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Жена Джигурды застала мужа с любовницей, а тот обвинил своего директора в педофилии

Жена Джигурды застала мужа с любовницей, а тот обвинил своего директора в педофилии

Автор:
16 октября 2023 10:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: джигурда   жена   знаменитости   интересное   развод   скандал   фото   шоу бизнес   
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Очередные страсти кипят в семье Никиты Джигурды и Марины Анисиной. Крайним оказался директор артиста, которого обвинили в подставе и педофилии.

Отношения Никита и Марины никогда не были простыми. Супруги прощали друг другу измены, а однажды разводились на пять лет. Тогда, правда, дело было посерьёзнее: Марина ушла от артиста из-за его злоупотребление веществами. О новом скандале в семье узнал "Starhit".

Началось всё с того, что Анисина застала супруга с девушкой, буквально поймала с поличным. Но Джигурда и тут выкрутился. Он обвинил во всём своего директора Евгения.

Анисина снова поверила мужу, а Евгения уволили. Он не просто лишился работы, теперь семья обвиняет его в воровстве денег из гонораров Джигурды и, самое криминальное, в том, что Евгений якобы излишне „тискал“ несовершеннолетнюю дочь пары Эву-Владу. Джигурда обратился к печально известному адвокату Эльману Пашаеву, который занимался делом Ефремова. Евгений отправил сообщение бывшему шефу. Судя по всему, он не понимает, что происходит.

Никита Борисович, я бы хотел услышать лично от Вас ответы на несколько важных вопросов:

- Когда и при каких обстоятельствах я "тискал" вашу дочь? (со слов некоторых ваших приближенных, я чуть ли не педофил, хотя я все последние 14 лет, сколько знаю Эву, с ее рождения, всегда о ней заботился как о собственной дочери)

- Когда и при каких обстоятельствах я воровал деньги из вашего гонорара? (Ваши приближенные также распускают обо мне эти немыслимые слухи. Я не брал себе в карман за все 16 лет ни одного лишнего рубля, и вы это прекрасно знаете сами).

Евгений попросил Джигурду разобраться в вопросе самостоятельно, а не слушать всех подряд. Но вряд ли артист прислушается, ведь таким образом он пытается оправдаться перед женой.

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Метки: джигурда   жена   знаменитости   интересное   развод   скандал   фото   шоу бизнес   
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82k
Доктор Джонс Час назад
Жабогадюкинг...
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24k
ЦСКА 52 минуты назад
Очередная пиар-компания забытого шизофреника, через "чудо-адвоката"!
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30k
Головасыр коричнештанник 54 минуты назад
Чубакка млять
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9k
Дмитрий 56 минут назад
Я извиняюсь! Как его бл...во связано с пропажей денег и, якобы(!), хищения их каким то директором? Мол так сильно был расстроен, что залез в трусы какой то левой девке?
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705
Александр 58 минут назад
Фрик. И к адвокату "достойному" обратился.
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2k
Χάρων Час назад
У Никиты давно кукуха опустела.
А ведь когда-то был нормальным человеком...
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WhiteRat

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