Кошка карабкается по стене, как профессиональный альпинист

Сначала Луо внимательно наблюдала за тем, как Цици карабкается наверх, опасаясь, что кошка может случайно упасть. Однако пушистая спортсменка не преминула и поразила человека тем, как ловко она умеет обращаться со своими цепкими лапками.



Отснятый видеоролик позже Луо опубликовала в Интернете, где он стал вирусным. Миллионы пользователей социальных сетей были впечатлены активной британской короткошерстной кошкой, в шутку окрестив её «кошкой-пауком».



«Она кошачья версия Человека-паука? Кот-паук?» — написал один из пользователей.

«Вы уверены, что я не смотрю на то, как по стене спускается ящерица?» — пошутил другой.

Ряд же комментаторов, похоже, куда больше был обеспокоен состоянием мебели хозяйки кошки:



«Я переживаю за обои. Должно быть, они пострадали.»