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В Костроме прохожие героически спасли детей из горящей квартиры

В Костроме прохожие героически спасли детей из горящей квартиры (2 фото + 2 видео)

Автор:
11 июня 2021 15:41
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дети   игра со спичками   кострома   пожарные   соседи   спасение   
1309
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Для этого им пришлось лезть на третий этаж по водосточной трубе.

Источник:

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Метки: видео   дети   игра со спичками   кострома   пожарные   соседи   спасение   
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20  комментариев
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15k
Денис 2 часа назад
Спасибо Мужчинам!
Больше и говорить ничего не надо.
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6k
Alex 20 секунд назад
Вот это настоящие супермены, а не придурки в трусах на трико, которых нам впаривают в киношках.
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−74
vova old 11 минут назад
мужики герои А вот родителей Надо наказать в Штатах оставить маленького ребёнка без присмотра преступление можно и сесть. правда возраст опрзависит от штата
Colorado: 12*
Delaware: 12*
Georgia: 8*
Illinois: 14
Kansas: 6*
Maryland: 8
Michigan: 11*
Mississippi: 12*
Nebraska: 7*
New Mexico: 10*
North Carolina: 8
North Dakota: 9*
Oregon: 10*
Tennessee: 10*
Washington: 10*
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214
Егор Петренко 16 минут назад
Молодцы МУЖИКИ!!!!
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−74
vova old 17 минут назад
Молодцы ! Надеюсь что медаль" за отвагу на пожаре" не отменили в современной России. я просто не в курсе
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10k
goraccio Полчаса назад
Эта новость понравилась всем!
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368
Будьте крепенькими и здоровенькими! 40 минут назад
Армейская закалка видна! Братишки - так держать!

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3k
Горожанин 55 минут назад
Вот такой интернационал и должен быть - героический.
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364
Симплекс 58 минут назад
Строителям тоже спасибо можно сказать) Никогда бы не подумал, что водосточная труба будет настолько хорошо закреплена, чтоб выдержать взрослого мужика.
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3k
Rubiroid_47 Час назад
"И пускай там пид*арасы беснуются в Москве,
Но пока такие пацаны есть у нас в стране..." (c)
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28k
Acu900 Час назад
Мужикам респект.
А вот родители долбо@бы. Нельзя таких маленьких детей оставлять без присмотра и тем более запирать их в квартире. Да еще и про опасность игры со спичками детям никто не объяснял.
Жалко детишек, это не их вина что горе-родителям водка важнее...
Родителей конечно могут лишить родительских прав, и органы опеки будут правы. Дети в опасности, таким горе-родителм детей доверять нельзя. Но к сожалению в итоге наказанными будут именно дети, именно им предстаит узнать про жизнь в детдоме куда их определят. Это им вместо уютного теплого дома придется жить в казенном учреждении с равнодушными воспитателями, это им по ночам будут снится папа и мама за которыми они будут скучать и будут проситься домой несмотря ни на что. И они будут утром просыпаться с ужасом осознавая что семейное счастье - это всего лишь сон.
А родители что? А они как бухали так и будут бухать, им даже лучше, никто не будет мешать пьянствовать...
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28k
Snork Snorkoff Час назад
МУЖИКИ!!!
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Поклон и уважение !!!
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7k
Кенвуд 2 часа назад
Дети не побоялись вылезти из окна 3 этажа, доверяя взрослым. Были бы постарше, может, и не спаслись бы. И отдельное уважение мужикам, тоже рисковавшим свим здоровьем.
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6k
ваня панкин 2 часа назад
вместо тысячи слов!!!
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3k
Том Сойер 2 часа назад
Мужчинам - низкий поклон за настоящий героизм и спасеные детские жизни, родителей детей - на кол, сук позорных синеносых!!!
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10k
gnyS i 2 часа назад
Я за принудительную стерилизацию таких вот маргиналов, дети чуть не сгорели в родители бухают...и таких семей по стране тысячи.
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88
Netroj 2 часа назад
Если родители и в самом деле безнадёжные, забрать детей, лучше будет если их вместе передать в семью которая не имеет детей но морально и нравственно благополучны.
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