Грандиозные и удивительные мегалиты

Самые удивительные мегалиты на Земле можно увидеть в Китае — в Яньшаньском карьере.
В списки диковин подобного рода они, впрочем, попадают не часто, так как формально мегалитами считаться не могут. Это не сооружения, и даже не готовые части сооружений, такие как «южный камень» храма Юпитера в Баальбеке. Циклопические блоки не отделены до конца от скального массива.
Яньшаньский карьер — древняя каменоломня в гористой местности вблизи Нанкина. А в XV веке этот город был столицей Китая. Что, собственно, и сыграло ключевую роль в появлении странной заготовки, видимой на заглавной картинке. Очередной император возжелал украсить мавзолей своего отца чем-то поистине — беспрецедентно! — грандиозным, чтобы даже фараоны (о существовании которых он знал едва ли) полопались в своих саркофагах от зависти.
Возле мавзолея Сяолин предполагалось установить стелу высотой 73 метра. Облик которой примерно передаёт уменьшенный в масштабе 1:8 вариант на картинке снизу. Сооружение должно было состоять из трёх монолитных деталей: основания в форме черепахи, установленной на панцирь колонне, и венчающей стелу украшенной резьбой «короны». Это был грандиозный замысел, но император располагал и деньгами, и подданными, и самыми передовыми по меркам средних веков технологиями.
Сохранившиеся документы эпохи династии Мин раскрывают многие, но далеко не все подробности попытки выполнения проекта. То безмерно странное, что сейчас можно видеть в каменоломнях — заготовки основания, колонны и короны. Китайцы стали срезать три скалы целиком, отсекая их от основы снизу, но так чтобы глыбы оставались стоять на столбах. План был таков: завести в щель между блоком и скальным основанием цилиндрические каменные катки, а потом разрушить поддерживающие верхнюю часть перемычки. После чего — катить.
Это был необычный план. Так никто никогда и нигде не делал. Но и за выполнение задачи сравнимой сложности не брался ещё никто в мире. Ведь речь шла о блоках массой 16, 8 и 6 тысяч тонн. Китайцы подозревали, что просто отколов домкратами от горы глыбы такого размера, они не смогут поднять их и установить на катки. А значит, блоки на катки следовало опустить.
На катках же блокам предстояло двигаться под гору. Причём, с приличным уклоном. Ведь, каменоломня располагалась выше Нанкина. Это уже был традиционный приём. Именно так весившие сотни тонн каменные параллелепипеды римляне доставили на стройплощадку в Баальбеке — каменоломня и там находилась выше храма. Затем, во временных павильонах, уже не мобилизованным крестьянам, а обученным рабочим предстояло придать заготовкам окончательную форму, в результате чего масса каждой из деталей сократилась бы в 2-3 раза. И уже после этого части стелы должны были быть доставлены к мавзолею и поставлены одна на другую.
Это был хороший план. Но что-то пошло не так. Скорее всего, просто кто-то взял не по чину, в результате чего внезапно кончились деньги. А может быть, кто-то ехидный поинтересовался: ребят, ну допустим даже дотащите вы всё это, ладно… но как вы колонну-то и корону на черепаху поднимать собираетесь? Александрийский столп — 600 тонн, Гром Камень — 1600 тонн, но это все не скоро ещё и у русских с их знаменитой матерью. А тут — 2000 тонн только одна верхняя деталь и даже после обработки… К сожалению, архивы не сообщают подробностей. Начатые в 1405 году работы к 1410 году были прекращены ввиду осознания организаторами неразрешимости стоящих задач. А в 1413 году у мавзолея была установлена уменьшенная копия сооружения.
Это официальное, основанное на китайских документах объяснение появления в Яньшаньском карьере фантастически выглядящих скал. Разумеется, есть и объяснения альтернативные. Они разнообразны. Тут и утраченные технологии размягчения камня. И пришельцы — куда же без них. И резание камня звуковыми волнами. И поразительный, не имеющий научного объяснения факт — один из углов, одного из монолитов ориентирован на остров Пасхи! В основе же всех теорий, как водится, лежит невозможность представить, что какие-то раскосые мужики с какими-то молотками сумели так уработать скалу. А сумев, почему-то, бросили всё и ушли. Официальная версия — не убедительна. Требуется другое объяснение.
Может быть и требуется. Но нет же его. Как известно, отбросив заведомо невозможное, мы получаем истину, сколь бы невероятной она не казалась. Например, технологий размягчения камня и формования его звуковыми волнами (можно подставить любые другие альтернативные) у китайцев не было, пока не доказано обратное. Значит, применение звука, лазера или алмазных фрез невозможно. Это — отбрасываем. А молотки — точно были. Следовательно, молотки остаются, как единственный вариант. Без альтернативы.
Источник:
- Как появилась типовая канистра?
- Кит заглотил и выплюнул американца
- Дверь, которую запрещено открывать
- 10 фактов про цыган, которых вам лучше не знать
- Куда исчезли сомалийские пираты?
Понравилось27
p/s/ А потом заставить катить её вверх по склону, ну так, в качестве проверки теории)))