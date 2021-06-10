Еще одна серия фотографий, глядя на которые вы не сразу поймёте, что здесь происходит, что это такое запечатлено и как это расценивать. Но прочитав объяснение, все сразу встанет на свои места. Удачного просмотра и теперь вы точно знаете чуть больше!
Мастерская Фрэнсиса Бэкона. Сразу после смерти Бэкона в 1992 году фотографу Перри Огдену был предоставлен доступ в мастерскую художника для документальной фотосъемки.
Письмо Гетмана Богдана Хмельницкого царю Алексею Михайловичу с сообщением о победах над польскими войсками и желании запорожских казаков вступить в русское подданство, 1648 год.
Встреча фанатов в клубе Микки Мауса, 1930-е годы
Библия из которой можно было стрелять, даже не открывая ее. Принадлежала Франческо Морозини, дож Венеции (1619–1694), хранится в Museo Correr в Венеции.
Шоссе в Кобе, Япония, после Великого землетрясения Хансин, 17 января 1995 год.
Папа Иоанн Павел II на рыбалке, 1950-е.
Фото кругов из деревьев породили в интернете не мало вопросов, а также распространили всяческие теории заговора. На самом деле эти деревья - результат эксперимента длиной в 50 лет. Для того чтобы проверить влияет ли плотность посадок на рост саженцев кедры посадили кругами с уменьшающимся расстоянием между кругами. Как видите эксперимент наглядно показал, что чем меньше расстояние, тем ниже деревья - в центре самая плотная посадка и там деревья меньше своих собратьев по краю. Эксперимент проведен в Японии
Гарри Фаулз, член банды "Острые козырьки" - одной из многих городских молодёжных банд в эту эпоху. Банда быстро распалась, но имя прижилось, позже многие уличные бандформирования стали называть острыми козырьками.
Лондон, 30-е годы, Гайд-парк
Германия 1946-го года - все прошло и жизнь продолжилась
Японцы слушают сообщение императора о капитуляции. Япония, 1945 год.
Hoчной клуб в Пaриже, где каждый сам выбирает под какую музыку танцевать, настраивая её в своих наушниках, 1963 год
Вот кто понимал в рекламе - Штаб Бенито Муссолини и Итальянской фашистской партии (1934)
Мисс Россия, Мисс Австрия и Мисс Голландия, 1930 год
Полицейский в Сан-Франциско делает выговор мужчине за то, что он не носит маску во время пандемии гриппа, 1918 год.
Тадж-Махал и трущобы около него - вид, который вы обычно не видите
Марсель Пля - полинезиец, в годы Первой мировой войны служивший мотористом-стрелком на одном из бипланов серии «Илья Муромец» в составе Императорского военно-воздушного флота. Кавалер Георгиевских крестов III и IV степени
Женщины против Сухого Закона, 1933 год, США
Прогулка московским вечером в октябре 1993 года
Источник:
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- Вполне ясно. А вот насчёт коленных чашечек там довольно туманно.
После войны наверно примкнул к белому движению.... (шутка)
Ааа вот теперь всё стало яснее:)))
Ну Максим Горький то хоть был?
Ну ну, давно из смирительную рубашку сняли?