FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5019 постов • 678 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Господи, а разговоров-то сколько": Евгений Петросян сделал прививку от коронавируса

"Господи, а разговоров-то сколько": Евгений Петросян сделал прививку от коронавируса (4 фото + 1 видео)

Автор:
05 июля 2021 11:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вакцинация   Прививка   Юморист   евгений петросян   прививка от коронавируса   шоу бизнес   
1338
4
1
Известный юморист сделал прививку, несмотря на то, что в октябре 2020 года переболел COVID-19.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Вакцинация   Прививка   Юморист   евгений петросян   прививка от коронавируса   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
34
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−58
клава помидориха 2 часа назад
спутник = верная смерть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
3
Johny March 7 минут назад
Пропаганда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
KOSTELLO 18 минут назад
Молодец Ваганыч!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
korney 20 минут назад
Ну, теперь заживём!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex Полчаса назад
И ни у одного, снявшегося на видео, нет рядом пустой склянки от вакцины. Такое впечатление, что идёт реклама физраствора. Короче, ещё одного на иглу подсадили, будет теперь каждые полгода ширяться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Evgeny K. Полчаса назад
если некролог, будем точно знать качество прививки...
уж такого мы точно не пропустим...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Евгений 44 минуты назад
Честно говоря всегда пренебрежительно относился к нему и его творчеству. А потом всплыла инфа что он при разводе полтора лярда делил - так это ещё нихрена себе как надо постараться столько заработать, на такой тупой бурде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ivan 52 минуты назад
Считаю это личным делом каждого. И обязывать прививать-крайне поскудное дело. Я дважды переболел, со стариками не общаюсь, да и не спасает от этого прививка, работа позволяет не прививаться. Так я и не буду. А вот если бы привились старики-был бы спокойнее. Но опять же, если сами на это решатся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Сибиряк 57 минут назад
"Господи, а разговоров-то сколько": Евгений Петросян сделал прививку от коронавирусаПосмотреть
"Господи, а разговоров-то сколько": Евгений Петросян сделал прививку от коронавируса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
203k
Барон Мюнхгаузен 58 минут назад
Даже здесь не смог не покривляться....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
203k
Барон Мюнхгаузен 59 минут назад
"Вообще ничего не чувствуется, кроме мелкого такого укола. Всё?"
===
А ЧТО он кроме укола должен был почувствовать? Как чип под кожей шевелится?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
882
GoInDown Час назад
Ого Вагоныч бодрячком еще выглядит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Антон Семёныч Час назад
Это его молодуха евойная приболтала. Видать мечтает побыстрее освоить наследство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Alex Час назад
Ему нельзя болеть. Дома жена молодая ) Выглядит как огурец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−136
sypernova Час назад
Хорошая попытка, но нет. Сначала посмотрим, что с подопытными будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
147
Liberman sypernova 58 минут назад
кстати, заметили? прививаются все у кого есть мозги, и как следствие деньги?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
239
Андрей Ы. sypernova 41 минуту назад
Если доживёте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
132
29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
его ещё тут не хватало )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
pynh 2 часа назад
Чем колют? Если спутником, то ваганыч врунишка. Нас ставят "ампулу на 5 человек", ампула 3 мл, получается колют по 06. В инсулиновом шприце 1мл, у петросяна шприц менее чем на половину заполнен. Вывод - 06 там нет =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
494
робт pynh Час назад
1)вкалываемая доза спутника 0,5мл, 0,1мл заложено на потери
2)шкала шприца не на всю длину, естественно будет меньше половины
вывод - шерлок холмс из тебя так себе

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
494
робт pynh 39 минут назад
посмотрел, в самый раз, ты же в курсе(как эксперт) что у инсулинового шприца на поршне есть "носик"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) В Пушкино россияне подрались в очереди на прививку и сломали женщине челюсть В Пушкино россияне подрались в очереди на прививку и сломали женщине челюсть Понеслась: Максим Галкин сыграет в спектакле МХАТа Понеслась: Максим Галкин сыграет в спектакле МХАТа "Государству нужно начать с себя!": предприниматель предложил обязательную вакцинацию депутатов "Государству нужно начать с себя!": предприниматель предложил обязательную вакцинацию депутатов Анастасия Волочкова растянулась в автобусе для фото, пока пассажиры ждали Анастасия Волочкова растянулась в автобусе для фото, пока пассажиры ждали Макс Покровский наорал на Диму Билана из-за отмены концерта "Ногу свело!" Макс Покровский наорал на Диму Билана из-за отмены концерта "Ногу свело!"
Ирина Николаевна

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

94529



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 загадочных фото из нашего прошлого, которые просят, чтобы их объяснили
5
59
20 загадочных фото из нашего прошлого, которые просят, чтобы их объяснили
Фестиваль "Реднек рейв": бревно в животе, перерезанное горло, отпиленные пальцы и 48 арестантов
5
67
Фестиваль "Реднек рейв": бревно в животе, перерезанное горло, отпиленные пальцы и 48...
﻿
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Моя любимая антистресс-шуршалка
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#фотографии#приколы#шоу бизнес#кино#Россия#автомобили#искусство#память
#фото#история#картинки#познавательно#в мире#комментарии#Москва#девушки#футбол#подборка
#Юмор#СССР#люди#прикол#животные#прикольные#интересное#дети#автомир#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться