"Господи, а разговоров-то сколько": Евгений Петросян сделал прививку от коронавируса

75-летний Евгений Петросян выложил у себя в "Инстаграме" видео вакцинации.

На записи видно, как артисту делают прививку в левое плечо, а после он сказал: "Вообще ничего не чувствуется, кроме мелкого такого укола. Всё? Господи, а разговоров-то сколько. А боятся как всего этого. Ну что ж боятся? Это же лучше, чем болеть коронавирусом".