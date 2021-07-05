Живой товар: эксперты назвали еще одно популярное мошенничество в курортных городах

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На любом отечественном пляже или в парке курортного города летом отдыхающим предложат сделать фото с животными. Между тем, в большинстве случаев, эта деятельность незаконна, и занимаются ею аферисты.
Каждый год в курортный сезон обсуждается тема аферистов, которые предлагают сфотографироваться с их питомцами: обезьянками, попугаями или даже экзотическими кошками, лемурами и другими редкими животными. И ведь многие, даже не соглашаясь, все равно после оплачивают свои фотографии.
Как правило, эти фотосессии проходят по одной и той же схеме: вам предлагают взять в руки обезьянку, птицу или енота (причем, порой делают это всеми правдами и неправдами), после быстро фотографируют, а потом объявляют сумму за снимок. Подобные действия пляжных фотографов есть ни что иное, как навязывание услуги. А это незаконно. Если вам не озвучили с самого начала цену фото, все остальное попадает под статью мошенничество, и клиент в данном случае защищен законом о правах потребителя.
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З.ы. и вот же никак их полиции не найти, налоговикам не поймать...
послал на х и пошел купаться дальше.
Ну просто все остальные уже знают.