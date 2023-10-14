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Медсестра московской больницы совратила пациента и потребовала за молчание 10 млн рублей

Медсестра московской больницы совратила пациента и потребовала за молчание 10 млн рублей

Автор:
14 октября 2023 11:29
Сообщество : Голая правда
Метки: Вымогательство   Москва   больница   медсестра   урология   шантаж   
2076
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Опасное это дело заводить романы в отделение урологии в Российском геронтологическом научно-клиническом центре.

42-летний москвич не первый раз лежал отделение урологии в клинику в Ростокино. Но это плановое лечение пошло не по плану. Между ним и медсестрой вспыхнул бурный роман, а когда мужчина уже засобирался домой, медсестра показала ему несколько пикантных фотографий, которые она успела сделать во время их любовных утех в палате.


Пациент внезапно вспомнил, что он женат и супруге было бы не желательно знать о его небольшой интрижке на стороне, но медсестра с этим заявлением не согласилась и сообщила, что она его любит и жить без него не может. Точне,е может, но разбитое сердце дорого стоит.



Сначала она запросила 1 млн рублей, но после первого платежа в 100 000, подняла цену до 10 млн. Несколько ошалевший от таких расценок женатик попытался уговорить любовницу подписать договор о неразглашении и составить график платежей (не шутка) — но дамочка с таким раскладом не согласилась и начала пугать его знакомыми в ФСБ, ФСО и прочих Ф-службах.


Вот тогда-то мужчина понял, что дело нешуточное, и обратился за помощью в полицию. Там завели на коварную обольстительницу дело, а она тем временем все же дозвонилась до жены горе-любовника и все ей рассказала. Насколько быстро мужик снова окажется на больничной койке уже в травматологии, покажет время, ну а пока с шантажисткой разбираются в правоохранительных органах.




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Метки: Вымогательство   Москва   больница   медсестра   урология   шантаж   
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23  комментария
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10k
Гомерчик 2 часа назад
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58k
Vodjanoj 4 минуты назад
Довелось лечится на урологии.Влечение к девушкам не возникло.Совсем ни разу.
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108
zu4ara 13 минут назад
Первые мысли после прочтения... Отвёз бы в лес, подстриг бы на лысо и пиз..ой на муравейник посадил бы.....
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1k
grigorenko vladislav 14 минут назад
"42-летний москвич не первый раз лежал отделение урологии в клинику в Ростокино" - "я твоё отделение в клинику лежал! в ростокино лежал! Я твоё отделение в куда хотел лежал!" Похоже, тут всё намного сложнее, чем пишут...
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30k
Григорий 24 минуты назад
Т.е. вместо получения денег она сделала всё, чтобы получить уголовную статью? Великого ума девушка, и наверняка красивой писи.
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3k
Геннадьич 24 минуты назад
"42-летний москвич не первый раз лежал отделение урологии в клинику в Ростокино."
Просто глазам больно от такой грамотности.
Ну неужели трудно проверить перед публикацией. (((
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5k
Stas 38 минут назад
Пост не полный! Почему нет части переписки, где нет части переписки, где она ему показывает "ему несколько пикантных фотографий, которые она успела сделать во время их любовных утех в палате"???????????? Друг спрашивает!!
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40k
Aleks 39 минут назад
В теории у тебя 10 млн, а на практике ты жадная шлюха с уголовкой от 3х до 7ми....
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4k
Lexx 49 минут назад
И вожделенные 10 лямов превращаются в 4 года за вымогательство.
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7k
Хороший, Плохой, Злой Час назад
за такие деньги можно столько нормальных баб найти которые молчать будут....
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5k
Дмитрий ! Час назад
Если свои конечности не совать в разные дырки, в т.ч. кольца, то жизнь мужчины гораздо легче.
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6k
Евгений Д Час назад
Безмозглая коза.
У мужика тоже- видно гормоны над мозгами преобладают
и думает не головой
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210
Homefighter Час назад
В 42 года лежал в "Российском геронтологическом научно-клиническом центре."?
Геронтология, если я ничего не путаю, это- "Наука, изучающая биологические, социальные и психологические аспекты старения человека, его причины и способы борьбы с ним."
Не рано ли?
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210
Homefighter sos1960sos 37 минут назад
Ну да. И тебя, мама водила не к педиатру, а к геронтологу. Ну так... заранее.
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210
Homefighter Lexx Полчаса назад
Ну да, история об этом умалчивает. Но лечить простатит можно и менее затейливо.
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35k
albedo 2 часа назад
Жадность сгубила дуру.
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