Другой Гимли: кто на самом деле играл гнома во «Властелине колец»

Бретт Битти впервые рассказывает о своей ключевой работе в трилогии Питера Джексона.
С работой каскадёра по имени Бретт Битти знакомы все фанаты трилогии Питера Джексона «Властелин колец», даже если не знают его имени. Этот человек выступал дублёром в роли гнома Гимли и проработал на площадке под слоями грима даже дольше, чем актёр Джон Рис-Дэвис, игравший этого персонажа.
Однако в титрах ему даже не досталось отдельного упоминания.
Битти дал своё первое за всю карьеру интервью прессе, рассказав изданию Polygon о своей работе и о том, как ему удалось стать частью реального «Братства» актёров, исполнивших главные роли в фильмах.
О съёмках
Как признался сам Бретт, до «Властелина колец» у него не было никакого опыта в кинопроизводстве. Новозеландца взяли в команду за невысокий рост меньше полутора метров, а также за умения — он много лет ездил верхом, занимался боевыми искусствами и даже имел чёрный пояс.
Я парень деревенский, я рос за городом. Без опыта. Скажем так, меня будто выкинули на глубину и заставили плыть.
Бретт Битти
каскадёр
Поначалу его наняли лишь для исполнения трюков на лошадях, но этим каскадёр занимался всего две недели (хотя и вспоминает, что ничего опаснее в жизни не испытывал). Вскоре Битти отобрали в качестве постоянного дублёра Рис-Дэвиса, который был самым высоким членом основного актёрского состава, хотя и играл гнома.
Как выяснилось во время съёмок, исполнитель роли Гимли не мог слишком долго находиться в гриме из-за острой аллергии, поэтому дублёру пришлось подменять его куда чаще, чем планировалось. По подсчётам Битти, на площадке он проработал около 189 дней или 2300 часов, а в большинстве экшен-сцен в образе сына Глоина выступал именно он.
Я в курсе, что многие, даже самые преданные фанаты «Властелина колец» считают, что во многих кадрах «уменьшали» Джона Рис-Дэвиса — либо с помощью специального ракурса камеры или CGI. Не хочу никого расстраивать, но я помню буквально пару кадров, где графику использовали, чтобы его уменьшить.
Бретт Битти
каскадёр
Каскадёр признаёт, что на съёмках зачастую приходилось тяжело. Так как присутствовать на площадке ему нужно было чаще остальных дублёров, Битти проводил в двухкилограммовом гриме по двенадцать часов в день. На работу он приходил тоже раньше, а вздремнуть удавалось в перерывах перед очередным дублем.
Меня будили, кричали: «Бретт, пора!» И вот уже через минуту я бежал по лесу Фангорн или по копям Мории, а за мной гнались гоблины. Я вроде бы и не спал, и не бодрствовал, а находился в каком-то странном состоянии сознания.
Бретт Битти
каскадёр
О «Братстве» и строчке в титрах
Актёры, с которыми работал Бретт, знали, сколько сил он отдавал работе. И именно они посоветовали ему поговорить с представителями студии и попросить отдельного упоминания в титрах всех трёх фильмов.
Сначала продюсеры согласились вписать его как ростового дублёра Гимли и дублёра-каскадёра. Однако через неделю от студии внезапно пришёл отказ, который объяснили тем, что «нужно было поддерживать иллюзию, что в кадре действительно Гимли». В итоге Битти упоминают лишь в списке «исполнителей каскадёрских трюков».
По словам дублёра, он не держит зла и не хочет раздувать какой-то скандал из-за этого. Тем более, что актёрский состав «Властелина колец» решил отблагодарить его после окончания съёмок.
Я помню, что первым ко мне подошёл Элайджа Вуд — он меня и пригласил. Честно говоря, тогда я больше всего беспокоился, что подумает Джон Рис-Дэвис. Я знал, что это не для меня, что не меня должны звать делать эту татуировку. Так что я просто сказал, что подумаю.
Бретт Битти
каскадёр
Только Вигго Мортенсен и Орландо Блум, игравшие Арагорна и Леголаса и больше всего работавшие вместе с Битти на площадке, смогли убедить его пойти в тату-салон вместе.
В итоге одинаковые надписи на эльфийском набили себе все актёры, исполнившие роли девятерых членов Братства кольца — кроме Рис-Дэвиса. Как впоследствии шутил актёр, он «посылал своего дублёра всюду, где может быть кровь или опасность».
Как отметил Бретт, для него это было большой честью, но он очень жалеет, что не воспользовался шансом узнать актёров получше и отказался пойти с Вудом и остальными в гости к режиссёру.
После того, как мы сделали тату, Элайджа сказал мне: «Питер Джексон позвал меня и ещё пару человек в свой арсенал, будем там играть с автоматами. Идём с нами».
Мне до сих пор кажется, что стоит перед ним извиниться за то, что я не захотел пойти с ними и дальше. На площадке-то я проводил с актёрами много времени, но это было в профессиональном плане. В основном я общался с Вигго и Орландо, мы даже ходили рыбачить, но с остальными ребятами или Питером Джексоном я почти не имел дел. Всё было очень профессионально, а тут мне вдруг представилась возможность познакомиться со всеми без маски, приклеенной к лицу.
Бретт Битти
каскадёр
После этого Битти практически не разговаривал с остальными актёрами — разве что с Орландо Блумом, который специально нашёл время пообщаться, когда они вместе трудились на площадке трилогии «Хоббит». В настоящее время каскадёру периодически предлагают кинопроекты, но большую часть времени он занимается разведением деревьев.
Дублёр гордится своей работой над «Властелином колец» и даже считает, что помог родной стране и внёс свой вклад в развитие кино и туризма в Новой Зеландии.
А одно из его самых ярких воспоминаний — это самый последний день на съёмках. Тогда он всю ночь помогал своей беременной жене, а утром отправился на самолёте на площадку, снимать сцену с варгами из «Двух крепостей». На следующий день он увидел своего первого ребёнка.
Наверняка в мире не так уж много людей, которым за один день доводилось сражаться с варгом, убить орка и принять роды.
Бретт Битти
каскадёр
Актёрский состав «Властелина колец» в тату-салоне. Слева направо: Билли Бойд (Пиппин), Шон Эстин (Сэм) с дочерью, каскадёр Бретт Битти, Орландо Блум (Леголас), Иэн Маккеллен (Гэндальф), Элайджа Вуд (Фродо) и Вигго Мортенсен (Арагорн)
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