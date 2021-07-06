Никакого "фотошопа": откуда взялись фотографии с огромными овощами

По сути это были одновременно подарочные и рекламные открытки. Только вот что они рекламировали и что за гигантские звери, рыбы, фрукты, овощи и ягоды там изображены? Неужели настоящие?
Конечно нет, не настоящие - хотя и никакого "фотошопа" в буквальном смысле тут тоже быть не может. Это, конечно, фотомонтаж, иногда даже довольно реалистичный, хотя в большинстве случаев видно, что перед нами обычные коллажи.
В описании конкретно этих работ начала прошлого века рассказывается о методе, по которому они делались. Если коротко, то сначала делалась фоновая композиция, затем фотографировался главный объект крупным планом, после чего он вырезался из напечатанной фотографии и накладывался на фоновый снимок. После этого получившееся снова фотографировалось и уже массово тиражировалось.
Этот способ для того времени был относительно нов - делать фотоколлажи учились с середины 19-го века, причём сначала это был вынужденный метод. Скажем, качество снимком было таковым, что небо и объекты на земле необходимо было снимать отдельно, иначе небо просто было засвечено.
Монтаж также позволял делать качественные групповые портреты, ведь для съёмки требовалась долгая выдержка и кто-то за это время мог сдвинуться и оказаться на снимке смазанным. Делалось несколько кадров и удачно получившиеся части складывались в одно изображение.
Затем этот способ стал получать уже самостоятельное значение как художественный метод. И стал использоваться в том числе и для создания таких вот открыток. Для чего? Все такие коллажи изображали преувеличенное изобилие, которое обещалось тем, кто переедет жить в ту или иную местность - американские города или посёлки.
Цель понятна - привлечение новых жителей в те места, которые могли бы развиваться, но там не хватает жителей. Причём нацелены такие "рекламные кампании" были как на фермеров, которые хотели бы собирать богатый урожай и больше зарабатывать, так и на охотников и рыбаков, для которых эти занятия скорей были бы развлечением, чем вопросом заработка.
Нужно сказать, что стык 19-го и 20-го веков - это время активного промышленного развития в Соединённых Штатах. Тенденция наблюдалась по всему миру, но конкретно США стали тогда настоящим мировым лидером в этом тренде. В том числе период этот ознаменован развитием железных дорог, что сделало доступным заселение новых земель на американском Западе.
Итогом стало появление новых небольших городов и поселений там, где ранее ничего подобного не было. Легко понять, что те же железные дороги гарантировали доставку богатого урожая на рынки сбыта. Кроме того, в то время активно продвигались новые технологии, в том числе те, что касались сельского хозяйства - от удобрений до различных механических приспособлений для работы.
При этом надо понимать, что 19-й век стал прорывным для человечества в целом - за сотню лет население Земли удвоилось, хотя ранее на это требовалось примерно тысяча лет. Продовольственные ресурсы, верней их нехватка, были основным ограничителем роста населения - но ситуация, как видим, активно менялась.
И эти фотоколлажи с гигантскими морковкой, капустой и картошкой, которые сейчас больше напоминают иллюстрации к жизни коротышек из книг про Незнайку, являлись на самом деле свидетелем эпохи и тех устремлений, которыми руководствовались люди того времени. В данном случае - жители США, которые снова ехали покорять новые земли.
Все иллюстрации найдены в блогах, которые ссылаются на энциклопедию Homeschoolica.
Источник:
- Уилл и Уильям: близнецы, из-за которых в тюрьмах снимают отпечатки пальцев
- Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно
- 18 человек, которым жизнь неожиданно подкинула приятные сюрпризы
Понравилось48