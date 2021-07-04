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Малоизвестный фильм с участием Вицина, Никулина и Моргунова, который стал последним для этой троицы

Малоизвестный фильм с участием Вицина, Никулина и Моргунова, который стал последним для этой троицы (6 фото + 1 видео)

Автор:
04 июля 2021 14:43
Метки: Моргунов   вицин   никулин   фильм   
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Принято считать, что последний раз эти актёры сыграли вместе в комедии Евгения Карелова «Семь стариков и одна девушка», которая вышла на экраны в 1968 году.
Всем известно, что отец-основатель этой легендарной троицы Леонид Гайдай впервые показал их в своих короткометражках в 1961 году, а через пять лет в комедии «Кавказская пленница» снял в последний раз.

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Метки: Моргунов   вицин   никулин   фильм   
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Иван Кемеров

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