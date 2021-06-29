Реальные эмоции актёров в фильмах

Как бы хорошо ни играли даже самые первоклассные актёры, никакая имитация не перебьёт реальные человеческие эмоции. Как же запихнуть их в фильм? Есть несколько способов, к которым прибегают режиссёры, и особняком тут стоит умышленная неосведомлённость актёров о некоторых событиях снимаемых сцен. Да, порой люди в кадре оказываются не в курсе всех деталей сюжета и по-настоящему удивляются его поворотам прямо во время съёмки.

Другой способ создания условий для естественности актёров — не говорить им, включена ли камера или ещё нет. И третий вариант, самый стихийный и непредсказуемый — импровизации одних актёров, которые тем самым застают врасплох своих коллег по кадру, выбивая из них неожиданные для них самих неподдельные реакции.

А ещё, разумеется, во время съёмок может произойти какой-то непредвиденный, например технический, казус, реакция на который тоже может попасть в финальную версию, если режиссёру или продюсерам он понравится. Предлагаем вам посмотреть на примеры всего вышеперечисленного в известных фильмах.

1. Житие Брайана по Монти Пайтону (1979)