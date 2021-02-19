Кошка карабкается по стене, как профессиональный альпинист

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Кошки любят лазать, но это милое создание из Китая подняла данную особенность этих животных на совершенно новый уровень.
Цици (Qiqi), 3-летняя британская короткошёрстная кошка, была прозвана китайскими пользователями социальных сетей «кошкой-пауком» после того, как в Интернете появилось видео, на котором она карабкается по стене, как профессиональный альпинист.
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Хозяйка существа, женщина по имени Луо (Luo), говорит, что её кошка всегда проявляла интерес к альпинизму, дни напролёт прыгая вверх и вниз.
Ставший вирусным ролик, госпожа Луо, учительница средней школы, запечатлела в своём доме в городе Лэшань, провинция Сычуань, Китай.
«Цици любит лазать по стенам и дверям. Какой бы ни была высота, она непременно попытается туда попасть», — отмечает Луо.
Ставший вирусным ролик, госпожа Луо, учительница средней школы, запечатлела в своём доме в городе Лэшань, провинция Сычуань, Китай.
«Цици любит лазать по стенам и дверям. Какой бы ни была высота, она непременно попытается туда попасть», — отмечает Луо.
Сначала Луо внимательно наблюдала за тем, как Цици карабкается наверх, опасаясь, что кошка может случайно упасть. Однако пушистая спортсменка не преминула и поразила человека тем, как ловко она умеет обращаться со своими цепкими лапками.
Отснятый видеоролик позже Луо опубликовала в Интернете, где он стал вирусным. Миллионы пользователей социальных сетей были впечатлены активной британской короткошерстной кошкой, в шутку окрестив её «кошкой-пауком».
«Она кошачья версия Человека-паука? Кот-паук?» — написал один из пользователей.
«Вы уверены, что я не смотрю на то, как по стене спускается ящерица?» — пошутил другой.
Ряд же комментаторов, похоже, куда больше был обеспокоен состоянием мебели хозяйки кошки:
«Я переживаю за обои. Должно быть, они пострадали.»
Отснятый видеоролик позже Луо опубликовала в Интернете, где он стал вирусным. Миллионы пользователей социальных сетей были впечатлены активной британской короткошерстной кошкой, в шутку окрестив её «кошкой-пауком».
«Она кошачья версия Человека-паука? Кот-паук?» — написал один из пользователей.
«Вы уверены, что я не смотрю на то, как по стене спускается ящерица?» — пошутил другой.
Ряд же комментаторов, похоже, куда больше был обеспокоен состоянием мебели хозяйки кошки:
«Я переживаю за обои. Должно быть, они пострадали.»
Добавим, что кошки созданы, чтобы быть эффективными альпинистами. Мышцы их задних конечностей и спины чрезвычайно сильны, что позволяет им прыгать на несколько метров в любом направлении.
Кошачьи когти идеально подходят для обеспечения сцепления и рычага, которые им необходимы при подъёме по вертикальной поверхности, например, по дереву — по его стволу снизу вверх они могут забраться за считанные секунды.
Кошачьи когти идеально подходят для обеспечения сцепления и рычага, которые им необходимы при подъёме по вертикальной поверхности, например, по дереву — по его стволу снизу вверх они могут забраться за считанные секунды.
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