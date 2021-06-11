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Непримечательное закулисье эффектных фотографий

Непримечательное закулисье эффектных фотографий (13 фото)

Автор:
11 июня 2021 08:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: за кадром   интересно   фотографии   фотографы   
518
13
Фотограф Крис Эрнандес любит похвастаться не только своими работами, но и закулисными снимками. Он доказывает, что яркий и незабываемый портрет можно сделать где угодно.
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Метки: за кадром   интересно   фотографии   фотографы   
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