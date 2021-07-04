Малоизвестный фильм с участием Вицина, Никулина и Моргунова, который стал последним для этой троицы

Через два года после «Пленницы» вышла комедия Карелова «Семь стариков и одна девушка», который и официально считается последним художественным фильмом в карьере этого трио.



Хотя позже они пару раз участвовали вместе в съемках фильмов-концертов, но эти телепостановки лишь условно можно назвать фильмами.



Даже за такую короткую карьеру троица стала по-настоящему легендарной и навсегда вошла в Золотой фонд отечественного кино.



Но оказывается, что была еще одна короткометражная комедия, которую не показывали широкому кругу зрителей. И вышел этот фильм на экраны в 1971 году, то есть на три года позже «Семи стариков». Фильм называется «Пожара не будет!».