Макс Покровский наорал на Диму Билана из-за отмены концерта "Ногу свело!"

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Выступление группы должно было состояться 2 июля на музыкальном фестивале, на котором же накануне Билан, проигнорировав меры предосторожности, спускался к зрителям.
В рамках фестиваля Roof Place выступали ряд музыкантов и после выступления Димы Билана выступление "Ногу свело!" было отменено. В своем Инстаграм Макс Покровский выложил разъяренное видео, где он высказал все, что думает по поводу опрометчивого поведения Билана.
Комитет по культуре Санкт-Петербурга отозвал свое согласование на проведение мероприятия, после того, как представитель ведомства увидел в Интернете нарушения проведения "в части отсутствия обеспечения социальной дистанции и отсутствия средств индивидуальной защиты у большинства посетителей".
"Мы приложили огромное количество усилий, чтоб донести до каждого гостя, что соблюдение мер безопасности — это единственный способ сохранить концерты. Но этих усилий оказалось недостаточно. <...> Концерт группы переносится. Все подробности мы сообщим чуть позже. Все билеты остаются действительными" - отметили в пресс-релизе Комитета.
"Мы приложили огромное количество усилий, чтоб донести до каждого гостя, что соблюдение мер безопасности — это единственный способ сохранить концерты. Но этих усилий оказалось недостаточно. <...> Концерт группы переносится. Все подробности мы сообщим чуть позже. Все билеты остаются действительными" - отметили в пресс-релизе Комитета.
Да, на кадрах с концерта можно увидеть как и сам Билан, и его музыканты, и многие зрители находятся на концерте без масок. Ну и вишенкой на торте стало то, что в определенный момент певец спустился к зрителям и стал с ними обниматься и плясать.
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Метки: COVID-19 Концерт знаменитости ковид люди слава шоу бизнес
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Вообще КТО ссука ходит на это всё говно?
Мелко как-то