Парочка петербуржцев занялась сексом посреди Марсового поля на глазах у прохожих

Очевидец рассказал «КП-Петербург», как вдруг стал невольным свидетелем чужого секса:

- Были в зюзю, похоже. Это случилось около 5 часов утра. Мы пришли, а там уже была тетенька такая, лет 35-40. Она ходила туда-сюда. То ли она подсела к незнакомому мужику, то ли они пара. А мы рядом играли, тусовались. Они закончили это дело и сидели потом. Мужик захотел второй раз, но женщина отказалась, почувствовав, что что-то здесь не то. Вообще, такое снимать даже не хотелось, потом просто не выдержал уже, - рассказал Сергей.