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Невероятные кадры: 40-килограммовый сом проглотил черепаху

Невероятные кадры: 40-килограммовый сом проглотил черепаху (6 фото)

Автор:
29 июня 2021 08:38
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   жадность   животные   рыба   сом   фото   черепаха   
1005
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Рыболовы вытащили из воды 40-килограммового сома - из его пасти торчала черепаха.
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Метки: в мире   жадность   животные   рыба   сом   фото   черепаха   
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16k
KOSTELLO 54 минуты назад
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3k
ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) 22 минуты назад
Мне интересно где этот сом нашёл красноухую черепаху, да ещё таких размеров . Ведь это американская животинка .
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−119
Лучший Друг Час назад
В Киссее в течение некоторого времени существует нехватка кормовой рыбы», объясняет один из рыбаков.

Так может быть всё дело в рыбаках? У нас в последнее время столько этих рыбаков развелось, никакой рыбы на них не хватает. Хотя в Германии, говорят, с этим построже...
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4k
newegg Час назад
Так и не понял, а зачем вытащили сома?
И черепаху не спасли, и сома убили.
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Варвары! Нужно было поцеловать и отпустить.
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