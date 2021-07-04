Малоизвестный фильм с участием Вицина, Никулина и Моргунова, который стал последним для этой троицы

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Принято считать, что последний раз эти актёры сыграли вместе в комедии Евгения Карелова «Семь стариков и одна девушка», которая вышла на экраны в 1968 году.
Всем известно, что отец-основатель этой легендарной троицы Леонид Гайдай впервые показал их в своих короткометражках в 1961 году, а через пять лет в комедии «Кавказская пленница» снял в последний раз.
Всем известно, что отец-основатель этой легендарной троицы Леонид Гайдай впервые показал их в своих короткометражках в 1961 году, а через пять лет в комедии «Кавказская пленница» снял в последний раз.
Через два года после «Пленницы» вышла комедия Карелова «Семь стариков и одна девушка», который и официально считается последним художественным фильмом в карьере этого трио.
Хотя позже они пару раз участвовали вместе в съемках фильмов-концертов, но эти телепостановки лишь условно можно назвать фильмами.
Даже за такую короткую карьеру троица стала по-настоящему легендарной и навсегда вошла в Золотой фонд отечественного кино.
Но оказывается, что была еще одна короткометражная комедия, которую не показывали широкому кругу зрителей. И вышел этот фильм на экраны в 1971 году, то есть на три года позже «Семи стариков». Фильм называется «Пожара не будет!».
Хотя позже они пару раз участвовали вместе в съемках фильмов-концертов, но эти телепостановки лишь условно можно назвать фильмами.
Даже за такую короткую карьеру троица стала по-настоящему легендарной и навсегда вошла в Золотой фонд отечественного кино.
Но оказывается, что была еще одна короткометражная комедия, которую не показывали широкому кругу зрителей. И вышел этот фильм на экраны в 1971 году, то есть на три года позже «Семи стариков». Фильм называется «Пожара не будет!».
Первоначально фильм задумывался как агитационный, но забавный сюжет и отличная игра актёров вывели его из категории агитки, на подобие того, как в своё время «Самогонщики» и «Пёс Барбос» стали любимыми комедийными фильмами. А ведь они первоначально тоже задумывались как короткометражные агитационные картины против самогоноварения и браконьерства.
У этого фильма есть интересные особенности. Во-первых, в нём снимаются только три актёра (Вицин, Никулин и Моргунов), так как других персонажей нет. Во-вторых, известно, что в 1971 году Юрий Никулин уже не общался с Моргуновым и вряд ли бы не согласился находиться с ним на одной съемочной площадке, так как их отношения были сильно испорчены.
Но, как выяснилось, режиссер фильма мастерски решил эту проблему. Если внимательно просмотреть все сцены фильма, то крупные планы Никулина присутствуют только рядом с Вициным и ни разу с Моргуновым. А в тех сценах, где их персонажи должны находиться вместе, то Никулин всегда снят со спины. И можно сделать вывод, что вместо него снимался дублёр.
Причём всё сделано очень профессионально и если не знать этих нюансов (а большинство советских зрителей того времени об этом не знали), то создается полное впечатление совместной игры Моргунова и Никулина.
Кто еще не видел этот фильм можете это сделать прямо сейчас – получите как минимум приятные воспоминания.
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