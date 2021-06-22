Как стирали в СССР?





Советские инженеры разрабатывали и компактные стиральные машины, которые не занимали много места и подходили для стирки в малогабаритном жилье. Первые модели назывались «Малютка», а затем это имя стало нарицательным для всех типов таких машин. Они и сегодня продаются в России и пользуются популярностью особенно среди дачников. Еще бы! При весе менее 10 кг и стоимости в 3-4 раза ниже обычной, такая малышка может постирать до 4 кг белья.





Настоящим прорывом в советском производстве стиральных машин в конце 70-х было начало выпуска машинки-полуавтомата «Эврика». Стоила она изрядно, но достать ее можно было только по большому блату. Она требовала стационарной установки, весила порядка 80 кг и по-прежнему подсоединялась к крану с водой шлангом. Но в отличие от всех предыдущих версий сама отжимала и полоскала, выдавая в итоге чистое и хорошо отжатое белье. При отжиме она, однако, так скакала по полу и стучала, что приходилось сооружать специальную подставку под нее. «Когда машинка начинала отжимать, моя бабушка говорила дедушке: “Володя, иди держать!” И они вдвоем обхватывали ее сверху и отпускали только после окончания процедуры. Шум при этом стоял страшный», - вспоминает Вася Шаповалов из Москвы свое детство, пришедшееся на 1980-е.





Позже появились и полностью автоматические машины «Вятка-автомат», но они существовали как экзотика у единиц и стоили, как космический корабль.





Одновременно со стиральными машинками в СССР стали производить и синтетические моющие средства. В Советском Союзе первый стиральный порошок «Новость» появился в 1953 году. Его основой еще был был гидрогенизированный жир животного происхождения. К середине шестидесятых ассортимент стиральных порошков расширился, появились порошки «Эра», «Лотос», «Астра», «Луч» и другие. А кроме порошка, выпускались и стиральные пасты - запах был неприятный, но зато она хорошо справлялась с любыми пятнами. «Ею можно было и стирать, и руки мыть, или полы. Лучше нее даже сейчас ничто не может руки отмыть от сажи или после въевшейся в руки грязи при ремонте машины», - вспоминают россияне.