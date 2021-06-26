В Индии изгнанный стадом слон затоптал 16 жителей деревни

По словам спасателей, слон не вламывался в дома и не нападал на людей намеренно. Он затоптал тех, кто случайно вставал у него на пути, подходил слишком близко, пытался спровоцировать или сфотографировать его. Местные власти пообещали принять меры для безопасности людей этого района, а также рассмотреть вопрос перемещения слонов в другое место.