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Сообщество Без кота и жизнь не та 817 постов • 364 подписчика подписаться
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Кошка карабкается по стене, как профессиональный альпинист

Кошка карабкается по стене, как профессиональный альпинист (3 фото)

Автор:
19 февраля 2021 08:39
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: альпинист   видео   животные   забавно   кот   кошка   стена   фото   
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Кошки любят лазать, но это милое создание из Китая подняла данную особенность этих животных на совершенно новый уровень.
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Метки: альпинист   видео   животные   забавно   кот   кошка   стена   фото   
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