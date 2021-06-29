Невероятные кадры: 40-килограммовый сом проглотил черепаху

В отличие от черепахи, сом сначала еще был жив, но рептилия застряла в жабрах рыбы. Местные рыбаки клуба рыболовов вынуждены были в конечном итоге убить рыбу весом 35-40 килограммов ударом по голове. «В Киссее в течение некоторого времени существует нехватка кормовой рыбы», — объясняет один из рыбаков.