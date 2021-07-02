Завораживающий таймлапс: стадо овец напоминает живую картину

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Пилот дрона в течение 7 месяцев наблюдал с воздуха за перемещениями стада овец, чтобы снять в итоге действительно завораживающий таймлапс.
Эти свои потрясающие кадры 42-летний Лиор Пател (Lior Patel) запечатлел в Peace Valley, Йокнеам-Илит, на севере Израиля.
Пател следовал за стадом, численность которого варьировалась от 1000 до 1750 голов, когда животные паслись между зимним и летним пастбищами.
Получившиеся в результате кадры с воздуха показывают, как овцы расходятся и собираются, чтобы образовывать целый ряд различных фигур, которые со стороны напоминаю то, что обычно формируют в воздухе стаи скворцов.
Получившиеся в результате кадры с воздуха показывают, как овцы расходятся и собираются, чтобы образовывать целый ряд различных фигур, которые со стороны напоминаю то, что обычно формируют в воздухе стаи скворцов.
Показанное стадо принадлежит Киту Маркову и Майклу Моргану (Keith Markov и Michael Morgan), которые обрабатывают эти угодья с 1985 года при помощи своих пастухов Мусафа Табаша и Махмуда Каабийя (Musafa Tabash и Mahmoud Kaabiyah).
В видео пастухи умело используют своих собак породы колли, чтобы заставлять овец перемещаться в верном направлении.
В видео пастухи умело используют своих собак породы колли, чтобы заставлять овец перемещаться в верном направлении.
«Меня очень увлекли впечатляющие движения овец и я понял, что первоочерёдная задача — понять пластику стада во время его движения, то, как оно рассредотачивается во время выпаса и то, как оно объединяется в одно плотное стадо у выхода, возвращаясь с пастбища и пересекая дороги и тропы», — рассказал Пател.
«Мустафа и его семья с помощью пастушьих собак образцово и увлекательно управляют движением стада.»
«Переход от зимних пастбищ к летним происходит из-за необходимости дополнить рацион стада при отсутствии зелёной травы в засушливый сезон и жаркие месяцы и предоставить им надлежащее укрытие летом, поэтому всё стадо перемещается посредством впечатляющих движений по 5-7 км от Peace Valley до окраин Рамот Менаше.»
«Мустафа и его семья с помощью пастушьих собак образцово и увлекательно управляют движением стада.»
«Переход от зимних пастбищ к летним происходит из-за необходимости дополнить рацион стада при отсутствии зелёной травы в засушливый сезон и жаркие месяцы и предоставить им надлежащее укрытие летом, поэтому всё стадо перемещается посредством впечатляющих движений по 5-7 км от Peace Valley до окраин Рамот Менаше.»
На большинстве кадров Пател поднимал свой дрон в небо, после чего держал его относительно неподвижно в воздухе от 4 до 7 минут, пока стадо овец проходило под беспилотником.
Пател, сам который проживает в израильском городе Хайфа, рассказал, что он ускорил кадры во время постобработки, чтобы подчеркнуть сложные узоры, которые во время своего перемещения создавали животные.
Пател, сам который проживает в израильском городе Хайфа, рассказал, что он ускорил кадры во время постобработки, чтобы подчеркнуть сложные узоры, которые во время своего перемещения создавали животные.
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