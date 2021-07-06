Грандиозные и удивительные мегалиты

В списки диковин подобного рода они, впрочем, попадают не часто, так как формально мегалитами считаться не могут. Это не сооружения, и даже не готовые части сооружений, такие как «южный камень» храма Юпитера в Баальбеке. Циклопические блоки не отделены до конца от скального массива.

Яньшаньский карьер — древняя каменоломня в гористой местности вблизи Нанкина. А в XV веке этот город был столицей Китая. Что, собственно, и сыграло ключевую роль в появлении странной заготовки, видимой на заглавной картинке. Очередной император возжелал украсить мавзолей своего отца чем-то поистине — беспрецедентно! — грандиозным, чтобы даже фараоны (о существовании которых он знал едва ли) полопались в своих саркофагах от зависти.

Возле мавзолея Сяолин предполагалось установить стелу высотой 73 метра. Облик которой примерно передаёт уменьшенный в масштабе 1:8 вариант на картинке снизу. Сооружение должно было состоять из трёх монолитных деталей: основания в форме черепахи, установленной на панцирь колонне, и венчающей стелу украшенной резьбой «короны». Это был грандиозный замысел, но император располагал и деньгами, и подданными, и самыми передовыми по меркам средних веков технологиями.