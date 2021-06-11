Непримечательное закулисье эффектных фотографий

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Фотограф Крис Эрнандес любит похвастаться не только своими работами, но и закулисными снимками. Он доказывает, что яркий и незабываемый портрет можно сделать где угодно.
Фотографировать совсем не просто и если кто-то скажет вам, что сделать это легче лёгкого, то этот человек, скорее всего, ничего не смыслит в этом виде искусства. Одного удачного кадра порой бывает мало и для достижения необходимого эффекта нужно ещё обработать снимок, но не так, чтобы над вашим кривым фотошопом все смеялись, а чтобы снимок получился действительно достойным.
Фотограф Крис Эрнандес (Chris Hernandez) не только знает толк в фотографии, но и показывает процесс съёмки, чтобы вы понимали, какой труд стоит за его работами.
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Метки: за кадром интересно фотографии фотографы
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