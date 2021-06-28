Интересные факты из жизни амазонских дельфинов

Дельфины – одни из самых симпатичных морских животных, любимых во всем мире, хотя большинство людей знакомо только с видами дельфинов, обитающими в океане.
В мире не так много дельфинов, которые сумели адаптироваться к пресной воде. Особенности среды обитания отразились на внешнем виде самых известных «ихтиандров», но внешность — это далеко не всё, чем отличаются амазонские речные дельфины, или инии.
10. Слоновий хобот, дельфинья физиономия
Да, облик у амазонского дельфина примечательный. Его глаза расположены слишком высоко, да и назвать эти две крапушки органами зрения сложно. На спине у него есть такой же интересный плавник. Возникает чувство, что дельфин приоделся у дизайнера-новичка. Плавник не загнут, а напоминает флажок. Вместо обыкновенной пасти — рострум! Узкий, длинный и загнутый клюв — главный признак «амазонца».
9. Безуспешная адаптация
Наш герой не любит перемен, даже самые положительные изменения всё равно оборачиваются для него стрессом. А краткосрочная или длительная угроза здоровью — и подавно. Природа не наградила дельфинов достаточным количеством защитных механизмов, зубы-то есть, но они годятся лишь для мелкой провизии. «Амазонец» и с физической точки зрения уязвим, и нервно реагирует на любую непонятную ситуацию.
8. Я не трус, но я боюсь
Амазонский дельфин пуглив, но излишне любопытен. Робость иногда достигает лютых пределов — лишний раз нос не высунет на поверхность воды, чтобы кислородом запастись. При появлении подозрительного объекта, дельфины растворяются в водной среде. Но так это работает в отношении супостатов. Со знакомыми, проживающими на берегу, у дельфинов складываются очень тёплые отношения.
Купаются, играют в догонялки и трутся об лодки.
7. Кричит не своим голосом
А ведь бывает, что мальца загоняют в угол. Это может быть реальная угроза со стороны более крупных хищников или определённые жизненные обстоятельства. Так вот, если уж нашего героя настиг недуг, то от страха он станет кричать. Ни пищать, ни трещать, как большинство других видов, а именно кричать. Все, кто слышал этот преинтересный звук в один голос утверждают — аналогично кричат телята буйволов.
6. Переезжая сваха
Иния не любит покорять длительные расстояния. Ему и в родных пенатах комфортно. И это несмотря на то, что состояние многих рек оставляет желать лучшего. Но время от времени обстоятельства одерживают верх над нашим героем. Во время сезона дождей, речной дельфин старается просочиться к тем рекам, которые впадают в озера. Подобные манёвры совершают прямо по затопленным берегам!
5. Поддержка матери
Не стоит воспринимать фразу исключительно метафорой, наоборот, её нужно понимать в самом прямом смысле. Когда самка приводит дельфинёнка, ему нужно сделать первый вздох. Поэтому она старательно подталкивает его рострумом к поверхности. Дельфинёнок настолько уязвим, что способен пойти ко дну, но мать самоотверженно поддерживает своё чадо «ластами», пока он не обуздает стихию.
4. Ходят парой
Инии любят собираться в пары. Это не говорит о том, что у пары будут романтические отношения. Просто вдвоём им комфортнее и охотиться, и играть. Дружба иногда гораздо прочнее, чем семейные отношения, — может просуществовать всю жизнь. Это способ жить, это состояние души. Разнополые дельфины сдруживаются весьма часто, а вот мальцов предпочитают заводить с другими сородичами.
3. Принцип металлоискателя
Дельфин использует свой любопытный нос, как удочку. На глубине прячется много вкусной провизии. И наш герой способен опуститься на самое дно, задержав дыхание на ~ 20-30 секунд. Ныряя, млекопитающее ворошит илистое дно носопаткой и плавником. Если попадается что-нибудь ценное, оно мгновенно меняет место прописки — со дна реки на дно дельфиньего желудка.
В неволе речные дельфины обычно живут не более 3 лет.
2. Антракту быть
Почти всё дневное время амазонские дельфины проводят в движении. Река — не море, здесь нужно постараться, чтобы найти пищу. А вот ночью «амазонец» будет отдыхать. Промыслом можно не заниматься, сначала нужно переварить сдачу с позапрошлого обеда. Сон у речных дельфинов строго по расписанию: они подыскивают такое место, где течение почти не чувствуется, и устраивают своеобразные стойбища — чтобы не унесло.
1. Вы и есть за меня будете?
У дельфинов не такие мощные челюсти, как у акул. Если заглатывать пищу полностью — можно и желудок загубить. Но природа сжалилась над эмигрантом, наделив его специальными наростами на коренных зубах. Они работают на манер жернова, помогая измельчить всё, что попадает в рот. А ещё дельфин использует их в роли очистителя — пока корни измельчают раковину, наш герой наслаждается моллюском.
Источник:
- Орел с манерами джентльмена
- На калифорнийский пляж вымыло редкую глубоководную рыбу
- Опасная, но завораживающая красота плесени
- Каракал по кличке Гоша
- Пугают и завораживают: 19 невероятных живых существ
Понравилось16