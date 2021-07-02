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Завораживающий таймлапс: стадо овец напоминает живую картину

Завораживающий таймлапс: стадо овец напоминает живую картину (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 08:10
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   овцы   стадо   таймлапс   фото   
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Пилот дрона в течение 7 месяцев наблюдал с воздуха за перемещениями стада овец, чтобы снять в итоге действительно завораживающий таймлапс.

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Метки: видео   животные   овцы   стадо   таймлапс   фото   
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Snezhinka

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