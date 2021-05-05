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Как принц Сиама тайно женился на русской дворянке

Как принц Сиама тайно женился на русской дворянке (7 фото)

Автор:
05 мая 2021 09:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   интересно   принц Сиама   свадьба   фото   
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Они встретились на заре XX века, и по всем общепринятым нормам не должны были быть вместе. Но их запретная любовь выдержала все, ну, или почти все, испытания.

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Метки: Исторические факты   интересно   принц Сиама   свадьба   фото   
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