Жена Джигурды застала мужа с любовницей, а тот обвинил своего директора в педофилии

Очередные страсти кипят в семье Никиты Джигурды и Марины Анисиной. Крайним оказался директор артиста, которого обвинили в подставе и педофилии.
Отношения Никита и Марины никогда не были простыми. Супруги прощали друг другу измены, а однажды разводились на пять лет. Тогда, правда, дело было посерьёзнее: Марина ушла от артиста из-за его злоупотребление веществами. О новом скандале в семье узнал "Starhit".
Началось всё с того, что Анисина застала супруга с девушкой, буквально поймала с поличным. Но Джигурда и тут выкрутился. Он обвинил во всём своего директора Евгения.
Анисина снова поверила мужу, а Евгения уволили. Он не просто лишился работы, теперь семья обвиняет его в воровстве денег из гонораров Джигурды и, самое криминальное, в том, что Евгений якобы излишне „тискал“ несовершеннолетнюю дочь пары Эву-Владу. Джигурда обратился к печально известному адвокату Эльману Пашаеву, который занимался делом Ефремова. Евгений отправил сообщение бывшему шефу. Судя по всему, он не понимает, что происходит.
Никита Борисович, я бы хотел услышать лично от Вас ответы на несколько важных вопросов:
- Когда и при каких обстоятельствах я "тискал" вашу дочь? (со слов некоторых ваших приближенных, я чуть ли не педофил, хотя я все последние 14 лет, сколько знаю Эву, с ее рождения, всегда о ней заботился как о собственной дочери)
- Когда и при каких обстоятельствах я воровал деньги из вашего гонорара? (Ваши приближенные также распускают обо мне эти немыслимые слухи. Я не брал себе в карман за все 16 лет ни одного лишнего рубля, и вы это прекрасно знаете сами).
Евгений попросил Джигурду разобраться в вопросе самостоятельно, а не слушать всех подряд. Но вряд ли артист прислушается, ведь таким образом он пытается оправдаться перед женой.
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А ведь когда-то был нормальным человеком...