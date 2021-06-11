В Костроме прохожие героически спасли детей из горящей квартиры

Для этого им пришлось лезть на третий этаж по водосточной трубе.
В Костроме в одном из домов микрорайона "Венеция" загорелась квартира с запертыми внутри малолетними детьми. Прохожие и соседи не стали дожидаться пожарных, поскольку счет шел на минуты, и сначала попытались выломать дверь, а после неудачи решили спасать детей из окна третьего этажа.
Быстро распределив роли, трое мужчин забрались по водосточной трубе и по цепочке спускали испуганных ребят вниз. Мужчины вытащили всех трех детей и даже не забыли про кошку. Никто в инциденте не пострадал.
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Причиной пожара стала игра со спичками. Оставшиеся без присмотра и запертые на ключ дошкольники заскучали и один из братьев поджег диван. Как рассказывают соседи, в квартире, где случился пожар, проживает неблагополучная семья. Родители едва не сгоревших заживо детей, где-то поблизости распивали алкоголь.
«Детей в итоге оставили с мамашей у которой в глазах кроме алкоголя не было ни капли сожаления. Это не единичный случай когда дети были на волоске от смерти», - рассказал один из соседей.
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Приехавшие пожарные быстро справились с огнем. А горе-родителей ожидает серьезный разговор со службой опеки.
ТГ-канал Life Shot выяснил имена трех мужчин, участвовавших в спасении, и раздобыл их фотографии:
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Больше и говорить ничего не надо.
Colorado: 12*
Delaware: 12*
Georgia: 8*
Illinois: 14
Kansas: 6*
Maryland: 8
Michigan: 11*
Mississippi: 12*
Nebraska: 7*
New Mexico: 10*
North Carolina: 8
North Dakota: 9*
Oregon: 10*
Tennessee: 10*
Washington: 10*
Но пока такие пацаны есть у нас в стране..." (c)
А вот родители долбо@бы. Нельзя таких маленьких детей оставлять без присмотра и тем более запирать их в квартире. Да еще и про опасность игры со спичками детям никто не объяснял.
Жалко детишек, это не их вина что горе-родителям водка важнее...
Родителей конечно могут лишить родительских прав, и органы опеки будут правы. Дети в опасности, таким горе-родителм детей доверять нельзя. Но к сожалению в итоге наказанными будут именно дети, именно им предстаит узнать про жизнь в детдоме куда их определят. Это им вместо уютного теплого дома придется жить в казенном учреждении с равнодушными воспитателями, это им по ночам будут снится папа и мама за которыми они будут скучать и будут проситься домой несмотря ни на что. И они будут утром просыпаться с ужасом осознавая что семейное счастье - это всего лишь сон.
А родители что? А они как бухали так и будут бухать, им даже лучше, никто не будет мешать пьянствовать...