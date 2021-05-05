Как принц Сиама тайно женился на русской дворянке

Екатерина выросла в Киеве, стала сиротой в юном возрасте - ей было 16 лет, когда ее мать умерла. Отца она и вовсе не помнила - он умер, когда ей было 2 года. Отец всего добился сам, получил образование, работал юристом и работал в суде, а под конец жизни был на неплохом посту - служил членом Киевской окружной судебной палаты, за что получил дворянский титул. Для него это был второй брак, а от первого осталось еще пятеро детей. Мать также имела двух детей от первого брака, и родила от второго мужа помимо Екатерины еще сына Ивана.

Иван отправился учиться в Петербургский университет, и когда в 1903 году умерла мать, Екатерина приехала из Киева к брату в столицу и окончила курсы сестер милосердия. Первая мировая, где сестры будут совершать настоящие подвиги, была еще впереди, а пока такое занятие было редкостью для юных девушек. Екатерина как раз собиралась ехать сестрой милосердия на русско-японскую войну, когда она встретилась с сиамским принцем. Он хоть и переживал за девушку, но дождался ее возвращения.

Тайный брак

Подробности этой невероятной истории мы знаем благодаря книге «Катя и принц Сиама», которую написала внучка принца и Екатерины Нариса Чакрабон в соавторстве со своей тетей писательницей Айлин Хантер. Они изучили семейный архив, письма и дневники Екатерины и Чакрабона и поведали миру об их романе.