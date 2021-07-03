Таракан-носорог: В Австралии даже тараканы размером с мышей! Зато они мирно жуют ядовитый эвкалипт

По мнению большинства других животных, эвкалиптовые листья являются на редкость несъедобной гадостью. Но наш герой хрумкает их с удовольствием. Более того, на такой диете он умудрился вырасти не в таракана, а в тараканище: до 10 сантиметров в длину и 25-50 грамм веса. Вам кажется, что 50 грамм — это не так и много? А именно столько, на секундочку, весят 2 городских воробья.