Медсестра московской больницы совратила пациента и потребовала за молчание 10 млн рублей

Опасное это дело заводить романы в отделение урологии в Российском геронтологическом научно-клиническом центре.
42-летний москвич не первый раз лежал отделение урологии в клинику в Ростокино. Но это плановое лечение пошло не по плану. Между ним и медсестрой вспыхнул бурный роман, а когда мужчина уже засобирался домой, медсестра показала ему несколько пикантных фотографий, которые она успела сделать во время их любовных утех в палате.
Пациент внезапно вспомнил, что он женат и супруге было бы не желательно знать о его небольшой интрижке на стороне, но медсестра с этим заявлением не согласилась и сообщила, что она его любит и жить без него не может. Точне,е может, но разбитое сердце дорого стоит.
Сначала она запросила 1 млн рублей, но после первого платежа в 100 000, подняла цену до 10 млн. Несколько ошалевший от таких расценок женатик попытался уговорить любовницу подписать договор о неразглашении и составить график платежей (не шутка) — но дамочка с таким раскладом не согласилась и начала пугать его знакомыми в ФСБ, ФСО и прочих Ф-службах.
Вот тогда-то мужчина понял, что дело нешуточное, и обратился за помощью в полицию. Там завели на коварную обольстительницу дело, а она тем временем все же дозвонилась до жены горе-любовника и все ей рассказала. Насколько быстро мужик снова окажется на больничной койке уже в травматологии, покажет время, ну а пока с шантажисткой разбираются в правоохранительных органах.
Источник:
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Просто глазам больно от такой грамотности.
Ну неужели трудно проверить перед публикацией. (((
У мужика тоже- видно гормоны над мозгами преобладают
и думает не головой
Геронтология, если я ничего не путаю, это- "Наука, изучающая биологические, социальные и психологические аспекты старения человека, его причины и способы борьбы с ним."
Не рано ли?