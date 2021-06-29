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Реальные эмоции актёров в фильмах

Реальные эмоции актёров в фильмах (16 фото)

Автор:
29 июня 2021 08:22
Сообщество : Кино
Метки: кино   роль   фильм   фото   эмоции   
1632
16

Вот что получается, когда актёры не играют, а проживают определённые моменты в кадре.

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Метки: кино   роль   фильм   фото   эмоции   
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15k
Пумба Час назад
Ну что сказать... Половина фактов выдумана. Актером ли, режиссером или журналистами - дело десятое. Например, байку про ледяную воду в "Титанике" опровергли уже все, кто только мог, от самого Кэмерона до Уинслет и Ди Каприо. Грудную клетку в "Чужом", во-первых, прописали в сценарии и каждый актер знал, что произойдет, во-вторых, в съемочном процессе все там выглядит совершенно не так как зритель видит в фильме. Про "Красотку" правда. Более того, колье было настоящим, его действительно взяли напрокат, а потом вернули в магазин.
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69k
Иван 15 минут назад
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ZeroCharisma

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