Медсестра московской больницы совратила пациента и потребовала за молчание 10 млн рублей

42-летний москвич не первый раз лежал отделение урологии в клинику в Ростокино. Но это плановое лечение пошло не по плану. Между ним и медсестрой вспыхнул бурный роман, а когда мужчина уже засобирался домой, медсестра показала ему несколько пикантных фотографий, которые она успела сделать во время их любовных утех в палате.

Пациент внезапно вспомнил, что он женат и супруге было бы не желательно знать о его небольшой интрижке на стороне, но медсестра с этим заявлением не согласилась и сообщила, что она его любит и жить без него не может. Точне,е может, но разбитое сердце дорого стоит.