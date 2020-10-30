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Кот потерял передние лапы и хвост, но не перестает радоваться жизни

Кот потерял передние лапы и хвост, но не перестает радоваться жизни (5 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 14:54
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   коты   кошка   кошки   питомцы   фото   
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Котик по кличке Рекс (Rex) из Канады когда-то потерял передние лапы и хвост - они замерзли, когда котик упал в ледяную воду. С тех пор этот мальчик приспосабливается к другой жизни, но особенности никак не мешают ему оставаться милым и жизнерадостным существом.

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Метки: домашние животные   животные   истории   коты   кошка   кошки   питомцы   фото   
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4  комментария
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11k
P.F. 4 часа назад
Милый котэ.

Главное, не унывать и никогда не сдаваться!
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kaboza 2 часа назад
добра и смелости коте, красава!!!
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7k
Тудаблин 3 часа назад
с кресла грамотно слез, умный котяра
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