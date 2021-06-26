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В Индии изгнанный стадом слон затоптал 16 жителей деревни

В Индии изгнанный стадом слон затоптал 16 жителей деревни (6 фото)

Автор:
26 июня 2021 09:00
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   индия   инциденты   происшествия   слон   слоны   фото   
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В Индии слон, которого не признали другие слоны из стада, лишил жизни по меньшей мере 16 жителей деревни штата Джаркханд. 15-летнего самца, вероятно, выгнали из стада за "плохое поведение и чрезмерное соперничество с другими самцами".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   животные   индия   инциденты   происшествия   слон   слоны   фото   
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3  комментария
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11k
Михалыч 52 минуты назад
Не, ну индусов много, конечно...
"Наш приоритет - защитить животное" - но это перебор! 16 человек "случайно" завалил. Ага. Рафик неуиноуный. Индийская версия.
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3k
Горожанин Полчаса назад
В Индии кастовая система. Люди из каст пониже - хуже животных для каст повыше. Их можно и прибить. А вот животину нельзя - боги обидятся.
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8k
Клёст 52 минуты назад
Психованный слоняра очень плохой сосед)
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