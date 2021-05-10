20 интересных и загадочных исторических снимков, требующих пояснения

Новая порция исторических фотографий, которые без пояснения будут многим непонятны, или истолкованы неверно, не так, как было на самом деле. Смотрим, читаем, учимся, познаем...
Это пистолет для лепки пельменей, СССР, 1969 год
Дети в шапочках от бомбежки – наушники и защита от прикусывания языка. Сидней, 1942 год.
Сэр Дуглас Роберт Стюарт Бадер - английский "Маресьев" - потерял в боях обе ноги, но продолжил летать и участвовать в боях
Когда в самолетах можно было курить: коробка Аэрофлота с тремя сигаретами, 1969 г.
Maльчик на фоне двух гигантских лобстеров, выловленных у побережья в Нью-Джepcи, 1915 год
Лeв Толстой с внучкой Танeй Суxотиной, 1908 год.
Это сайт знакомств 1913 года - мужчину усаживались у бара, под плакатом ищу жену и ждали, когда проходящие мимо дамы их оценят и выберут. Многие мужчины брали на руки котиков - так они привлекали больше внимания
Карл Фредрик Стёрмер — норвежский ученый, придумал в 19 веке маленькую, скрытую камеру и замаскировал ее под пуговицу. Фото обычных прохожих, не догадывающихся о том, что их снимают
Потомственный кровельщик сделал соломенную крышу для своего автомобиля. Подержанный автомобиль без крыши был куплен за 25 фунтов, а когда владелец захотел купить к нему крышу, то узнал, что она стоит 45 фунтов и решил сделать крышу сам.
Танцовщица наносить тату со своим страховым номером и адресом, чтобы ее опознали на случай бомбардировки
Один из первых аттракционов "Американские горки" , 19 век
Советский шифровальщик Игорь Гузенко, скрываясь, дает интервью журналисту «Ассошиэйтед Пресс» Гузенко, работавший в посольстве Советского Союза сбежал на Запад, прихватив с собой более ста документов под под грифом "совершенно секретно" и информацию советской агентурной сети в Канаде. За свой "подвиг" получил внушительное вознаграждение, особняк и политическое убежище.
Первое селфи было сделано в 1839 году. На фото селфи великой княжны Анастасии Романовой, дочери последнего русского императора Николая II, 1914 год
Англия, 1972 год, футбол, собака выражает свое мнение об игре
Ложкарный базар - торговля ложками, 1897 год
США, 1955 год, курьеры-мотоциклисты в противогазах для защиты от смога
Кольца из кандалов, которые носили декабристы
Проверка прописки при продаже дефицита, Москва, 1990 год
Июнь, 1945 года, Берлин, ошалевший немец смотрит на портрет Сталина - еще некоторое время назад он был уверен, что весь мир будет смотреть на портреты Гитлера
Авторский пост
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А у нас кроме талонов на продукты ещё и купоны вводили с денежным номиналом. Выдавали неразрезанными листами. Кроме денег продавец отрезал купоны, давал сдачу....
А ещё запрещал вывоз продуктов питания, пшеницы из края. На постах ГАИ на границах фуры тормозили.
Сельхозсектор выл
Купоны, введённые в 1990 году в Краснодарском крае. Скромные чеки, оформленные как "Приглашение" на приобретение какого-либо товара, например, хозяйственного мыла.
Но это не совсем то. Были просто бумажки с номиналом, при любых покупках.