20 загадочных фото из нашего прошлого, которые просят, чтобы их объяснили

История настолько интересная, глубокая и впечатлаяющая, что иногда, смотря на старые снимки не сразу понятно - что же там такое происходит, в наше-то время такого уже нет, или мы об этом даже и не знаем. Поэтому продолжаем рубрику расшифровки старых фото, описывая любопытные события...
Расшифровка к фото снизу, чтобы было время подумать - а что же здесь происходит
В 1957 году в Москве на площади Дзержинского перед зданием КГБ появился памятник ковру - самолету Укрепленный на тросах, он повис над землей, а трое ребятишек сверху радостно приветствовали зрителей.
Установку приурочили к открытию VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Через год на этом месте появился монумент Феликсу Дзержинскому .
Монахини из буддийского монастыря, которые носят необычные прически: в них вплетены пряди шерсти местных овец.
Бассейн в Москве-реке, 1938 год
После сноса Храма Христа Спасителя , Москва , 1931 год.
Икaрус в Caн–Фpaнциско, 1978 год.
Мухаммед Али отговаривает молодого человека от самоубийства, 1981 год.
Бeнзоколонка в Лoндоне, 1930-е годы
Группа захвата в Царской России.
Очередь в Мавзолей, 1959 год
Интересное и совершенно случайное фото мальчика, Нью-Йорк, 2000 год
Капрал армии США Рассел Окуод пародирует Гитлера на балконе Рейхсканцелярии в Берлине, 1945 год.
Звонок по мобильному, 1979 год, Калифорния
USS Lexington (CV–2) снабжает электроэнергией город Такома, 1929 год, США. Сильная засуха в 1929 году оставила плотины без достаточного количества воды. После долгих переговоров четвертый по величине корабль на плаву (в то время) был заказан военно–морским флотом для оказания помощи Такоме. Так, впервые в истории корабль поставлял в город электроэнергию.
Перед матчем по баскетболу между женскими юниорскими сборными США и Сальвадора до 16 лет , 2019 г .
Алеут-охотник в традиционной непромокаемой одежде из кишок морского льва, Аляска, 1905 год.
Oдиннадцать первых кocмонавтов, 1967 год
Футбольный матч на Красной площади, 1936 год.
Эллиот Heсс - спецагент министерства финансов США, которому удалось посадить гангстера Аль Капоне в тюрьму на 11 лет.
Башни-близнецы на стадии строительства
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Десятый Путин?)