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Чем сейчас заняты звезды боевиков 1980-х?

Чем сейчас заняты звезды боевиков 1980-х? (21 фото)

Автор:
05 июля 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: Годы идут   актеры   боевики   голливуд   звезды   кино   тогда и теперь   шоу бизнес   
11568
21
Их имена когда-то гремели по всему миру, и каждый мальчишка мечтал быть похожим на них. Сейчас они постарели, но некоторые по-прежнему остаются в звездной обойме. Некоторые же ушли в тень. Давайте сравним их тогдашних и нынешних!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Годы идут   актеры   боевики   голливуд   звезды   кино   тогда и теперь   шоу бизнес   
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58  комментариев
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7k
Андрей А 5 часов назад
И все?
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104
Александр Степанов 9 минут назад
Человека, лицом похожего на Робокопа, часто показывают в российских новостях
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3k
Arvo Laar 15 минут назад
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18k
Ego sum qui sum 23 минуты назад
вранье, наверняка тоже мешают простым людям в своих лосанжелесах по утрам на работу ездить на автобусе
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3k
Roninsamuray 59 минут назад
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35k
jonnyD Час назад
А вот самый пожилой , - Клинт Иствуд , снял очередную картину " Cry Macho " , в которой могучий старец выступил режиссером, продюсером и исполнителем главной роли , фильм выйдет в кино и на стриминге HBO Max 22 октября .
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2k
Максим 2 часа назад
Форд вернулся к роли Хана Соло в Звездных войнах и смотрелся очень жалко. Его герой в лучших традициях перешел к мордобою... но возраст сказался и мне показалось, что он чуть не упал при "ударе". С ужасом жду некогда любимую серию Индианы Джонса, где он будет бравым археологам, только уже старше Хана, но в более активной роли.
Иногда надо уметь остановиться и уже не позориться.
Неужели не хватило сборища легендарных героев боевиков в Неудержимых?
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11k
Кархародон 3 часа назад
«"I'll be back" и "Аста ла виста, бэби!" - за эти фразы мы влюбились в Терминатора - Железного Арни еще в 1984-м.»
Hasta la vista, baby - из 1991, а не 1984 года.
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4k
jo 3 часа назад
Еще двух певцов пропустили :)
Ссылка www.youtube.com
Ссылка youtu.be
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101
korney 3 часа назад
И только Чак Норрис просто ушел.

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1k
Froll 3 часа назад
А где Дакаскос?
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1.1M
Преподобный Стасян 3 часа назад
Легенды! Таких больше не делают
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−92
Dmitry Dmitry 4 часа назад
одни герои из америки. где там герой который орал кирдык америке? в сугробе замерз вроде.
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2k
Anatoly Shestakov 4 часа назад
А ещё Чак Норрис запомнился тем, что спаринговался с самим Брюсом Ли
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13k
Объект реальности 4 часа назад
Крус в "Топган Маверик" скоро выйдет или уже.
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9k
Гуляка 4 часа назад
Арни и сейчас держит форму, садится на шпагат!

Ссылка youtu.be
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42k
Дворняга 4 часа назад
Что ж не написали, чем сейчас занимается Чак?
На сегодняшний день он ведёт активную гражданскую жизнь: является членом многих религиозных организаций и фондов и ведёт раздел на сайте World Net Daily, основная тема которого пропаганда библейских ценностей и христианства в США. Выступает против активной пропаганды гомосексуализма и однополых браков.
Создал фонд «Вышиби наркотики из Америки». Организация помогает детям и подросткам избавиться от зависимости благодаря приобщению к боевым искусствам. Через эту школу прошли более 80 тыс. человек.
Кроме того, у Чака активная политическая позиция. Он поддерживает Республиканскую партию. Считает возможным провозглашение независимости родного Техаса и в принципе видит себя его президентом.
Звезда Голливуда попробовал себя и в литературе. Он стал создателем бестселлеров «Чёрный пояс. Патриотизм: Как пробудить Америку», «Всем бедам назло» и фантастических произведений «Всадники правосудия» и «Угроза справедливости».
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6k
КОСТЯН 5 часов назад
как же про него забыли???
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427
Bastard Fat КОСТЯН 3 часа назад
про этого брюсельского малюска давно забыли...а виною всему гордыняс
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6k
КОСТЯН 5 часов назад
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6k
Владимир 5 часов назад
Что за шняга... Первый "Рокки" вышел в1976г. И Карл Уэзерс в нём уже был...
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62k
Доктор Джонс 5 часов назад
"Чак Норрис, знаменитый боец боевых искусств, ушел из профессионального актерского мастерства в 2018 году".
Чак Норрис настолько крут, что это не он ушел на заслуженный отдых, а заслуженный отдых пришел сам к нему...
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427
Bastard Fat Доктор Джонс 3 часа назад
Мак можно уйти из Мастерства? хотя это же Чак, чему удивляться
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