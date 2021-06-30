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"Парни и куколки": Марлон Брандо, победивший Фрэнка Синатру

"Парни и куколки": Марлон Брандо, победивший Фрэнка Синатру (41 фото)

Автор:
30 июня 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: Марлон Брандо   Парни и куколки   актеры   голливуд   кино   фильм   фото с площадки   фрэнк синатра   
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Фильм "Парни и куколки" снял по одноименному нашумевшему на Бродвее мюзиклу режиссер Джозеф Манкевич в 1955 году. Главную роль неотразимого сердцееда Ская Мастерсона хотел сыграть Фрэнк Синатра. Его конкурентом стал молодой Марлон Брандо,которого, в конце концов, и выбрал режиссер. Синатра этого не простил, надолго сохранив неприязнь к Брандо. Но, глядя на кадры со съемочной площадки, Манкевича невозможно не понть. Брандо здесь неотразим!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Марлон Брандо   Парни и куколки   актеры   голливуд   кино   фильм   фото с площадки   фрэнк синатра   
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