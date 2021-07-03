Таракан-носорог: В Австралии даже тараканы размером с мышей! Зато они мирно жуют ядовитый эвкалипт

Давайте подумаем: где искать огромного, но в то же время самого пацифистически настроенного таракана? Ну конечно же в Австралии, посреди целой оравы хищных, ядовитых и просто опасных существ!
На самом деле, в таком месте дислокации есть своя логика. Гигантский роющий таракан, он же таракан-носорог, обожает эвкалиптовые рощи. Ради своих любимых растений он поселился на северо-востоке перевёрнутого континента, ведь в этом регионе эвкалипт растёт особенно густо.
По мнению большинства других животных, эвкалиптовые листья являются на редкость несъедобной гадостью. Но наш герой хрумкает их с удовольствием. Более того, на такой диете он умудрился вырасти не в таракана, а в тараканище: до 10 сантиметров в длину и 25-50 грамм веса. Вам кажется, что 50 грамм — это не так и много? А именно столько, на секундочку, весят 2 городских воробья.
Возможно, причина монструозных размеров заключается в его хитрости. Он не пытается конкурировать с коалами за свежие и наполненные эфирными маслами листья. Наш герой доволен погибшими и немного подгнившими останками растений. Причём не только эвкалиптами, таракан перекусит любой подпорченной растительностью.
Несмотря на столь непривлекательный рацион, таракан-носорог не распространяет никаких неприятных запахов. Частично это происходит из-за обилия эфирных масел в пище, а частично — благодаря неожиданно развитому интеллекту. Таракановые являются одной из древнейших групп насекомых, и особого ума от них никто не ждёт. Но конкретно эти ребята хорошо прокачали интеллект и теперь тусуются колониями по несколько сотен особей. Причём это не просто разрозненное сборище насекомых, а целый подземный город!
Каждый таракан имеет свой собственный чистенький и ухоженный «дом» — нору глубиной от 15 сантиметров до 1 метра. Убежище оборудовано выходом на поверхность и подземными тропками к жилью соседей. Благодаря таким дорожкам животное может перебежать через всю колонию, не вылезая на поверхность, если того потребует ситуация.
А ситуации случаются всякие: тараканы-носороги обладают очень миролюбивым нравом и защищены от хищников лишь своим размером, поэтому регулярно подвергаются атакам термитов, муравьёв и многоножек с пауками.
Но жизнь в подземном бункере даёт свои плоды. Защищённые тараканы могут себе позволить развиваться не торопясь. Самка становится готовой взрастить новую жизнь через год после рождения. Вокруг неё собираются местные мачо и устраивают бои по правилам. Галантные членистоногие носороги дерутся крайне аккуратно, не нанося друг другу серьёзных увечий. Как потом за солью к соседу бегать, если отфигаришь его как следует?
Через несколько дней после коитуса самка откладывает от 6 до 30 зародышей в капсулах жизнеобеспечения. Количество рождённых детишек зависит от возраста и рациона мамаши. Молодые самочки откладывают не меньше 20 яиц, а старые, 8-10 летние матроны, живущие на диете из салата и листьев тополя у тебя в гостиной, не отложат и 10 яиц.
Независимо от количества малышей, все они уютно примостятся в генитальной сумке — специальном органе в нижней части брюшка. Там малыши будут сидеть до полного поспевания. Когда детишки вылупятся, мама оставит их в укромном уголке своего домика и будет заботиться о них в течение 9 месяцев! Большинство насекомых даже не живут столько!
Но и это не самый крышесносный факт о заботливых тараканах. Если мать-героиня погибнет в процессе добычи пищи для своих малышей, её соседки не дадут детям пропасть и заберут сироток себе. Столь самоотверженные поступки редки даже среди млекопитающих, для насекомых они и вовсе невероятны.
Источник:
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