Парочка петербуржцев занялась сексом посреди Марсового поля на глазах у прохожих

Гости культурной столицы с уличными музыкантами рано утром пришли поиграть на Марсовое поле и стали свидетелями сношения двух людей. Парочка ничуть не смущалась прохожих и поющих музыкантов, грешила по полной.
Очевидец рассказал «КП-Петербург», как вдруг стал невольным свидетелем чужого секса:
- Были в зюзю, похоже. Это случилось около 5 часов утра. Мы пришли, а там уже была тетенька такая, лет 35-40. Она ходила туда-сюда. То ли она подсела к незнакомому мужику, то ли они пара. А мы рядом играли, тусовались. Они закончили это дело и сидели потом. Мужик захотел второй раз, но женщина отказалась, почувствовав, что что-то здесь не то. Вообще, такое снимать даже не хотелось, потом просто не выдержал уже, - рассказал Сергей.
«Да-а, Питер — это "культурная" столица!», — саркастически заметил автор видео.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика
Пользователи соцсетей уже во всю стыдят пьяных горожан за секс на фоне Спаса на Крови. Полиция уже начала проверку и ищет любвеобильную парочку.
Источник:
- Ученые назвали первую рыбу, которая может питаться на суше
- Неизвестные слили BDSM-видео начинающего политика
- "По улице ходила большая крокодила": что происходит в Ялте после наводнения
- В аэропорту Санкт-Петербурга столкнулись два пассажирских самолета
- На собрания этой учительницы младших классов ходят исключительно отцы детей
Понравилось33
Ну как тут не вдуть?
хотя не факт что это секс, слишком далеко, вроде как мужик бревно пилит,
пришлите видео поближе, шпилит или пилит вот в чем вопрос!
2.Братская могила на Марсовом поле после Февральской революции.
3.6 ноября 1957 г. в центре мемориала на Марсовом поле был зажжён «вечный огонь»
А сейчас каждый день там тусовки ...
Интересный вопрос! Тогда бы и Марсова поля (как братской могилы) тоже вероятно не было бы, и вообще история России пошла бы по менее жестокому пути, имхо. Но это не по теме, сорри))
===============
К чему этот акцент и надрыв? Т.е. если сняли бы с другого ракурса и получился бы секс на фоне Дворцовой набережной - это было бы нормально?