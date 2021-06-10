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Что это: 20 загадочных исторических фото, которые непонятны без пояснений

Что это: 20 загадочных исторических фото, которые непонятны без пояснений (20 фото)

Автор:
10 июня 2021 14:05
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   загадки   история   непонятное   разъяснения   теперь ты знаешь больше   фото   
2879
20

Еще одна серия фотографий, глядя на которые вы не сразу поймёте, что здесь происходит, что это такое запечатлено и как это расценивать. Но прочитав объяснение, все сразу встанет на свои места. Удачного просмотра и теперь вы точно знаете чуть больше!

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Метки: Исторические факты   загадки   история   непонятное   разъяснения   теперь ты знаешь больше   фото   
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5k
ваня панкин Час назад
последняя - фото ада...
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18k
Karagi 9 минут назад
- Эй, отче, разве в Библии не ясно сказано насчёт "Не убий"?
- Вполне ясно. А вот насчёт коленных чашечек там довольно туманно.


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46k
Александр_17 Полчаса назад
Имеет французское гражданство, судьба Марселя Пля после ноября 1916 года неизвестна (информация из русскоязычной википедии).
После войны наверно примкнул к белому движению.... (шутка)
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1k
eddie Полчаса назад
Лондон 30е годы Гайд Парк
Ааа вот теперь всё стало яснее:)))
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4k
Олег Данилов 39 минут назад
Это не мисс Россия 1930 это мисс российская эмиграция. К русским и культуре не имеет отношение
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