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20 интересных и загадочных исторических снимков, требующих пояснения

20 интересных и загадочных исторических снимков, требующих пояснения (20 фото)

Автор:
10 мая 2021 14:27
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   загадка   знания   интересное   история   пояснения   разъяснения   фото   
2053
20

Новая порция исторических фотографий, которые без пояснения будут многим непонятны, или истолкованы неверно, не так, как было на самом деле. Смотрим, читаем, учимся, познаем...

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Метки: Исторические факты   загадка   знания   интересное   история   пояснения   разъяснения   фото   
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263
Лучший Друг Час назад
Традиции чтут...
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263
Лучший Друг Час назад
Помню, в 91 году в Москве калоши покупали. Без прописки не хотели продавать.... Хорошо, товар в Москве спросом не пользовался.

А у нас кроме талонов на продукты ещё и купоны вводили с денежным номиналом. Выдавали неразрезанными листами. Кроме денег продавец отрезал купоны, давал сдачу....
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263
Лучший Друг Чилли Дэ Вилли 12 минут назад
Были-были... Кондратенко вводил.

А ещё запрещал вывоз продуктов питания, пшеницы из края. На постах ГАИ на границах фуры тормозили.

Сельхозсектор выл
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263
Лучший Друг Чилли Дэ Вилли 5 минут назад
Кубанские "приглашения"

Купоны, введённые в 1990 году в Краснодарском крае. Скромные чеки, оформленные как "Приглашение" на приобретение какого-либо товара, например, хозяйственного мыла.

Но это не совсем то. Были просто бумажки с номиналом, при любых покупках.
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