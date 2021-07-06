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Грандиозные и удивительные мегалиты

Грандиозные и удивительные мегалиты (4 фото)

Автор:
06 июля 2021 09:39
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   интересно   мегалиты   познавательное   удивительно   факты   фото   
460
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Самые удивительные мегалиты на Земле можно увидеть в Китае — в Яньшаньском карьере.

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Метки: в мире   интересно   мегалиты   познавательное   удивительно   факты   фото   
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Борис Карабанов 53 минуты назад
Друг перевёл надпись на камне: "Здесь был Вася из Новгорода Великого."
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13k
Совранский 38 минут назад
Когда вижу подобные "вещи" - невольно возникают сомненья касательно "правды" в учебниках истории. Дать бы им киянки и зубило; и заставить сделать, хотя бы, черепаху с этих фото. Интересно они за 10 лет, много сделают?
p/s/ А потом заставить катить её вверх по склону, ну так, в качестве проверки теории)))
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