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Живой товар: эксперты назвали еще одно популярное мошенничество в курортных городах

Живой товар: эксперты назвали еще одно популярное мошенничество в курортных городах (3 фото)

Автор:
05 июля 2021 21:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бизнес   живой товар   животные   курорты   мошенники   фото   фото с обезьянкой   
1445
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На любом отечественном пляже или в парке курортного города летом отдыхающим предложат сделать фото с животными. Между тем, в большинстве случаев, эта деятельность незаконна, и занимаются ею аферисты.

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Метки: бизнес   живой товар   животные   курорты   мошенники   фото   фото с обезьянкой   
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3k
Сергей 58 минут назад
Вот новость то..
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jagyja 9 минут назад
а просто отказаться платить нельзя что-ли?
послал на х и пошел купаться дальше.
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676
Dorell 12 минут назад
Да и ладно бы с оплатой, лох, как говорится, не мамонт. А вот зверушек жалко.
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26k
Aqueronte Полчаса назад
Что за эксперт это выявил и назвал? Первоклассников из деревни?
Ну просто все остальные уже знают.
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