"Парни и куколки": Марлон Брандо, победивший Фрэнка Синатру

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Фильм "Парни и куколки" снял по одноименному нашумевшему на Бродвее мюзиклу режиссер Джозеф Манкевич в 1955 году. Главную роль неотразимого сердцееда Ская Мастерсона хотел сыграть Фрэнк Синатра. Его конкурентом стал молодой Марлон Брандо,которого, в конце концов, и выбрал режиссер. Синатра этого не простил, надолго сохранив неприязнь к Брандо. Но, глядя на кадры со съемочной площадки, Манкевича невозможно не понть. Брандо здесь неотразим!
Фрэнку Синатре в "Парнях и куколках" досталась роль второго плана - профессионального игрока Натана Детройта. Синатра, мечтавший о роли Мастерсона, с трудом выносил присутствие Брандо наплощадке и называл его "мямлей". Тем не менее, свою роль Синатра исполнилбезукоризненно.
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Конечно, выбор режиссера понятен: на фоне молодого Брандо меркнет даже обаяние Фрэнка Синатры.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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