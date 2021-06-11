В Костроме прохожие героически спасли детей из горящей квартиры

В Костроме в одном из домов микрорайона "Венеция" загорелась квартира с запертыми внутри малолетними детьми. Прохожие и соседи не стали дожидаться пожарных, поскольку счет шел на минуты, и сначала попытались выломать дверь, а после неудачи решили спасать детей из окна третьего этажа.





Быстро распределив роли, трое мужчин забрались по водосточной трубе и по цепочке спускали испуганных ребят вниз. Мужчины вытащили всех трех детей и даже не забыли про кошку. Никто в инциденте не пострадал.