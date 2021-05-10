20 интересных и загадочных исторических снимков, требующих пояснения

Потомственный кровельщик сделал соломенную крышу для своего автомобиля. Подержанный автомобиль без крыши был куплен за 25 фунтов, а когда владелец захотел купить к нему крышу, то узнал, что она стоит 45 фунтов и решил сделать крышу сам.