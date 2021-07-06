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Никакого "фотошопа": откуда взялись фотографии с огромными овощами

Никакого "фотошопа": откуда взялись фотографии с огромными овощами (12 фото)

Автор:
06 июля 2021 09:13
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   овощи   размер   факты   фото   
2169
12
Эти фотографии появились и даже были популярны в самом начале 20-го века в США.
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Метки: интересно   история   овощи   размер   факты   фото   
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Hairy. Полчаса назад
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Александр Иванов 23 минуты назад
У знакомых капуста как то выросла по 25 кг кочан. Так она была раза в 4 меньше! Сколько же весили бы такие???
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