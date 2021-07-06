Никакого "фотошопа": откуда взялись фотографии с огромными овощами

Цель понятна - привлечение новых жителей в те места, которые могли бы развиваться, но там не хватает жителей. Причём нацелены такие "рекламные кампании" были как на фермеров, которые хотели бы собирать богатый урожай и больше зарабатывать, так и на охотников и рыбаков, для которых эти занятия скорей были бы развлечением, чем вопросом заработка.