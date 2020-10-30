Кот потерял передние лапы и хвост, но не перестает радоваться жизни

Котик по кличке Рекс (Rex) из Канады когда-то потерял передние лапы и хвост - они замерзли, когда котик упал в ледяную воду. С тех пор этот мальчик приспосабливается к другой жизни, но особенности никак не мешают ему оставаться милым и жизнерадостным существом.
Кот по кличке Рекс (Rex) живет с хозяевами в Канаде. Несколько лет назад котик серьезно пострадал, потеряв в результате передние лапы и хвост - они замерзли, когда он упал в ледяную воду. С тех пор Рекс учится жить со своими особенностями, однако, они никак не мешают ему оставаться полным жизни и любви.
Рекс придумал разные пути, по которым он может выполнять те или иные действия, он научился держать равновесие и крепко стоять на сильных задних лапах. Он, как и другие кошки, может носиться по дому и играть, невзирая на отсутствие лапок.
Хозяева опубликовали видео с особенным питомцем в TikTok, где этот красавец набрал уже 106 тысяч подписчиков. Люди умиляются Рексу, и говорят, что он не может не вдохновлять: "Несмотря на то, что у него нет лап и хвоста, он счастлив и доволен жизнью. Нам есть чему поучиться у этого кота," - написал один из пользователей под видео.
Взгляните на этого красавца:
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