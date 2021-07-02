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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5014 постов • 676 подписчиков подписаться
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Макс Покровский наорал на Диму Билана из-за отмены концерта "Ногу свело!"

Макс Покровский наорал на Диму Билана из-за отмены концерта "Ногу свело!" (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 22:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: COVID-19   Концерт   знаменитости   ковид   люди   слава   шоу бизнес   
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Выступление группы должно было состояться 2 июля на музыкальном фестивале, на котором же накануне Билан, проигнорировав меры предосторожности, спускался к зрителям.

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Метки: COVID-19   Концерт   знаменитости   ковид   люди   слава   шоу бизнес   
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16  комментариев
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11k
Михалыч 54 минуты назад
ЧуднО. Стареющий, никому не нужный жидо3,14дорас наорал на гея. Совсем Максимушка плох стал.
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147
dev null 5 минут назад
Что мне теперь делать с этим на ночь глядя?
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6k
B0n 19 минут назад
какой-то позор...
Вообще КТО ссука ходит на это всё говно?
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8k
costa 39 минут назад
Я давно уже из России уехал, не подскажите, диму билана все еще называют димой ибланом?
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147
dev null costa 57 секунд назад
А куда уехали?
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1k
Катерина 46 минут назад
Тю.. На инсту он наорал )). Я-то думала, лично.
Мелко как-то
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6k
Летучий Мыш 59 минут назад
О, а "ногу свело" еще концерты дают? Фигасе
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
Ну что за бред ... епт ... вы в кафешки не пускаете , какие нахрен концерты ??? Что за пиз*ец ??? Каждый день по 20000 зараженных ... Девочка молодая Максим в реанимации ... Мамонов на ИВЛ ... 60 процентов до зимы хрен два вакцинируют ... Но блин концерты этих ушлепков проводят ... Покровский , если ты человек нормальный , отмени все сам !
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24k
Григорий Час назад
Собака лает на веник. Я думал Покровский умнее.
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76k
Ща как жахну Час назад
Сколько же в стране долбоΫбов, это я не столько о "виртуозах" ротом, сколько о непритязательной публике.
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4k
Борис Карабанов Час назад
Классно звучит из уст деятеля культуры: "огромное количество усилий"
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14k
Corvus Corax Час назад
А что Беглов?
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