Интересные факты из жизни амазонских дельфинов

В мире не так много дельфинов, которые сумели адаптироваться к пресной воде. Особенности среды обитания отразились на внешнем виде самых известных «ихтиандров», но внешность — это далеко не всё, чем отличаются амазонские речные дельфины, или инии.

10. Слоновий хобот, дельфинья физиономия

Да, облик у амазонского дельфина примечательный. Его глаза расположены слишком высоко, да и назвать эти две крапушки органами зрения сложно. На спине у него есть такой же интересный плавник. Возникает чувство, что дельфин приоделся у дизайнера-новичка. Плавник не загнут, а напоминает флажок. Вместо обыкновенной пасти — рострум! Узкий, длинный и загнутый клюв — главный признак «амазонца».