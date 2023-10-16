Жена Джигурды застала мужа с любовницей, а тот обвинил своего директора в педофилии

Анисина снова поверила мужу, а Евгения уволили. Он не просто лишился работы, теперь семья обвиняет его в воровстве денег из гонораров Джигурды и, самое криминальное, в том, что Евгений якобы излишне „тискал“ несовершеннолетнюю дочь пары Эву-Владу. Джигурда обратился к печально известному адвокату Эльману Пашаеву, который занимался делом Ефремова. Евгений отправил сообщение бывшему шефу. Судя по всему, он не понимает, что происходит.

Никита Борисович, я бы хотел услышать лично от Вас ответы на несколько важных вопросов:

- Когда и при каких обстоятельствах я "тискал" вашу дочь? (со слов некоторых ваших приближенных, я чуть ли не педофил, хотя я все последние 14 лет, сколько знаю Эву, с ее рождения, всегда о ней заботился как о собственной дочери)

- Когда и при каких обстоятельствах я воровал деньги из вашего гонорара? (Ваши приближенные также распускают обо мне эти немыслимые слухи. Я не брал себе в карман за все 16 лет ни одного лишнего рубля, и вы это прекрасно знаете сами).