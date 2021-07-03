Кот Степан прославился из-за грустного образа за бокалом вина или коктейля.
На просторах сети появился новый герой — кот с вполне человеческим именем Степан. На своих видео Стёпа и ведёт себя вполне по-человечески: сидит за бокалом вина под известные треки с совершенно отрешённым и скучающим видом. И поверьте, этого было достаточно, чтобы котик стал настоящей интернет-звездой, а заодно и тотемным животным для всех тех, кто тоскливо сидит на любой вечеринке. Ну а если вы ещё не познакомились с этим очаровательным пушистиком, мы готовы тотчас исправить это недоразумение!
Кот Степан, которого уже успели прозвать символом грустной вечеринки
Хозяйка Степана, с которой он живёт в Украине, завела своему любимцу страницу в ТикТоке ещё в 2019 году, но популярным её питомец стал только сейчас, когда девушка нашла идеальный формат для снимков и видео со Стёпой. Глядя на них, многие пользователи сети отмечают, что выглядят и чувствуют себя точно так же, когда оказываются на невесёлых вечеринках, семейных праздниках или отмечают день рождения одни.
Степана не развеселить ни вином, ни вкусной пиццей
Именно ролик с пиццей стал отправной точкой славы кота Степана. Пользователям сети так понравился отрешённый вид пушистика, что видео успело собрать более 4,5 миллионов просмотров. С тех пор хозяйка стала публиковать ролики с различными коктейлями, и их, конечно, ожидал не меньший успех.
Для того, чтобы понять феномен успеха Степана, вам стоит увидеть эти ролики!
Видео скучающего Степана за бокалом вина собрало более 26 миллионов просмотров
Оказалось, что Степан очень любит засыпать на стуле, на котором сидит во время съёмок. Отсюда и берётся скучающий вид и закрывающиеся глазки котика на видео.
Впрочем, где бы ни находился Стёпа, он редко выглядит более весёлым и активным
Между прочим, Степану уже 13 лет, поэтому его спокойствие вполне объяснимо. Зато теперь все мы знаем, что стать интернет-звездой никогда не поздно! А ещё больше снимков этой недовольной мордочки можно найти у Степана в Инстаграме. Там тоже есть ещё масса всего интересного.
Источник:
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Вы бы и не с такой кислой рожей были.