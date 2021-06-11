Непримечательное закулисье эффектных фотографий

Фотографировать совсем не просто и если кто-то скажет вам, что сделать это легче лёгкого, то этот человек, скорее всего, ничего не смыслит в этом виде искусства. Одного удачного кадра порой бывает мало и для достижения необходимого эффекта нужно ещё обработать снимок, но не так, чтобы над вашим кривым фотошопом все смеялись, а чтобы снимок получился действительно достойным.