Макс Покровский наорал на Диму Билана из-за отмены концерта "Ногу свело!"

Да, на кадрах с концерта можно увидеть как и сам Билан, и его музыканты, и многие зрители находятся на концерте без масок. Ну и вишенкой на торте стало то, что в определенный момент певец спустился к зрителям и стал с ними обниматься и плясать.

2021-07-02T22:47:43+03:00