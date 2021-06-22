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Другой Гимли: кто на самом деле играл гнома во «Властелине колец»

Другой Гимли: кто на самом деле играл гнома во «Властелине колец» (5 фото)

Автор:
22 июня 2021 08:56
Сообщество : Кино
Метки: властелин колец   гном   интересно   кино   роль   фильм   
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Бретт Битти впервые рассказывает о своей ключевой работе в трилогии Питера Джексона.

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Метки: властелин колец   гном   интересно   кино   роль   фильм   
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