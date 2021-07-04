Каталог автомобилей производства заводов СССР, 1939 год

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Каталог издан государственной конторой справочников и каталогов в 1939 году, тираж 3000 экземпляров.
Указаны характеристики, и цена автомобилей.
Приятного просмотра!
Указаны характеристики, и цена автомобилей.
Приятного просмотра!
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