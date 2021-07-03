На просторах сети появился новый герой — кот с вполне человеческим именем Степан. На своих видео Стёпа и ведёт себя вполне по-человечески: сидит за бокалом вина под известные треки с совершенно отрешённым и скучающим видом. И поверьте, этого было достаточно, чтобы котик стал настоящей интернет-звездой, а заодно и тотемным животным для всех тех, кто тоскливо сидит на любой вечеринке. Ну а если вы ещё не познакомились с этим очаровательным пушистиком, мы готовы тотчас исправить это недоразумение!

Кот Степан, которого уже успели прозвать символом грустной вечеринки