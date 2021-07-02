Завораживающий таймлапс: стадо овец напоминает живую картину

«Меня очень увлекли впечатляющие движения овец и я понял, что первоочерёдная задача — понять пластику стада во время его движения, то, как оно рассредотачивается во время выпаса и то, как оно объединяется в одно плотное стадо у выхода, возвращаясь с пастбища и пересекая дороги и тропы», — рассказал Пател.



«Мустафа и его семья с помощью пастушьих собак образцово и увлекательно управляют движением стада.»



«Переход от зимних пастбищ к летним происходит из-за необходимости дополнить рацион стада при отсутствии зелёной травы в засушливый сезон и жаркие месяцы и предоставить им надлежащее укрытие летом, поэтому всё стадо перемещается посредством впечатляющих движений по 5-7 км от Peace Valley до окраин Рамот Менаше.»