Другой Гимли: кто на самом деле играл гнома во «Властелине колец»





Однако в титрах ему даже не досталось отдельного упоминания.

Битти дал своё первое за всю карьеру интервью прессе, рассказав изданию Polygon о своей работе и о том, как ему удалось стать частью реального «Братства» актёров, исполнивших главные роли в фильмах.





О съёмках

Как признался сам Бретт, до «Властелина колец» у него не было никакого опыта в кинопроизводстве. Новозеландца взяли в команду за невысокий рост меньше полутора метров, а также за умения — он много лет ездил верхом, занимался боевыми искусствами и даже имел чёрный пояс.

Я парень деревенский, я рос за городом. Без опыта. Скажем так, меня будто выкинули на глубину и заставили плыть. Бретт Битти каскадёр

Поначалу его наняли лишь для исполнения трюков на лошадях, но этим каскадёр занимался всего две недели (хотя и вспоминает, что ничего опаснее в жизни не испытывал). Вскоре Битти отобрали в качестве постоянного дублёра Рис-Дэвиса, который был самым высоким членом основного актёрского состава, хотя и играл гнома.

Как выяснилось во время съёмок, исполнитель роли Гимли не мог слишком долго находиться в гриме из-за острой аллергии, поэтому дублёру пришлось подменять его куда чаще, чем планировалось. По подсчётам Битти, на площадке он проработал около 189 дней или 2300 часов, а в большинстве экшен-сцен в образе сына Глоина выступал именно он.