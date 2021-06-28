FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10384 поста • 1243 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Интересные факты из жизни амазонских дельфинов

Интересные факты из жизни амазонских дельфинов (11 фото)

Автор:
28 июня 2021 08:52
Сообщество : Животные
Метки: Амазонская иния   дельфин   животные   красота   природа   удивительно   фото   
389
11

Дельфины –­ одни из самых симпатичных морских животных, любимых во всем мире, хотя большинство людей знакомо только с видами дельфинов, обитающими в океане.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Амазонская иния   дельфин   животные   красота   природа   удивительно   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Вишенка Крокодилова 16 минут назад
Переезжая сваха???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
От клубня до пюрешки. Как делают картофельное пюре быстрого приготовления От клубня до пюрешки. Как делают картофельное пюре быстрого приготовления Пугают и завораживают: 19 невероятных живых существ Пугают и завораживают: 19 невероятных живых существ Опасная, но завораживающая красота плесени Опасная, но завораживающая красота плесени На калифорнийский пляж вымыло редкую глубоководную рыбу На калифорнийский пляж вымыло редкую глубоководную рыбу Магическая фотосессия, демонстрирующая невероятную связь между животными и людьми Магическая фотосессия, демонстрирующая невероятную связь между животными и людьми Орел с манерами джентльмена Орел с манерами джентльмена
Serbento

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

365565



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Без кота и жизнь не та
2
20
Без кота и жизнь не та
Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена
0
66
Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Из мира технологий
0
0
Из мира технологий
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Пассивный доход: как зарабатывать больше, не трудясь на нескольких работах
Пассивный доход: как зарабатывать больше, не трудясь на нескольких работах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
7
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#фотографии#в мире#космос#эстетика#спорт#игра
#интересно#люди#картинки#прикольные#забавно#смешные#на различный вкус#драка
#Юмор#СССР#животные#Россия#комментарии#шоу бизнес#подборка#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться