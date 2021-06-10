Фото кругов из деревьев породили в интернете не мало вопросов, а также распространили всяческие теории заговора. На самом деле эти деревья - результат эксперимента длиной в 50 лет. Для того чтобы проверить влияет ли плотность посадок на рост саженцев кедры посадили кругами с уменьшающимся расстоянием между кругами. Как видите эксперимент наглядно показал, что чем меньше расстояние, тем ниже деревья - в центре самая плотная посадка и там деревья меньше своих собратьев по краю. Эксперимент проведен в Японии





