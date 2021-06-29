Реальные эмоции актёров в фильмах

Вот что получается, когда актёры не играют, а проживают определённые моменты в кадре.
Как бы хорошо ни играли даже самые первоклассные актёры, никакая имитация не перебьёт реальные человеческие эмоции. Как же запихнуть их в фильм? Есть несколько способов, к которым прибегают режиссёры, и особняком тут стоит умышленная неосведомлённость актёров о некоторых событиях снимаемых сцен. Да, порой люди в кадре оказываются не в курсе всех деталей сюжета и по-настоящему удивляются его поворотам прямо во время съёмки.
Другой способ создания условий для естественности актёров — не говорить им, включена ли камера или ещё нет. И третий вариант, самый стихийный и непредсказуемый — импровизации одних актёров, которые тем самым застают врасплох своих коллег по кадру, выбивая из них неожиданные для них самих неподдельные реакции.
А ещё, разумеется, во время съёмок может произойти какой-то непредвиденный, например технический, казус, реакция на который тоже может попасть в финальную версию, если режиссёру или продюсерам он понравится. Предлагаем вам посмотреть на примеры всего вышеперечисленного в известных фильмах.
1. Житие Брайана по Монти Пайтону (1979)
Реакция римского солдата во время сцены с хихиканьем над произношением имени «Магнус Фаллос» была не наигранной. Молодой человек был статистом, которому велели не смеяться, и он понятия не имел, что должно было произойти. В итоге он справился с задачей как смог. Оказалось, что блестяще.
2. Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф (2005)
Когда Люси в исполнении актрисы Джорджи Хенли впервые попадает в Нарнию, её реакция является абсолютно искренней. Режиссер Эндрю Адамсон намеренно никогда до этого не показывал актрисе съёмочную площадку.
3. Сорокалетний девственник (2005)
Во время сцены удаления волос на груди главного героя, актёру Стиву Кареллу на самом деле удаляли волосы на груди. Все его эмоции были неподдельными, реплики — непрописанными в сценарии, а сама сцена, соответственно, была снята в один дубль.
4. Омерзительная восьмёрка (2015)
Известное происшествие на съёмках восьмого фильма Квентина Тарантино. Курт Рассел по ошибке разбил уникальную гитару XIX века — ценный экспонат, предоставленный музеем Martin. Для момента с уничтожением инструмента гитара должна была быть заменена, но Рассел по какой-то причине был не в курсе.
Зато об этом знала актриса Дженнифер Джейсон Ли, которая во время инцидента даже вышла из образа, что довольно заметно. Её неподдельную реакцию, как и взволнованный взгляд, явно брошенный на съёмочную бригаду, зрители увидели в финальной версии фильма.
5. Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца (2006)
Тот самый случай, когда актёрам не сказали, возвращение какого персонажа произойдёт в самой концовке фильма. Во время съёмок сцены появления Гектора Барбоссы другие актёры по-настоящему терялись в догадках, кто именно должен появиться перед ними.
6. Чужой (1979)
И сразу второй знаменитый момент, который снимали, не сообщая актёрскому составу, что должно произойти. Появление ксеноморфа из груди одного из членов экипажа стало шоком и для персонажей фильма, и для самих актёров. Вероника Картрайт, к примеру, совершенно не ожидала, что её обрызгают кровью.
7. Крепкий орешек (1988)
Испуг на лице Ханса Грубера в исполнении Алана Рикмана выглядит настолько естественно не только потому, что Рикман — отличный актёр. В этом моменте его обманули ассистенты по трюкам, сказав, что уронят его на счёт «три», а сами отпустили на «один».
8. Красотка (1990)
Ричард Гир захлопнул шкатулку с ожерельем, совершенно неожиданно прищемив пальцы Джулии Робертс — этот розыгрыш был его импровизацией. Реакция актрисы была абсолютно естественной, она испуганно отдёрнула руку и затем начала хохотать.
9. 10 причин моей ненависти (1999)
Сцена с прочтением поэмы на уроке по сценарию не предполагала, что героиня Джулии Стайлз заплачет. Но актриса в самом деле была тронута прочитанным куском, и этот дубль, который стал одним из самых эмоциональных во всей картине, оставили в финальной версии монтажа.
10. Как стать принцессой (2001)
В одной из сцен главная героиня Миа оступается и падает, начиная истерично смеяться. В сценарии этого момента не было — актриса Энн Хэтэуэй действительно оступилась и сама себя рассмешила. В итоге именно этот дубль оставили в фильме.
11. Инопланетянин (1982)
Неосведомлённые дети-актёры — идеальный источник несфабрикованных эмоций. Во время первого знакомства некоторых персонажей (в частности героини Дрю Берримор) с самим инопланетянином, маленькие актёры впервые увидели изображающую его куклу. Как результат, эти лица.
12. Титаник (1997)
Здесь речь не про эмоцию, а про ощущение. Съёмки многих сцен блокбастера проходили в очень холодной воде. Настолько ледяной, что, когда актрисе Кейт Уинслет было необходимо играть замерзшую Розу, актриса играла замёрзшую Кейт Уинслет. 100% правдоподобности!
13. Римские каникулы
У кого же Ричард Гир подглядел идею с розыгрышем партнёрши по фильму? У Грегори Пека! Актёр сильно испугал Одри Хепбёрн, когда засунул руку в «Уста истины» — античный диск с изображением маски Тритона с отверстием на месте рта. В средние века существовало поверье, что если лжец вставит руку в отверстие, божества её отхватят.
Пек сделал вид, что его руку затянуло, а потом высунул её и продемонстрировал Хепбёрн отсутствующую кисть. Конечно, он просто спрятал её в рукаве, но актриса реально испугалась, а потом, увидев, что это шутка, начала смеясь колотить Пека.
Разумеется, ничего из вышеперечисленного не было в сценарии.
14. Назад в будущее 3 (1990)
Несчастный Майкл Джей Фокс чуть не задохнулся в петле из-за того, что специалисты по трюкам что-то не рассчитали, а сам актёр неправильно расположил руки. Самое пугающее заключалось в том, что члены съёмочной бригады не подозревали, что Фокс на самом деле задыхается, а не играет. В последний момент актёру, который даже потерял сознание на несколько мгновений, спасли жизнь, ослабив петлю.
15. Выпускник (1967)
Знаменитая концовка фильма, в которой герои Дастина Хоффмана и Кэтрин Росс по очереди меняют выражения лиц с счастливого на озадаченное, была снята в тот момент, когда актёры думали, что камера выключена. Режиссёр Майк Николс удивительным образом смог запечатлеть непрописанный в сценарии переход от сказки к реальности на лицах персонажей.
Источник:
- 10 отличных фильмов, в которых зло всё-таки победило
- 12 коротких ролей, за которые актёры получили «Оскар»
- 13 актёров, которые уже несколько лет не снимаются в кино
- Звезды кино и их дублеры
- Интересные факты о фильме «А зори здесь тихие…»
Понравилось35