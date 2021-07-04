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Каталог автомобилей производства заводов СССР, 1939 год

Каталог автомобилей производства заводов СССР, 1939 год (39 фото)

Автор:
04 июля 2021 20:39
Метки: Каталог автомобилей   СССР   интересно   фотографии   
389
39
Каталог издан государственной конторой справочников и каталогов в 1939 году, тираж 3000 экземпляров.
Указаны характеристики, и цена автомобилей.
Приятного просмотра!
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Метки: Каталог автомобилей   СССР   интересно   фотографии   
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Not Found! Час назад
Было интересно - спасибо. Помянем русавтопром молча!
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239
(-♛-) Est quaedam flere voluptas Полчаса назад
ЗИС-101 --- практически точная копия автомобиля Buick-32-90
ЗИС-5 --- Autocar Dispatch SA
ЗИС-8 --- Зис -5 с будкой!
ЗИС-12-13-14 ---вариации на тему ЗИС-5
Газ-М-1---Ford Model 40A
ГАЗ-АА и ААА --- Ford AA
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