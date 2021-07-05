Живой товар: эксперты назвали еще одно популярное мошенничество в курортных городах

Как правило, эти фотосессии проходят по одной и той же схеме: вам предлагают взять в руки обезьянку, птицу или енота (причем, порой делают это всеми правдами и неправдами), после быстро фотографируют, а потом объявляют сумму за снимок. Подобные действия пляжных фотографов есть ни что иное, как навязывание услуги. А это незаконно. Если вам не озвучили с самого начала цену фото, все остальное попадает под статью мошенничество, и клиент в данном случае защищен законом о правах потребителя.