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Как стирали в СССР?

Как стирали в СССР? (11 фото)

Автор:
22 июня 2021 08:17
Сообщество : СССР
Метки: СССР   быт   жизнь   интересно   стирка   фото   
201
11

В крупных городах бытовые проблемы помогали решать автоматические прачечные, а в деревнях до сих пор можно увидеть стиральные мостки на реках и прудах.

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Метки: СССР   быт   жизнь   интересно   стирка   фото   
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6  комментариев
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22k
Батончик с маком 2 часа назад
Ещё одна е.банутая жертва ЕГЭ. Тебе в деревне е.бло разобьют за то что ты мыло или порошок в водоем сливаешь. Вообще-то это водопой для скотины.
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859
Татьяна Юсова 48 минут назад
Категорически не согласна, что «…валики для отжима были, но плохо работали и ими практически никто не пользовался».
Пользовались! И отжимали они прекрасно! Нужно только было правильно засовывать вещь в валик. Проблема возникала только с крупными вещами, например, с пододеяльниками или большими махровыми полотенцами.
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4k
livaneth Час назад
СССР вот уже тридцать лет как, а прачечная самообслуживания - вот она!
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−141
Николай Красножопов Час назад
эсэсэсэр стирали раз в год, потому что вода была по талонам. Поэтому маленькие дети были все время в обосранной одежде. К тому же она была почти всегда ржавая, и чтобы ее пить, добавляли соду. Уже при Горбачеве стали закупать нормальную воду, но все равно на всех не хватало. Поэтому он и запретил алкоголь, в СССР только алкоголь спасал от грязной воды, у большинства были проблемы с почками, до 50 мало кто доживал.
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146
Лёха 2 часа назад
Бред малолетки. Давай напиши как жопы лопухом подтирали.
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