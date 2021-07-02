20 загадочных фото из нашего прошлого, которые просят, чтобы их объяснили

История настолько интересная, глубокая и впечатлаяющая, что иногда, смотря на старые снимки не сразу понятно - что же там такое происходит, в наше-то время такого уже нет, или мы об этом даже и не знаем. Поэтому продолжаем рубрику расшифровки старых фото, описывая любопытные события...