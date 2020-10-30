Кот потерял передние лапы и хвост, но не перестает радоваться жизни

Хозяева опубликовали видео с особенным питомцем в TikTok, где этот красавец набрал уже 106 тысяч подписчиков. Люди умиляются Рексу, и говорят, что он не может не вдохновлять: "Несмотря на то, что у него нет лап и хвоста, он счастлив и доволен жизнью. Нам есть чему поучиться у этого кота," - написал один из пользователей под видео.