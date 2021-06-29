Невероятные кадры: 40-килограммовый сом проглотил черепаху

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Рыболовы вытащили из воды 40-килограммового сома - из его пасти торчала черепаха.
В немецком городе Гёттинген вытащили на берег сома длиной чуть менее 1,5 метра, который пытался проглотить красноухою черепаху. Из пасти торчали только ноги и хвост рептилии.
Видимо рыбу сгубила жадность.
"Я пыталась вытащить черепаху из пасти — никаких шансов", — рассказала женщина. Она описывает ситуацию как "нереальную и зловещую".
"Я пыталась вытащить черепаху из пасти — никаких шансов", — рассказала женщина. Она описывает ситуацию как "нереальную и зловещую".
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В отличие от черепахи, сом сначала еще был жив, но рептилия застряла в жабрах рыбы. Местные рыбаки клуба рыболовов вынуждены были в конечном итоге убить рыбу весом 35-40 килограммов ударом по голове. «В Киссее в течение некоторого времени существует нехватка кормовой рыбы», — объясняет один из рыбаков.
Сом является одной из крупнейших пресноводных рыб в Европе и может дожить до 60 лет. Рыба — всеядная. Питается разной рыбой, а иногда и мелкими птицами и млекопитающими.
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Так может быть всё дело в рыбаках? У нас в последнее время столько этих рыбаков развелось, никакой рыбы на них не хватает. Хотя в Германии, говорят, с этим построже...
И черепаху не спасли, и сома убили.