главное, художнику-криминалисту уловить основные черты подозреваемого, тогда портрет получится емким и близким к оригиналу
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