В Индии изгнанный стадом слон затоптал 16 жителей деревни

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В Индии слон, которого не признали другие слоны из стада, лишил жизни по меньшей мере 16 жителей деревни штата Джаркханд. 15-летнего самца, вероятно, выгнали из стада за "плохое поведение и чрезмерное соперничество с другими самцами".
В деревне Сантал Паргана индийского штата Джаркханд случился ряд инцидентов - слон насмерть затоптал 16 местных жителей. Оказалось, этого 15-летнего самца "выгнали" из стада из 22 слонов за плохое поведение и чрезмерное соперничество с другими самцами. Сородичи его не признали, и с того момента разъяренный слон решил отыграться на ближайшей деревне.
Слона еще не удалось поймать, но сейчас за ним следит команда спасателей. Самца оказалось сложно поймать, потому что он всегда умудряется перехитрить спасателей своей невероятной скоростью и непредсказуемостью. "Сейчас мы изучаем его поведение, и команда из 20 сотрудников постоянно пытается выследить его. Наш приоритет - защитить животное," - говорит Сатиш Чандра Рай, сотрудник регионального отдела лесного хозяйства.
По словам спасателей, слон не вламывался в дома и не нападал на людей намеренно. Он затоптал тех, кто случайно вставал у него на пути, подходил слишком близко, пытался спровоцировать или сфотографировать его. Местные власти пообещали принять меры для безопасности людей этого района, а также рассмотреть вопрос перемещения слонов в другое место.
В Индии насчитывается около 30 000 диких азиатских слонов - почти 60 процентов от общей численности дикой популяции. В последние годы участились случаи убийства слонов местными жителями, а также ситуации, когда люди вредили слонам и их среде обитания. Это происходит по мере того, как люди все дальше проникают в лесные районы и устраивают там жилища.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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