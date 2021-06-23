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Парочка петербуржцев занялась сексом посреди Марсового поля на глазах у прохожих

Парочка петербуржцев занялась сексом посреди Марсового поля на глазах у прохожих (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июня 2021 11:18
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   марсово поле   парк   парочка   санкт-петербург   секс   фото   эксгибиционист   
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Гости культурной столицы с уличными музыкантами рано утром пришли поиграть на Марсовое поле и стали свидетелями сношения двух людей. Парочка ничуть не смущалась прохожих и поющих музыкантов, грешила по полной.

Источник:

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Метки: видео   марсово поле   парк   парочка   санкт-петербург   секс   фото   эксгибиционист   
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23  комментария
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21k
SerGProS Час назад
Кругом красота!Чистота!На гитаре хорошо играют!
Ну как тут не вдуть?
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2k
Daimos 13 минут назад
Какую проверку начала полиция и зачем их ищет?
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1k
Moon24 17 минут назад
Плохое качество снимков , на порнхабе лучше
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13k
Рафаэль Закиров 18 минут назад
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19k
shevanez 24 минуты назад
Неандертальцы какие-то. .. Где сгреб, там и е.б.
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1k
Гур Полчаса назад
Вообще то в этой новости всё прекрасно: музыканты, пришедшие "около 5 (пяти!!!) утра" поиграть, вот времени то нет, парочка ,которая в 5 (пять) утра возжелала друг друга, логично полагая, что в такую рань, какой муд@к будет шляться по парку...
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5k
yahaomsk Полчаса назад
от друга респект за видео
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3k
mtonaka Полчаса назад
Главное, что бы в маске!
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3k
AlekseiTFS Полчаса назад
Если вакцинированы и есть QR код - то можно !
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22k
Slawa49 Полчаса назад
петербуржцы?????? там ща наверняка 50% как минимум понаехавшие со всей России и не только, как и у нас в Калининграде!!! жаль что едет всякая быдлота и маргиналы!!!
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10k
Голос Вселенной 37 минут назад
мне кажется, что это диагноз... очень нехороший диагноз...
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22k
Slawa49 38 минут назад
чувак на видео выражается по поводу культурной столицы, а у самого как у людоеда из племени муиба-юмба лексикон, 5 слов из них 4 мата!!!! уж лучше пусть молча трахаются чем слышать со всех сторон речи олигофренов!
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11k
Вася 43 минуты назад
Любовь нежданная нагрянееет...
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253
bylbatarasich 51 минуту назад
в 5 утра свежо и не жарко, секс на всежем воздухе норм, сообразительный мужик,
хотя не факт что это секс, слишком далеко, вроде как мужик бревно пилит,
пришлите видео поближе, шпилит или пилит вот в чем вопрос!
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87
118 52 минуты назад
1.Марсовое поле - Объект культурного наследия народов РФ
2.Братская могила на Марсовом поле после Февральской революции.
3.6 ноября 1957 г. в центре мемориала на Марсовом поле был зажжён «вечный огонь»
А сейчас каждый день там тусовки ...
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27k
lem02 54 минуты назад
"...секс на фоне Спаса на Крови..." вот к чему это? А если бы Спаса на Крови не было - все нормально? На Куликовом поле, я так понимаю, тоже нельзя? Есть общепризнанные нормы морали и к месту они отношения не имеют.
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13k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"стыдят пьяных горожан за секс на фоне Спаса на Крови"
===============
К чему этот акцент и надрыв? Т.е. если сняли бы с другого ракурса и получился бы секс на фоне Дворцовой набережной - это было бы нормально?
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
затейники
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9k
MakDag Час назад
Он ее расчленял.
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6k
КОСТЯН Час назад
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