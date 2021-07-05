Чем сейчас заняты звезды боевиков 1980-х?

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Их имена когда-то гремели по всему миру, и каждый мальчишка мечтал быть похожим на них. Сейчас они постарели, но некоторые по-прежнему остаются в звездной обойме. Некоторые же ушли в тень. Давайте сравним их тогдашних и нынешних!
Чак Норрис
Чак Норрис был майором Скоттом Маккоем в фильме 1986 года "Отряд "Дельта", крутым рейнджером Уокером из Техаса - да и вообще воплощением силы!
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Чак Норрис, знаменитый боец боевых искусств, ушел из профессионального актерского мастерства в 2018 году.
Сильвестр Сталлоне
Он прославился в 1986-м в роли боксера Рокки Бальбоа. "Рембо" и "Кобра" превратили его в легенду.
Харрисон Форд
Роль Хана Соло в "Звездных войнах" и, конечно же, Индиана Джонс, впервые вышедший на экраны в 1984-м, превратили бывшего плотника в героя боевиков.
Сейчас Форд активно продолжает сниматься и вскоре планирует показаться зрителям в ояередном фильме саги об Индиане Джонсе.
Арнольд Шварцнеггер
"I'll be back" и "Аста ла виста, бэби!" - за эти фразы мы влюбились в Терминатора - Железного Арни еще в 1984-м.
Сейчас 73-летний Арнольд по-прежнему в отличной форме, что и продемонстрировал в фильме "Терминатор: Темные судьбы" в 2019 году.
Том Круз
Том Круз начал карьеру героя боевиков в фильме "Топ Ган: Лучший стрелок" в 1986-м и закрепил свой статус фильмом "Миссия невыполнима".
Сейчас Круз заканчивает подготовку к выходу фильма "Миссия невыполнима: 7", где по-прежнему сам исполняет ряд трюков.
Карл Уизерс
Бывший знаменитый игрок в американский футбол прославился ролями в таких фильмах, как эпопея про Рокки Бальбоа (фильмы со 2го по 4й), а также составил компанию Арнольду Шварцнеггеру в "Хищнике".
Питер Уэллер
Когда-то Питер Уэллер получил докторскую степерь по истории искусства, однако прославился брутальной ролью главного героя в "Робокопе" 1987 года.
В возрасте 57 лет, однако, Уэллер оставил кино ради любимой науки и получил степени по истории искусства РимскойИмперии и Ренессанса в Университете Сиракуз и Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе. Вот что значит многогранность!
Сейчас Уиллис много занимается музыкой и театром. Он, в частности, выпустил три альбома и сыграл в постановке "Мизери" на Бродвее.
Курт Рассел
"Большой переполох в маленьком Китае" (1986), а также "Танго и Кэш", "Поезд-беглец" и "Побег из Нью-Йорка" сделали Рассела звездой во вселенной боевиков.
Сейчас Рассел продолжает актерскую карьеру - и наслаждается жизнью на всю катушку. В 1990-х он получил пилотскую лицензию, а в 1997-м объявил,что сам видел НЛО над Фениксом. Явно у 70-летнего актера интересная старость!
Мэл Гибсон и Дэнни Гловер
Парочку из "Смертельного оружия" (1987) помнят все кинозрители 1980-х!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Иногда надо уметь остановиться и уже не позориться.
Неужели не хватило сборища легендарных героев боевиков в Неудержимых?
Hasta la vista, baby - из 1991, а не 1984 года.
На сегодняшний день он ведёт активную гражданскую жизнь: является членом многих религиозных организаций и фондов и ведёт раздел на сайте World Net Daily, основная тема которого пропаганда библейских ценностей и христианства в США. Выступает против активной пропаганды гомосексуализма и однополых браков.
Создал фонд «Вышиби наркотики из Америки». Организация помогает детям и подросткам избавиться от зависимости благодаря приобщению к боевым искусствам. Через эту школу прошли более 80 тыс. человек.
Кроме того, у Чака активная политическая позиция. Он поддерживает Республиканскую партию. Считает возможным провозглашение независимости родного Техаса и в принципе видит себя его президентом.
Звезда Голливуда попробовал себя и в литературе. Он стал создателем бестселлеров «Чёрный пояс. Патриотизм: Как пробудить Америку», «Всем бедам назло» и фантастических произведений «Всадники правосудия» и «Угроза справедливости».
Дата и место рождения: 10 марта 1940 г. (возраст 81 год),
Поздновато он занялся политической карьерой.
Чак Норрис настолько крут, что это не он ушел на заслуженный отдых, а заслуженный отдых пришел сам к нему...