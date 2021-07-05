"Господи, а разговоров-то сколько": Евгений Петросян сделал прививку от коронавируса

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Известный юморист сделал прививку, несмотря на то, что в октябре 2020 года переболел COVID-19.
75-летний Евгений Петросян выложил у себя в "Инстаграме" видео вакцинации.
На записи видно, как артисту делают прививку в левое плечо, а после он сказал: "Вообще ничего не чувствуется, кроме мелкого такого укола. Всё? Господи, а разговоров-то сколько. А боятся как всего этого. Ну что ж боятся? Это же лучше, чем болеть коронавирусом".
На записи видно, как артисту делают прививку в левое плечо, а после он сказал: "Вообще ничего не чувствуется, кроме мелкого такого укола. Всё? Господи, а разговоров-то сколько. А боятся как всего этого. Ну что ж боятся? Это же лучше, чем болеть коронавирусом".
Ролик Евгений Ваганович подписал так: "После перенесённого коронавируса выждал срок и сегодня вакцинировался! С моей точки зрения, это единственно верное решение!"
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уж такого мы точно не пропустим...
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А ЧТО он кроме укола должен был почувствовать? Как чип под кожей шевелится?
2)шкала шприца не на всю длину, естественно будет меньше половины
вывод - шерлок холмс из тебя так себе